Colombia registró menor llegada de visitantes no residentes durante 2025: hay cifras alentadoras, pese a mala noticia

Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, Colombia recibió 22 millones de visitantes no residentes, con un crecimiento del 134% frente al mismo periodo del Gobierno anterior - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El turismo en Colombia finalizó 2025 con una caída del 8,1% en el número total de visitantes no residentes respecto al año anterior, al situarse en 6.496.458 llegadas, según un análisis que hizo la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) sobre cifras reportadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A pesar del descenso global, el flujo de visitantes extranjeros mostró un crecimiento continuado y el gasto turístico alcanzó cifras históricas, impulsado por las agencias de viajes y una fuerte recuperación sectorial.

Al respecto, la presidenta ejecutiva del gremio, Paula Cortés Calle, resaltó que, pese a la disminución del total agregado, la llegada de visitantes extranjeros sí creció y continúa siendo el principal componente del turismo receptivo del país, al representar cerca del 72% del total de visitantes no residentes.

De los 6,4 millones de visitantes no residentes en 2025, los extranjeros no residentes sumaron 4.677.267, lo que representa un aumento del 3,8% en comparación con 2024. El número de colombianos que residen en el exterior y visitaron el país se redujo un 33,7%, con lo que quedó en 1.498.600. Por su parte, los pasajeros en cruceros internacionales alcanzaron 320.591, con un crecimiento del 4,3%. Según la dirigente, estos datos confirman que la caída global en el turismo provino de la menor llegada de colombianos residentes en el extranjero.

Paula Cortés Calle es la presidenta ejecutiva de Anato - crédito Anato

“Con el fin de entender mejor estos resultados es importante aclarar cómo está conformado este gran grupo de visitantes no residentes, el cual se divide en tres tipos: extranjeros no residentes, colombianos que residen en el exterior y pasajeros en cruceros”, puntualizó.

Evolución reciente y consolidación del destino

El balance de mediano plazo muestra una tendencia al alza. De acuerdo con Anato, entre 2021 y 2025 la llegada de visitantes extranjeros a Colombia creció de 1.395.265 a 4.677.267. En ese periodo, el total de visitantes no residentes pasó de 2.145.811 a 6.496.458, reflejando la consolidación del país como destino internacional relevante.

Destacó la líder gremial que en una visión de mediano plazo, el turismo internacional en Colombia muestra una recuperación clara y sostenida. “Entre 2021 y 2025, la llegada de visitantes extranjeros pasó de 1.395.265 a 4.677.267, mientras que el total de visitantes no residentes aumentó de 2.145.811 a 6.496.458 en el mismo periodo, lo que evidencia una consolidación del mercado internacional hacia el país”, indicó.

De igual manera, el liderazgo institucional también tuvo peso en los resultados. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, precisó que entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 el país recibió 22 millones de visitantes no residentes, un aumento del 134% respecto al mismo periodo del gobierno anterior. Esto refuerza el posicionamiento internacional de Colombia y la priorización del turismo como pilar de desarrollo y bienestar.

El Aeropuerto El Dorado es clave para la llegada de extranjeros a Colombia - crédito Eva García/EFE

Por supuesto, la conectividad aérea resultó clave para la dinámica turística. Durante ese mismo lapso, se registraron 138,8 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, un incremento del 74% frente al periodo anterior. Morales atribuyó el crecimiento tanto a las políticas de integración regional como a la mayor oferta turística.

Gasto turístico y aporte económico

El impacto económico del turismo se reflejó en un crecimiento notorio del ingreso de divisas. Entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2025, llegaron a Colombia USD31.652 millones por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros, lo que representó un incremento del 122% frente al periodo previo, según cifras de ProColombia y Credibanco.

Asimismo, en 2025, el gasto de visitantes extranjeros hecho mediante tarjetas de crédito alcanzó los USD2.480 millones, un récord histórico y un crecimiento del 5,2% comparado con 2024, informó ProColombia.

La presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, comentó que “estas cifras positivas no solo representan el fortalecimiento del turismo con un mayor flujo de viajeros internacionales en el país, sino también un aumento en el valor de las compras realizadas por los visitantes”.

El turismo se volvió un sector clave para la economía colombiana - crédito Luisa González/Reuters

El segmento de agencias de viajes mostró igualmente un comportamiento favorable. El gasto por medio de este canal en 2025 alcanzó los USD163 millones, un 8,2% más que el año anterior, según comunicó Anato. “Respecto al segmento de las agencias de viajes, en 2025 el gasto alcanzó los USD163 millones, lo que significa un comportamiento favorable, resaltando la importancia de las agencias en la comercialización de Colombia como destino y en la activación de la cadena de valor del sector”, insistió la dirigente.

Por su parte, el gasto turístico experimentó picos estacionales en diciembre, enero y marzo, cuando las transacciones mensuales oscilaron entre USD237,9 millones y USD241,7 millones. El gasto promedio por tarjeta superó en más del 50% al de 2024, al situarse en USD325,5 en 2025.

Y en cuanto a mercados emisores, Estados Unidos encabezó la lista en gasto por tarjeta con USD 383, seguido de Panamá (USD376) y Canadá (USD 366). Además, Perú, República Dominicana y Ecuador sobresalieron por incrementos superiores al 100% en este indicador.

Estrategias de promoción y desafíos del sector

La promoción internacional fue otro pilar del ciclo analizado. La ministra Diana Marcela Morales resaltó la importancia de la campaña “Descubre la diversidad de Colombia, el país de la belleza”, la cual permitió visibilizar la riqueza cultural, natural y gastronómica del país en mercados globales. “La campaña ha sido clave para proyectar una imagen auténtica y diversa, visibilizando la riqueza cultural, natural y gastronómica de los territorios, tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó la funcionaria.

Los desafíos y oportunidades identificados a lo largo del año implicaron la acción coordinada de agencias de viajes, comunidades y prestadores de servicios turísticos. Morales destacó la función del sector como generador de empleo y dinamizador de la economía local. Cortés Calle, en tanto, remarcó el aporte de las agencias en la cadena de valor, la promoción de prácticas sostenibles y el desarrollo regional.