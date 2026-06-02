Colombia

Del “todos somos Montiel” a analista de fútbol: Rodolfo de Paoli, el entrenador argentino que es tendencia en Colombia

El exfutbolista se estrenó como comentarista en la despedida de la selección Colombia ante Costa Rica

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Rodolfo de Paoli
De Paoli es recordado por la frase: "Todos somos Montiel" en Argentina - crédito @rododepa/Instagram

Con Colombia en la Copa del Mundo, uno de los temas que se tomaron las redes sociales es qué opciones tendrán los televidentes para disfrutar los partidos de la Tricolor en el torneo de naciones.

Los cafeteros podrán escoger entre DirecTV, que cuenta con todos los partidos del torneo; ESPN, con Radamel Falcao García como comentarista invitado y las transmisiones nacionales de Caracol y RCN.

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A nivel local y debido a que Gustavo Alfaro (que durante varios años estuvo en el equipo de transmisión) dirigirá a Ecuador en la Copa del Mundo, Gol Caracol anunció la contratación de Rodolfo de Paoli, argentino que debutó en el canal en la despedida de la selección Colombia ante Costa Rica en Bogotá.

Además de la actuación de los jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo, de Paoli fue tendencia en Colombia por el trabajo que hizo junto a Javier Hernández Bonnet en la transmisión del amistoso.

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Rodolfo de Paoli
El argentino jugó profesionalmente entre 1997 y 2001 - crédito @rododepa/Instagram

¿Quién es Rodolfo de Paoli?

En redes sociales los internautas hicieron comentarios positivos y negativos sobre las intervenciones del argentino; además, quienes reconocieron su voz preguntaron por su pasado como narrador, ya que en la transmisión fue presentado exclusivamente como entrenador.

En realidad, el argentino fue primero jugador de fútbol, debutó en 1997 con Nueva Chicago, del ascenso en su país, y tres años más tarde se retiró del deporte por una lesión.

En 2004 comenzó a narrar fútbol en diferentes medios de comunicación y en 2007 se alejó de los medios para entrenar a Deportivo Riestra, desde ese momento alternó entre esas dos actividades.

Como entrenador ha dirigido a diez equipos, siendo Colón de Santa Fe el último club en el que tuvo un cargo como entrenador, el título más importante de su carrera fue en el ascenso argentino con Patronato.

Rodolfo de Paoli
El entrenador ha sido narrador de tres mundiales en su país - crédito @rododepa/Instagram

Tiene el relato más conocido de la final del mundial de 2022

Entre 2022 y 2023 dirigió a Barracas Central, fue parte del equipo de transmisión de TyC en la Copa del Mundo y el encargado de narrar los partidos de Argentina en esa edición del torneo de naciones. Rodolfo de Paoli fue tendencia en Sudamérica por la narración de la tanda de penales entre Argentina y Francia en la final del mundial, en la que dijo: “Todos somos Montiel” antes del último cobro de la Albiceleste.

El lateral derecho anotó el gol del título mundial y el relato de Rodolfo de Paoli fue escuchado por cientos de personas por los videos compartidos en redes sociales del momento de celebración de los argentinos.

Rodolfo de Paoli
El argentino dirigió a Patronato en un partido de la Copa Libertadores en Colombia - crédito @rododepa/Instagram

Antes de concretar su llegada al medio colombiano, Rodolfo de Paoli reveló en DMZ (medio digital en Argentina) que había negociado para narrar la Copa del Mundo en su país, pero finalmente se decantó por la propuesta cafetera.

No es la primera vez que el narrador se aleja de su rol para comentar fútbol, lo que, de cierta forma, lo acerca más a su objetivo de seguir ligado al deporte como entrenador.

“En lo personal, para mí va a ser un desafío muy importante estar a la altura de todo mi conocimiento y mi experiencia como futbolista, como entrenador y como comunicador en mi país, trasladarlo a un nuevo público, tratar de analizar desde un rol más frío. Obviamente, me encantaría que Colombia sea campeón del mundo, hasta me sentiría un privilegiado, pero no vengo a hacer esa demagogia, vengo a analizar y a tratar de ayudar a los que entienden desde sus televisores, que vean lo que por ahí no pueden ver y a la gente que por ahí se engancha con el evento, explicarle de la manera más sencilla de qué se trata este deporte”, declaró el argentino durante su presentación como parte del equipo del Gol Caracol.

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