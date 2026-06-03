Violadores de animales podrán ser condenados a 20 años de cárcel en Colombia: esto dice la ley presentada por Iván Cepeda que fue aprobada en el Congreso

Este nuevo marco legal también prevé la vigilancia sobre quienes hayan sido sancionados, impidiéndoles legalmente la tenencia o el refugio de animales, y refuerza la responsabilidad social e institucional sobre el bienestar animal en todo el territorio nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las penas de prisión para quienes cometan abuso sexual contra animales en Colombia ya son una realidad tras la aprobación final del proyecto impulsado por la senadora Esmeralda Hernández.

La decisión de la Cámara de Representantes convierte en ley una iniciativa que, por primera vez, tipifica en forma específica este delito y establece sanciones severas.

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A partir de la entrada en vigor de la norma, quienes accedan carnalmente a cualquier animal enfrentan condenas de 48 a 55 meses de cárcel, además de la prohibición de ejercer profesiones u oficios relacionados con animales durante un periodo de dos a cuatro años, y multas que van de treinta a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La ley contempla agravantes: si el acto ocurre en espacio público o se graba con fines pornográficos, las penas aumentan. El senador Iván Cepeda, uno de los principales promotores, lo resumió con claridad afirmando que este es un paso muy importante para el país al enviar un mensaje contundente frente a que no puede admitirse ninguna forma de maltrato ni violencia contra los animales.

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La senadora Esmeralda Hernández anuncia la aprobación final del proyecto de ley que tipifica y sanciona el abuso sexual contra animales en Colombia. La Cámara de Representantes convirtió esta iniciativa en ley, estableciendo penas de prisión por primera vez para este delito en el país - crédito prensa Esmeralda Hernández

La reforma, que tuvo respaldo mayoritario en la plenaria, responde a la preocupación social por la impunidad en casos de zoofilia. A partir de ahora, el sistema judicial colombiano cuenta con herramientas para investigar y sancionar de manera efectiva estos delitos, que hasta ahora solían quedar sin castigo o eran enmarcados como simples maltratos.

Argumentos y motivaciones de los impulsores

“No hay que normalizar que los animales sean abusados sexualmente, causándoles casi siempre la muerte. Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia y no lo podemos tolerar”, subrayó la senadora Hernández al defender la nueva ley.

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Este avance legal también busca proteger a la infancia. Hernández remarcó que “hay evidencias técnicas y científicas que señalan que algunos violadores de niños han tenido previamente conductas de abuso sexual en animales. Lo que queremos es que se haga esta modificación ya con la ley, para que podamos prevenir y castigar estos casos lamentables contra seres en estado de indefensión”.

Un nuevo triunfo en favor de los animales en Colombia acaba de lograr la senadora Esmeralda Hernández con la aprobación, en último debate, del proyecto de ley que castiga con cárcel a los violadores de estos seres sintientes - crédito Prensa Esmeralda Hernández

La aprobación del proyecto representa un cambio sustancial en el enfoque del país hacia la protección animal y consolida una respuesta institucional más firme ante el maltrato. La ley, al tipificar la zoofilia como delito autónomo, busca disuadir la reincidencia y evitar que estos actos queden impunes, subrayando el compromiso de Colombia con los derechos de los seres sintientes.

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Consecuencias y aplicación de la nueva ley

La Cámara de Representantes aprobó la legislación que establece cárcel para quienes cometan actos de zoofilia, una medida que responde a la demanda social de protección efectiva para los animales en Colombia. Desde ahora, quienes sean hallados culpables enfrentan sanciones penales y administrativas, así como la inhabilitación para cualquier actividad relacionada con el cuidado de animales.

La iniciativa, que contó con respaldo de diversas bancadas, introduce un cambio en el código penal colombiano al reconocer a los animales como sujetos de especial protección frente a la violencia sexual y el maltrato.

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La aprobación del proyecto representa un cambio sustancial en el enfoque del país hacia la protección animal y consolida una respuesta institucional más firme ante el maltrato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La promulgación de esta norma sitúa a Colombia entre los países que abordan de manera explícita la protección de los animales frente a la violencia sexual, dotando al sistema judicial de mecanismos claros para investigar, procesar y sancionar estos delitos.

El reconocimiento de los animales como sujetos de especial protección implica un avance en materia de derechos y bienestar animal, al tiempo que responde a una demanda social de mayor rigor contra el maltrato. Esta legislación también refuerza la prevención de conductas violentas que pueden tener repercusiones sociales más amplias, consolidando el compromiso institucional con la erradicación de la impunidad y el resguardo de los seres más vulnerables.

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