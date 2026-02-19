Colombia

Podría haber cambios en la licencia de paternidad en Colombia en el 2026: este es el proyecto publicado por Planeación Nacional

El Departamento Nacional de Planeación publicó para comentarios un proyecto de resolución con el cálculo correspondiente a diciembre de 2025. La cifra será determinante para establecer si los padres trabajadores tendrán semanas adicionales de licencia el próximo año

La tasa de desempleo estructural
La tasa de desempleo estructural es el indicador que define si la licencia de paternidad puede ampliarse en Colombia- crédito VisualesIA

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó un proyecto de resolución en el que propone fijar en 10,54% la Tasa de Desempleo Estructural correspondiente a diciembre de 2025, indicador que servirá como base para definir si en 2026 se amplía o no la licencia remunerada de paternidad en Colombia.

Se trata de un acto administrativo que aún no está en firme, pues se encuentra en etapa de publicación para comentarios de la ciudadanía y grupos de interés. Solo una vez se expida la resolución definitiva y sea publicada oficialmente, la cifra quedará adoptada formalmente.

El cálculo responde a lo establecido en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2114 de 2021, norma que introdujo un mecanismo automático para ampliar progresivamente la licencia de paternidad dependiendo del comportamiento estructural del desempleo en el país.

Actualmente, los padres trabajadores tienen derecho a dos semanas de licencia remunerada por el nacimiento de su hijo. Sin embargo, la ley dispone que ese periodo podrá aumentar en una semana adicional por cada punto porcentual que disminuya la Tasa de Desempleo Estructural frente al nivel que registraba el país cuando entró en vigencia la reforma de 2021, con un máximo de cinco semanas.

El proyecto del DNP calcula
El proyecto del DNP calcula en 10,54% la cifra que servirá como base para decidir sobre la licencia de paternidad en 2026- crédito VisualesIA

En ese contexto, la cifra propuesta por el DNP —10,54%— se convierte en el dato técnico clave para determinar si existe o no una reducción suficiente frente al nivel base de 2021 que permita activar una semana adicional de licencia para 2026.

La Tasa de Desempleo Estructural no corresponde al dato mensual tradicional que publica el Dane y que suele marcar la coyuntura económica. En cambio, busca reflejar un componente más permanente del mercado laboral, asociado a factores como desajustes entre oferta y demanda de empleo, características productivas y dinámicas demográficas.

La metodología fue definida de manera conjunta entre el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el DNP, y adoptada mediante la Resolución 3406 de 2021. Según esa fórmula, la tasa se calcula como la mediana de las tasas de desempleo mensuales desestacionalizadas del agregado nacional publicadas por el Dane durante los últimos 60 meses (cinco años), tomando como referencia el mes de diciembre.

Si al momento del cálculo no se dispone del dato de diciembre, se utiliza el último mes disponible para construir la mediana.

La resolución aún no está
La resolución aún no está en firme, pero el dato propuesto ya perfila el escenario para los padres trabajadores el próximo año- crédito VisualesIA

De acuerdo con el documento técnico elaborado por la Dirección de Estudios Económicos del DNP, el resultado para diciembre de 2025 fue de 10,54%. Ese es el valor que ahora se somete a consideración pública a través del proyecto de resolución.

La reforma introducida por la Ley 2114 de 2021 buscó fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos recién nacidos y avanzar hacia una distribución más equitativa de las cargas familiares. No obstante, el Congreso condicionó la ampliación gradual de la licencia al desempeño estructural del mercado laboral, con el fin de evitar presiones adicionales sobre el sistema en escenarios de alto desempleo.

Por esa razón, cada año el DNP debe calcular y publicar la Tasa de Desempleo Estructural en diciembre, la cual se convierte en el insumo técnico para definir si procede o no la ampliación para la vigencia siguiente.

Con el 10,54% propuesto para 2025, el paso siguiente será comparar ese nivel con el registrado al momento de entrada en vigencia de la Ley 2114. De esa diferencia dependerá si en 2026 los padres trabajadores podrán contar con una semana adicional de licencia remunerada o si se mantendrán las dos semanas actualmente vigentes.

Según la Ley 2114 de
Según la Ley 2114 de 2021, la licencia de paternidad puede aumentar si baja el desempleo estructural frente al nivel de 2021- crédito VisualesIA

El proyecto estuvo disponible para comentarios entre el 31 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026 en la página web del DNP. Una vez surtido ese proceso y expedida la resolución definitiva, se conocerá oficialmente la cifra que marcará la decisión sobre la licencia de paternidad el próximo año.

Así, aunque se trata de un trámite administrativo en curso, el dato de 10,54% ya perfila el escenario que enfrentará el país en materia de ampliación de este derecho laboral en 2026.

