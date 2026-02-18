Petro se refirió a protestas de trabajadores del sector de la palma y la caña de azúcar en Bogotá: “Por mal uso de la tierra hoy hay hambre”

El presidente Gustavo Petro advierte que la crisis de etanol se relaciona con la priorización de biocombustibles sobre la seguridad alimentaria - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro abordó el miércoles 18 de febrero la situación de la manifestación de trabajadores del sector de la palma y caña en Cauca, que exigen al Gobierno nacional una solución efectiva ante la sobreproducción de etanol, cercana al 300%, una situación que, según los líderes sindicales, pone en riesgo el empleo de 28.000 trabajadores.

Petro afirmó: “El etanol no es un alimento, y usa la tierra más productiva del país. En la producción de etanol usamos la tierra para alimentar vehículos con daño climático”.

La protesta, que se desarrolla en las afueras de la sede del Ministerio de Minas, se centra en la petición de que el Ejecutivo firme una resolución de estabilización de precios.

Así lo expresó Jhonsson Torres, vocero sindical. “Le pedimos al Gobierno se firme la resolución de estabilización de precios y con eso se haga el compromiso que nuestras condiciones laborales mejoren”, dijo en declaraciones a Blu Radio.

Los retos vinculados a la caída en la demanda de combustibles y la priorización del crédito para biocombustibles han sido señalados por las autoridades, ante el riesgo de desempleo y protestas en el sector de palma y caña - crédito @BluRadioCo/X

Los manifestantes sostienen que la crisis se originó por un exceso de crédito otorgado por la banca privada al grupo azucarero, lo que derivó en un uso ineficiente de la tierra y en la actual sobreoferta de etanol.

El presidente Petro subrayó que la disminución de la demanda de gasolina ha reducido también la demanda de etanol, agravando el problema para el sector agrícola.

“La disminución de la demanda por gasolina también trae aparejada la disminución de demanda por etanol”, expresó el presidente Petro a través de su cuenta en X.

Insistió en la necesidad de que los ministerios de Agricultura y Energía impulsen una reconversión tanto del uso de la tierra como de las actividades laborales, orientando la producción hacia el abastecimiento alimentario nacional y de exportación.

“Es importante que min agricultura y min energía (sic), trabajen por una reconversión del uso de la tierra y de reconversión laboral para la producción agroalimentaria de la población del país y del exterior”, agregó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro propone transformar la región en una gran despensa alimentaria para fortalecer la seguridad alimentaria nacional y la exportación de alimentos - crédito @petrogustavo/X

En palabras del mandatario, el Valle del Cauca y Cauca pueden convertirse en una “gran despensa alimentaria” para Colombia, si se prioriza el uso agrícola sobre el energético.

“El Valle del Cauca y el Cauca pueden ser una gran despensa alimentaria en favor de toda la población colombiana. No es posible que por mal uso de la tierra hoy haya hambre y violencia en los pueblos del valle geográfico del rio Cauca”, añadió Petro.

Petro también cuestionó la política de inversión forzosa establecida en los años sesenta, señalando que el crédito agrícola, bajo gestión de la banca privada, ha beneficiado principalmente a grandes propietarios y fomentado prácticas como la ganadería extensiva y el cultivo de biocombustibles, en detrimento de la producción alimentaria.

“La inversión forzosa que determinó la ley en los años sesenta se convirtió en sustitución, es decir pasó de ser manejada por la banca pública y ahora la maneja la banca privada con los mismos criterios de banca privada para créditos no subsidiados”, señaló Petro.

El sector azucarero y de biocombustibles reclama por empleo y derechos en protesta frente al Ministerio de Minas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Esto ha llevado a que la inversión forzosa haya beneficiado a los más grandes propietarios de tierras o actividades agrarias, a la práctica de ganaderías extensivas, muchas de ellas en el área de la selva amazónica, al exceso de crédito subsidiado para producir etanol y biodiésel y a restringir la oferta alimenticia para la población y la exportación, generando presiones inflacionarias innecesarias”, añadió el jefe de Estado.

El presidente propuso convocar a una reunión entre el Gobierno y la banca para revisar los criterios de otorgamiento de créditos y favorecer el desarrollo de la agricultura mediana y pequeña, al destinar el crédito de fomento exclusivamente a estas actividades.

“Creo que es hora de una reunión entre banca y gobierno para evaluar estás situaciones y acordar medidas sobre la zona de emergencia. La agricultura colombiana mediana y pequeña puede disparase simplemente dedicando el crédito de fomento a esta actividad y quitando la marginalidad de la banca pública y cooperativa en el sector”, concluyó Gustavo Petro.