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Ella es la primera esposa de Abelardo de la Espriella: también es abogada y solo estuvieron tres años casados

Tras el divorcio con el ahora candidato presidencial, la mujer ha mantenido un bajo perfil

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El primer matrimonio de De la Espriella marcó una etapa decisiva en su trayectoria profesional - crédito REUTERS / Charlie Cordero
El primer matrimonio de De la Espriella marcó una etapa decisiva en su trayectoria profesional - crédito REUTERS / Charlie Cordero

El pasado domingo 31 de mayo de 2026, el nombre de Abelardo de la Espriella volvió a ocupar los principales titulares de la prensa colombiana tras imponerse en la primera vuelta presidencial.

Mientras el país debate su estilo y sus propuestas, muchos recuerdan que el abogado nacido en Bogotá en 1978 y criado en Montería, Córdoba, ha construido una imagen de referente caribeño.

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Su paso por casos judiciales de alta notoriedad, como los de Rosa Elvira Cely, Natalia Ponce de León, Álex Saab y el capitán Manuel Cubillos, lo posicionó como una figura central del derecho colombiano, no obstante, pocos recuerdan su primer matrimonio que marcó una etapa clave en su vida profesional y personal.

Ana Lucía Pineda se ha mostrado activa en la campaña de su esposo - analu_pineda/Instagram
Ana Lucía Pineda se ha mostrado activa en la campaña de su esposo - analu_pineda/Instagram

La primera esposa de De la Espriella fue Yoly Illidge Pimienta, una abogada especializada en Derecho Comercial. Contrajeron matrimonio en 2001 y la unión se mantuvo durante tres años, hasta 2004. De ese vínculo, no surgieron hijos y, según ha trascendido, el enlace se celebró solo por lo civil, conservando un perfil discreto en comparación con la vida pública que hoy caracteriza al candidato presidencial.

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Durante ese periodo, Illidge no solo acompañó a De la Espriella en lo personal, sino que jugó un papel esencial en el nacimiento de la firma jurídica que lleva el apellido del hoy aspirante a la Casa de Nariño. De hecho en 2006 el periodista Daniel Coronell reveló que Illidge era accionista de la firma con un 20% de participación.

Diversos testimonios señalan que su experiencia profesional y su visión como abogada especialista resultaron determinantes para cimentar los primeros pasos de uno de los bufetes más conocidos del país.

El primer matrimonio del candidato solo duró 3 años - crédito REUTERS/Charlie Cordero
El primer matrimonio del candidato solo duró 3 años - crédito REUTERS/Charlie Cordero

Respecto a las causas que llevaron al divorcio, el propio De la Espriella ha compartido en declaraciones públicas que la ruptura se debió a la juventud de ambos y a la falta de compatibilidad suficiente para sostener la relación a largo plazo. “La relación no funcionó porque éramos muy jóvenes y no encontramos la compatibilidad necesaria”, ha comentado en entrevistas.

Pese a la relevancia que tuvo Illidge en la fundación del bufete, su nombre rara vez aparece en las crónicas que reconstruyen la trayectoria profesional del abogado, aunque quienes conocen la historia interna de la firma reconocen su huella en la estructura y el crecimiento inicial del proyecto jurídico.

Tras el divorcio, la vida sentimental de De la Espriella tomó un nuevo rumbo. Años más tarde, consolidó una relación con Ana Lucía Pineda, quien hoy comparte su vida y es madre de sus cuatro hijos.

La numerosa familia de Abelardo de la Espriella se muestra frecuentemente en redes sociales - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram
Pineda y De la Espriella tienen actualmente 4 hijos - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

El perfil difundido por el movimiento Defensores de la Patria señala que la actual esposa de De la Espriella es administradora de empresas y participó activamente en el desarrollo de la firma De la Espriella Lawyers y ha dirigido varias compañías. En los últimos meses, ella ha compartido sus rutinas de ejercicio en redes sociales y lideró la iniciativa Tigresas de la patria, un grupo que reúne a mujeres de distintas regiones que apoyan a su esposo como candidato.

Según señala Semana la relación entre ambos se remonta a la infancia, pues las familias mantenían vínculos cercanos en Montería. El primer encuentro ocurrió cuando ella tenía 5 años y él 15, aunque no fue hasta mucho tiempo después que retomaron el contacto. El reencuentro se dio cuando ella contaba con 18 años y él acababa de cumplir 29. A partir de esa cita, se convirtieron en pareja apenas un mes después.

El compromiso de la pareja se dio en mes y medio. En diferentes eventos públicos y entrevistas, la pareja ha hablado sobre su historia y coincidido en la relevancia del papel femenino en el hogar, destacando la figura de la mujer como cuidadora y pilar familiar.

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