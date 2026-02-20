Carolina Cuervo invita a vivir “Pura plaza”: “Es un programa hermoso alrededor de las plazas de mercado de Bogotá”

El programa Pura plaza debuta este domingo, 22 de febrero, a las 19:00 en Canal Capital y tiene como conductora a Carolina Cuervo, actriz y exfinalista de MasterChef Celebrity 2024.

El programa Pura plaza debuta este domingo, 22 de febrero, a las 19:00 en Canal Capital y tiene como conductora a Carolina Cuervo, actriz y exfinalista de MasterChef Celebrity 2024. La nueva serie invita semanalmente a recorrer las plazas de mercado de Bogotá, acercando al público a la riqueza de la gastronomía y a las historias de quienes preservan las tradiciones culinarias colombianas.

“El próximo 22 de febrero a las 7 de la noche en Canal Capital vamos a servir un plato delicioso y se llama Pura plaza”, explica Cuervo en torno al estreno. “Es un programa hermoso alrededor de las plazas de mercado de Bogotá”.

La actriz subraya que la propuesta consiste en “un recorrido por cada uno de esos lugares para conocer a las personas que trabajan ahí, a las cocineras increíbles y también los alimentos e ingredientes esenciales de nuestra comida colombiana”.

Sobre lo que encontrará la audiencia, la presentadora detalla: “Vamos a conocer las plazas, su ubicación, su historia, que refleja un poco sobre quiénes somos”. La serie cuenta con 12 capítulos, dos especiales y seis videocast, lo que permite compartir con los protagonistas de estos espacios.

“Vamos a compartir con cocineros y cocineras de estas plazas, cada uno con una historia increíble, que nos cuentan sobre sus secretos culinarios y su manera particular de preparar esos platos que se comen en todo el país y que se pueden encontrar en estos lugares maravillosos”, añade. “También conoceremos a los agricultores que cultivan los alimentos con los que se preparan esos platos”.

La experiencia de grabar el programa le dejó importantes aprendizajes. “Aprendí muchísimas cosas, pero sobre todo esa resiliencia, ese amor por el trabajo y ese agradecimiento profundo por esa tradición”, afirma Cuervo. “Mujeres que llevan 50 años o más trabajando todos los días de su vida en una plaza, lo que demuestra ese amor profundo por la familia, por lo que se hace, por la tradición”. Resalta el valor de la resistencia: “Esa es la verdadera resistencia, sobrevivir con su trabajo en las plazas, lugares donde la gente puede crecer y mejorar su vida”.

Entre los episodios que más la marcaron, Cuervo menciona uno dedicado a los tamales. “Tengo muy metido en mi cabeza el capítulo en el que me enseñaron a hacer tamales, pero más que por lo que aprendí, fue porque me remontó mucho a mi infancia, cuando en mi casa comerlos era una tradición”, relata. El ingrediente fundamental para ella resulta especial: “El maíz, como lo he dicho muchas veces, es para mí un ingrediente sagrado, así que ese plato ‘per se’ fue muy simbólico y lo tengo muy grabado en mi memoria”.

Sobre el paso de MasterChef Celebrity a las plazas de mercado, reflexiona sobre las diferencias entre ambos escenarios. “¡Todo un universo gastronómico! Ahí es cuando uno se da cuenta que es un bobazo, porque estas mujeres trabajan muchísimo y tienen una capacidad de respuesta y una rapidez para hacer cosas increíbles”. Añade Cuervo: “MasterChef me dio mucho conocimiento, sobre todo de mí misma, pero en Pura plaza pude disfrutar de algo que me gusta mucho: conversar, averiguarle la vida a la gente, pude entrar un poco en esa dinámica con estas personas fantásticas que me enseñaron muchísimo, no solo de gastronomía, sino de la vida”.

Dirigiéndose a la audiencia, invita a sumarse a esta travesía. “Este es un programa hermoso, poético, bonito, que tiene buenas imágenes, buena conversa, profundidad y contenido. Cada uno de sus 12 capítulos, 2 especiales y 6 videocast siempre nos dejarán algo. Sé que el público lo va a disfrutar mucho, tanto como lo disfrutamos nosotros”.

La esencia de Pura plaza se expresa en la entrega y la emoción con que se construyó cada episodio, acercando al público a los sabores, a las historias y a los saberes de quienes habitan las plazas de mercado.