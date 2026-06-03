Colombia

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

El creador de contenido se refirió a lo polémico de la entrevista, ya que era la primera vez que un mandatario se prestaba para este tipo de programas, y despertó gran interés entre sus seguidores

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Gustavo Petro sorprende con humor y confesiones en el pódcast Por la Ventana junto a Camilo Díaz y compañía - crédito @culotauro/IG y @camilomm.exe/IG
Gustavo Petro sorprende con humor y confesiones en el pódcast Por la Ventana junto a Camilo Díaz y compañía - crédito @culotauro/IG y @camilomm.exe/IG

Camilo Sánchez, integrante de Fuck News, descartó en forma tajante que el pódcast Por la Ventana haya recibido dinero por tener al presidente Gustavo Petro frente a sus cámaras.

La aclaración se produjo en medio de especulaciones y críticas en redes sociales que cuestionaban si detrás del episodio hubo un acuerdo económico con el gobierno de Gustavo Petro.

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El comediante respondió durante una conversación con el programa Impresentables de Los 40 Colombia: “No nos pagó, ojalá nos hubieran pagado”, dijo entre risas. También afirmó que, si hubiera existido un ofrecimiento de ese tipo, habría rechazado la entrevista: “Si nos hubieran dicho ‘venga y tome esta plata’, ahí mismo hubiéramos dicho que no”.

Por qué generó tanto ruido la entrevista con Gustavo Petro

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Según dijo, si le hubieran ofrecido dinero habría rechazado la entrevista - crédito @culotauro/IG

El episodio acumuló más de 3,9 millones de reproducciones en menos de una semana en YouTube, una cifra que disparó las preguntas sobre el origen del contacto y las condiciones del encuentro.

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La dinámica del pódcast —que consiste en recorrer Bogotá en un automóvil mientras se conversa con el invitado— tomó un giro particular con el presidente: Petro tuvo que subirse al vehículo por la ventana, una imagen que circuló ampliamente en redes.

Durante el trayecto, el mandatario habló de urbanismo, de su gestión en materia social y hasta de su gusto por la música del rapero venezolano Canserbero.

Para muchos seguidores del programa, la presencia de Petro fue una sorpresa, ya que se trató de la primera vez que el presidente aceptó participar en un espacio de este tipo fuera de la Casa de Nariño.

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El creador de contenido desmintió que hubiera recibido dinero por la entrevista de Petro - crédito @culotauro/IG

Y es que en medio de la entrevista con la emisora, Sánchez fue enfático en señalar que la gratuidad no es una excepción para el caso Petro, sino la norma del programa. Ninguno de sus invitados de Por la Ventana —que integran junto a Emir Quintero y Culotauro— ha implicado un pago de por medio.

La agenda del programa digital tiene entre sus planes invitar a un diálogo a los candidatos para la segunda vuelta Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El objetivo, según explicó, es que ambos expongan sus propuestas ante la audiencia del programa, aunque no precisó fechas concretas para esos encuentros.

Qué dijo Petro sobre la aprobación de su gestión

Durante la entrevista con el grupo de creadores de contenido, el jefe de Estado reconoció que en el norte de la ciudad, sobre todo en ciertas áreas específicas, no aprueban su gestión como presidente de la República y, por eso, no lo quieren: “Siempre va a pasar”. Aclaró que la simpatía y aceptación que recibe de la gente dependen de lo que él defiende y rechaza.

El presidente recorrió Bogotá en un carro al que ingresó por la ventana. Habló sobre su gestión y lo que piensa la población de él - crédito @porlaventanap/IG

“Depende de qué posición se adopte. Si usted defiende intereses de gente que ya es muy privilegiada, lo quieren ellos, pero no lo quiere el resto de la gente (...). No es que no se pueda beneficiar a todos, es que, en el corto plazo, la gente privilegiada piensa que perder algo de su ganancia es terrible”, detalló.

Según explicó, la verificación de su desempeño se basa en estadísticas. “Hay estadísticas que me dejan sin palabras”, confesó. Algunas de las cifras indican que hubo importantes mejoras durante su Gobierno, como la disminución de los casos de desnutrición infantil y la tasa de mortalidad asociada a ella.

También aumentaron los ingresos de las mujeres “pobres”, siendo este el grupo poblacional que más creció en la materia.

Finalmente, señaló que las mujeres se han visto beneficiadas durante su gobierno, evitando así que la situación de aquellas que no dependen de un salario empeoren sus condiciones de vida.

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