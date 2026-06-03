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Vecinos de exclusivo sector de viviendas cerca a Medellín están cansados de las fiestas de Jhon Jáder Durán: les tocó hablar con la Policía

Los uniformados quedaron registrados en cámaras de seguridad cuando ingresaron a la parcelación Prado Verde, en el municipio de Rionegro, después de que ninguno de los residentes obtuvo una respuesta satisfactoria tras reclamarle al mismo futbolista por el alto volumen de la música

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Hasta la parcelación Prado Verde llegaron los agentes de la Policía que charlaron con Durán a raíz de las quejas de sus vecinos - créditos Google Maps | @jaderduran9/IG
Hasta la parcelación Prado Verde llegaron los agentes de la Policía que charlaron con Durán a raíz de las quejas de sus vecinos - créditos Google Maps | @jaderduran9/IG

El futbolista colombiano Jhon Jader Durán, de 22 años, enfrenta múltiples quejas de sus vecinos por la realización de fiestas ruidosas en su finca ubicada en la parcelación Prado Verde, municipio de Rionegro, en el Oriente antioqueño.

El regreso de Durán al país, tras finalizar su paso por el Zenit de San Petersburgo y no ser convocado para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la selección Colombia, ha generado molestias en la comunidad de la zona.

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De acuerdo con un informe revelado por el portal regional antioqueño MiOriente, las celebraciones comenzaron desde el 14 de mayo, fecha en la que el futbolista retornó a la finca de su propiedad en Llanogrande.

Al respecto, varios residentes de la parcelación han expresado su inconformidad por el volumen y la frecuencia de los eventos nocturnos, que alteraron la tranquilidad habitual del sector.

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Ante la persistencia del ruido, algunos habitantes intentaron comunicarse directamente con Durán para pedirle que moderara las fiestas, destacó el mismo medio local, pero no obtuvieron una solución.

el portal regional MiOriente obtuvo imágenes de la llegada de los agentes de la Policía al conjunto de viviendas ubicado en el sector de Llanogrande, en Rionegro (Antioquia) - crédito captura de pantalla MiOriente / sitio web
El portal regional MiOriente obtuvo imágenes de la llegada de los agentes de la Policía al conjunto de viviendas ubicado en el sector de Llanogrande, en Rionegro (Antioquia) - crédito captura de pantalla MiOriente / sitio web

Debido a lo anterior, y tal y como quedó evidenciado en una captura de pantalla de los sistemas de videovigilancia del inmueble donde vive Durán, recurrieron a la policía para solicitar la aplicación de las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Según las versiones recogidas por el portal antioqueño el futbolista habría argumentado ante los uniformados que se encontraba “en su casa”, justificando así la realización de las reuniones.

Pese a estas explicaciones, las quejas de los vecinos se mantuvieron y algunos optaron por adelantar una querella formal ante las autoridades para que la situación sea evaluada.

Mientras que del lado de la administración de la parcelación Prado Verde se confirmó en diálogo con el mismo portal regional que se han recibido y atendido los reclamos de los propietarios afectados, y que ya se realizaron los requerimientos correspondientes al caso.

Los uniformados conversaron con el jugador y le hicieron saber las inconformidades por parte de los demás propietarios - crédito captura pantalla MiOriente / sitio web
Los uniformados conversaron con el jugador y le hicieron saber las inconformidades por parte de los demás propietarios - crédito captura pantalla MiOriente / sitio web

Otras de las vecinas que prefirió reservar su identidad afirmó: “De verdad que la bulla ya es insoportable. No podemos dormir del ruido tan impresionante que hay. Esperemos que la Policía haga algo y que le ponga seriedad a esto”.

Por el momento, la comunidad espera ahora una determinación de las autoridades acerca de si existió o no un incumplimiento de las normas de convivencia, y solicita que se adopten las medidas necesarias para restablecer la tranquilidad entre los residentes de la zona por cuenta de Durán.

El escándalo previo de Jhon Jáder Durán

Solo días atrás Jhon Jader Durán quedó en el centro de una nueva polémica tras la difusión en TikTok de un video de rumba en Medellín, en momentos en que la selección Colombia iniciaba trabajos y el delantero figura en la prelista de 55 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El registro, publicado por la cuenta @chembokapony y luego eliminado, muestra al atacante del Zenit de San Petersburgo con una botella de lo que sería tequila y bailando sobre una silla en una sala, junto al mensaje: “para que sigan hablando”.

El delantero integra la lista de 55 jugadores preconvocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito TikTok

El episodio se conoció después de que el futbolista pidiera una licencia en el Zenit para atender asuntos personales, según informó el club en Rusia.

El mismo día de la publicación de la prelista, el entrenador Néstor Lorenzo dijo en rueda de prensa que la situación lo sorprendió y que el cuerpo técnico se contactó con el jugador para verificar si ocurría “algo de importancia”.

En paralelo, prensa de Europa señaló que el permiso tendría relación con una negociación para un traspaso al Galatasaray de Turquía, pero el jugador fue visto en Envigado en el partido del equipo que lo formó ante Deportes Quindío, en el que el club antioqueño clasificó a la final del primer semestre del torneo de ascenso.

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