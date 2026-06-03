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Falcao reflexionó se refirió a la lesión que lo dejó por fuera del Mundial 2014 con Colombia: “Me hubiera opuesto”

Una decisión inesperada en su carrera definió abruptamente el curso de su vida deportiva rumbo a Brasil 2014

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El máximo goleador histórico de la selección Colombia confesó que si pudiera devolver el tiempo, no hubiera jugado el partido de la Copa de Francia con el AS Mónaco, y que lo sacó del Mundial de Brasil 2014 -crédito @ESPNColombia/X

La confesión de Radamel Falcao García sobre su lesión de ligamento cruzado anterior durante su etapa en el Mónaco revela una visión íntima sobre uno de los episodios más recordados de la Copa de Francia, que marcó el camino hacia el Mundial de Brasil 2014.

El futbolista colombiano admitió que, si pudiera tomar la decisión de nuevo, preferiría no haber disputado aquel partido de Copa de Francia con el Mónaco. También explicó que buscaba volver a la competencia después de un periodo de inactividad, creyendo que el encuentro sería sencillo para retomar el ritmo, pero esa decisión derivó en una lesión grave que lo excluyó del Mundial.

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Falcao explicó que habría evitado jugar el partido de Copa de Francia con el Mónaco, el 22 de enero de 2014-crédito Paulo Whitaker/EFE
Falcao explicó que habría evitado jugar el partido de Copa de Francia con el Mónaco, el 22 de enero de 2014-crédito Paulo Whitaker/EFE

“Necesitaba minutos. Este es un partido fácil como para empezar nuevamente a, a retomar el ritmo. Si yo también hubiera hecho un análisis más profundo acerca del rival que íbamos a jugar, me hubiera opuesto así el entrenador me quisiera poner. Justo venía en un parón de tiempo, y necesitaba minutos”, reflexionó Falcao, reconociendo que no evaluó por completo el riesgo de participar.

La lesión que cambió el destino de Falcao

El samario salió lesionado en un juego disputado el 22 de enero de 2014 por la Copa de Francia - crédito AFP
El samario salió lesionado en un juego disputado el 22 de enero de 2014 por la Copa de Francia - crédito AFP

El delantero rememoró el desenlace inesperado de aquel partido de Copa. En su testimonio, reiteró que no se opuso a la decisión de su entrenador.

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“Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó”, admitió sobre la lesión de ligamento cruzado anterior, que alteró su preparación y sus expectativas antes del Mundial. Pero bueno, ni siquiera me opuse al entrenador cuando me lo dijo”.

Ese episodio, que terminó apartándolo del Mundial de Brasil 2014, se convirtió en uno de los momentos más duros de su carrera. La confianza en que el duelo sería accesible y la búsqueda de minutos de juego terminaron cambiando el rumbo de su trayectoria internacional.

Una elección asumida como rutinaria en la vida profesional de un futbolista transformó, de manera inesperada, su destino y el de quienes lo rodeaban.

Así fue la lesión de Falcao García

Falcao sufrió la rotura de ligamento cruzado el 22 de enero de 2014 - crédito EFE
Falcao sufrió la rotura de ligamento cruzado el 22 de enero de 2014 - crédito EFE

La lesión de Radamel Falcao García el 22 de enero de 2014 lo dejó fuera del Mundial de Brasil justo cuando era la principal figura de Colombia. Fue una ausencia que marcó a una selección que volvía a la Copa del Mundo después de 16 años. El diagnóstico fue una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una dolencia que suele requerir entre seis y siete meses de recuperación.

Colombia alcanzó los cuartos de final de ese Mundial con James Rodríguez como figura, en la mejor actuación de su historia en ese torneo, pero Falcao siguió esa campaña desde la tribuna. La baja del delantero se confirmó pocos días antes del inicio de la competencia, cuando el técnico José Néstor Pekerman anunció que no integraría la lista definitiva.

La jugada que cambió su destino ocurrió en un partido de la copa local francesa, a menos de seis meses del debut mundialista. Para entonces, Falcao jugaba en el Monaco y fue titular en el estadio de Chasselay frente a un club de la cuarta división del fútbol francés.

El delantero samario incluso había abierto el marcador para su equipo. A los 39 minutos del primer tiempo recibió un balón dentro del área rival y fue al cruce Soner Ertek, un futbolista semiprofesional que además daba clases de geografía, quien se barrió sobre la pierna izquierda del colombiano.

La escena fue inmediata: Falcao mostró dolor apenas cayó al césped. Tras el encuentro, que terminó 0-3 a favor del equipo dirigido entonces por Claudio Ranieri, el cuerpo médico confirmó la lesión que frustró su presencia en Brasil.

La rotura de ligamento cruzado anterior llegó cuando faltaban menos de seis meses para Brasil 2014

Radamel Falcao García es el máximo anotador histórico colombiano en los enfrentamientos ante Chile - crédito EFE.
Radamel Falcao García es el máximo anotador histórico colombiano en los enfrentamientos ante Chile - crédito EFE.

La respuesta al motivo de la ausencia es directa: Falcao no fue al Mundial de Brasil 2014 porque sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 22 de enero de 2014. El plazo estimado de recuperación, de seis o siete meses, lo dejó sin margen real para competir en condiciones.

La noticia tuvo un impacto especial en Colombia porque Falcao era entonces el jugador más destacado del equipo de José Néstor Pekerman. Su aporte en la clasificación había sido decisivo y su figura concentraba buena parte de la expectativa del país para la Copa del Mundo.

Ese protagonismo había quedado expuesto unos meses antes, el 11 de octubre de 2013, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia enfrentó a Chile en un partido en el que le bastaba un empate para asegurar el boleto directo al Mundial.

La selección chilena se fue al descanso con ventaja de 0-3, un resultado que sacudió al estadio y a los aficionados en todo el país. Después, el equipo de Pekerman reaccionó, empató el partido y selló la clasificación a Brasil 2014.

Falcao había sido decisivo en la clasificación de Colombia al Mundial

Radamel Falcao García - 2014
Años más tarde, Falcao confesó que lloró al ver como sus compañeros se iban de la concentración para viajar a Brasil - crédito EFE

En ese empate ante Chile, Falcao convirtió el segundo y el tercer gol de Colombia desde el punto penal y quedó asociado a una de las jornadas más recordadas del fútbol colombiano. Esa actuación reforzó la idea de que llegaría al Mundial como el referente ofensivo de la selección.

Por eso, tras la lesión, en el país se promovieron campañas de apoyo con la esperanza de que el delantero lograra recuperarse para el torneo. La expectativa se sostuvo hasta los días previos al inicio de la Copa del Mundo.

La confirmación final la dio Pekerman en una rueda de prensa, al comunicar que el atacante del Monaco no estaría en la convocatoria definitiva. Así terminó la espera por el regreso del jugador que estaba llamado a ser uno de los protagonistas de Brasil 2014.

Sin su principal referente en ataque, la selección colombiana disputó el torneo y alcanzó los cuartos de final, con James Rodríguez como figura de aquella campaña. Falcao, el goleador que había empujado la clasificación, la vio desde afuera.

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