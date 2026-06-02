Iván Cepeda bloqueó a Teleantioquia en redes sociales: el canal hizo un llamado a respetar la libertad de prensa

El candidato Iván Cepeda bloqueó la cuenta oficial de Teleantioquia en X durante la campaña presidencial de Colombia - crédito Composición Fotográfica Colprensa y @Teleantioquia / X

La campaña hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia sumó un nuevo episodio de tensión tras confirmarse que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, decidió bloquear la cuenta oficial de Teleantioquia en la red social X.

Esta medida, denunciada públicamente por el canal regional, encendió cuestionamientos sobre la relación del aspirante con los medios de comunicación y las garantías para el ejercicio periodístico en un momento clave del proceso electoral.

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Restricción digital y limitaciones al seguimiento periodístico

Según informó Teleantioquia, la cuenta oficial del canal permanece bloqueada por Cepeda en X. Esta decisión impide que el medio monitoree e interactúe con las publicaciones del senador, obstaculizando el acceso directo a información de interés público.

El canal, que cumple funciones de cobertura permanente de la campaña electoral, advirtió que la restricción dificulta el trabajo periodístico y limita la transparencia sobre la actividad del candidato en esa plataforma.

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Teleantioquia denunció que el bloqueo digital de Iván Cepeda limita el ejercicio periodístico y restringe el acceso a información pública - crédito @Teleantioquia / X

El bloqueo se suma a la negativa del aspirante a participar en debates presidenciales organizados por medios regionales. Por ejemplo, el 7 de mayo, Cepeda declinó asistir al debate convocado por Teleantioquia y otros canales, decisión comunicada por su equipo apenas la noche anterior.

La organización del evento ya había puesto en marcha la logística y confirmado la presencia de los demás candidatos.

Teleantioquia denuncia censura y hace llamado a la libertad de prensa

En un comunicado remitido el 2 de junio, Teleantioquia expresó su rechazo a lo que considera un acto de censura. El medio aseguró que la decisión de Cepeda representa “una afectación al ejercicio periodístico” y limita la posibilidad de que el equipo informativo interactúe con una figura de interés público en plena campaña.

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“Cualquier acción que limite o dificulte el ejercicio periodístico constituye una señal de alerta para la libertad de prensa”, subrayó el canal.

Iván Cepeda criticó abiertamente a ciertos medios y periodistas en X, generando preocupación sobre el pluralismo informativo en la campaña - crédito Enea Lebrun / Reuters

El Sistema Informativo de Noticias Telemedellín se sumó al llamado en defensa de la libertad de prensa, el acceso a la información y las garantías para el libre ejercicio del periodismo.

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Ambos canales remarcaron la importancia de que los medios públicos mantengan su independencia editorial y abran espacios informativos para todas las corrientes políticas y sociales.

Críticas de Cepeda a los medios y antecedentes en la campaña

Durante las semanas previas a la segunda vuelta, Cepeda publicó mensajes críticos hacia el comportamiento de ciertos medios y periodistas.

“COMPORTAMIENTO ESQUIZOFRÉNICO. Es llamativo ver a medios de comunicación y periodistas, solicitando entrevistas y espacios de diálogo, luego de que cada mañana y cada día nos someten a toda clase de insultos, descalificaciones, calumnias y groseros montajes (sic)”, escribió el candidato en X.

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La negativa a participar en debates, sumada al bloqueo en redes sociales, generó preocupación entre organizaciones periodísticas y públicos regionales. De acuerdo con Teleantioquia, el canal “mantiene un compromiso permanente con el pluralismo, la independencia periodística y la apertura de espacios informativos para todas las corrientes políticas y sociales del país”.

El senador Iván Cepeda expuso su decisión de no aceptar entrevistas en medio de críticas hacia algunos medios - crédito @IvanCepedaCast/X

Impacto en la cobertura y llamado al restablecimiento del diálogo

La restricción digital ocurre en plena etapa definitoria de las elecciones, cuando la demanda ciudadana por información plural y contrastada resulta especialmente alta. Teleantioquia destacó que los medios de comunicación cumplen una función esencial para la democracia al facilitar el control ciudadano sobre quienes aspiran a cargos de poder.

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“Su labor permite que los ciudadanos accedan a información plural, contrastada y oportuna, vigilen los poderes públicos y tomen decisiones informadas”, señaló el canal en su pronunciamiento.

Pese a lo ocurrido, la entidad reiteró su disposición para seguir cubriendo la campaña presidencial y abrir sus espacios a todas las tendencias políticas. “Respetamos las decisiones que cada ciudadano adopta en sus redes sociales. Sin embargo, hacemos un llamado al candidato Iván Cepeda y a su campaña, para que restablezca la interacción con nuestro canal a través de las redes sociales”, concluyó Teleantioquia.

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