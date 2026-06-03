La selección Colombia es la tercera con mayor promedio de edad en la Copa Mundial de la FIFA 2026: este es el jugador más veterano y el más joven

El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA obliga a usar los números del 1 al 26 - crédito Lina Gasca/Colprensa

Colombia llegará al Mundial de 2026 con una de las plantillas más veteranas del torneo: su nómina de 26 jugadores tiene un promedio de 30,1 años, el tercero más alto entre las 48 selecciones clasificadas. El dato la ubica solo por detrás de Panamá e Irán y expone una característica central del equipo dirigido por Néstor Lorenzo: una base sostenida por futbolistas con amplio recorrido internacional.

El torneo reunirá a 1.248 futbolistas desde el 11 de junio, con 48 selecciones y planteles de 26 jugadores. Será la primera Copa del Mundo con ese número de equipos, una ampliación que, también diversifica las generaciones presentes en el certamen.

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Panamá será la selección más veterana del campeonato con un promedio de 30,4 años, mientras que Irán ocupará el segundo lugar con 30,3. En el extremo opuesto, Costa de Marfil llegará con la plantilla más joven, con 25,8 años.

Camilo Vargas y David Ospina son los más experimentados de la plantilla de la selección Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La selección colombiana mantiene buena parte de la estructura que Néstor Lorenzo consolidó en las eliminatorias y con la que alcanzó la final de la Copa América de 2024. Ese núcleo explica por qué el equipo aparece entre los de mayor edad promedio del torneo.

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Cinco futbolistas del plantel actual ya habían estado en Brasil 2014. Entre los más veteranos aparecen los arqueros Camilo Vargas y David Ospina, ambos con 37 años, y con presencia en los Mundiales de Brasil y Rusia.

También empujan al alza el promedio de edad James Rodríguez, con 34 años, y Santiago Arias, también con 34. En el grupo más joven de la convocatoria figuran Gustavo Puerta con 22 años, el jugador más joven de la lista colombiana y disputará su primer Mundial de mayores a los 22 años, aunque ya había jugado un sub-20 como capitán, Carlos Andrés Gómez, con 23, y Kevin Castaño, con 25.

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Panamá, Irán y Colombia encabezan el ranking de selecciones más veteranas

La selección Colombia jugará contra Jordania en el último partido de preparación para la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

Después de los tres primeros puestos, el grupo de selecciones con mayor promedio de edad incluye a Brasil con 29,2 años y a Argentina con 29,1. En esa franja también se destaca Cabo Verde, Qatar, Escocia, Congo y Egipto y Paraguay con 29 años dentro de los diez primeros.

En el ranking de las selecciones más jóvenes, Ecuador aparece segundo con 26,1 años y Marruecos tercero con 26,4. Bosnia y Herzegovina, Túnez, España, Noruega, Sudáfrica, Argelia y Estados Unidos están en ese órden dentro del grupo, junto con Ghana.

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La diferencia entre Panamá, la selección más veterana, y Costa de Marfil, la más joven, es de 4,6 años.

Estas son las edades de los jugadores de la selección Colombia que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Gustavo Puerta estuvo en la convocatoria para los partidos contra Francia y Croacia - crédito FCF

Arqueros

Alvaro Montero (Vélez Sarsfield 31 años).

David Ospina (Atlético Nacional- 37 años).

Camilo Vargas (Atlas FC - 37 años).

Defensas

Jhon Lucumí (Bologna FC - 27 años).

Davinson Sánchez (Galatasaray - 30 años).

Yerry Mina (Cagliari - 32 años).

Willer Ditta (Cruz Azul - 27 años).

Daniel Muñoz (Crystal Palace - 30 años).

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda - 34 años).

Johan Mojica (Mallorca RCD - 34 años).

Deiver Machado (Nantes - 29 años).

Volantes

Richard Ríos (Benfica SL - 25 años).

Jefferson Lerma (Crystal Palace - 31 años).

Kevin Castaño (River Plate - 25 años).

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense - 27 años).

Gustavo Puerta (Racing Santander - 22 años).

Jhon Arias (Palmeiras - 28 años).

James Rodríguez (Minnesota United - 34 años).

Jorge Carrascal (Flamengo - 28 años).

Juan Fernando Quintero (River Plate - 33 años).

Jaminton Campaz (Rosario Central - 26 años).

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis - 27 años).

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama - 23 años).

Luis Díaz (Bayern Múnich - 29 años).

Luis Suárez (Sporting CP - 28 años).

Jhon Córdoba (FK Krasnodar - 33 años).