Colombia

La caída del uribismo en Colombia: las claves de la derrota de Paloma Valencia y el Centro Democrático

Para el docente Juan David Cárdenas, abandonar sus ideales y generar alianzas con figuras del centro marcaron el desenlace de la candidatura de Valencia

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Centro Democrático - Uribismo
Paloma Valencia ocupó el tercer lugar en las presidenciales de Colombia - crédito Visuales IA

Una de las grandes sorpresas de los comicios presidenciales del 31 de mayo fue la derrota del uribismo, representado por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo con una candidatura de centro-derecha que se consolidó después de una consulta interpartidista.

Valencia obtuvo poco más de 1.6 millones de votos durante la jornada y quedó relegada en el tercer lugar con una diferencia de más de ocho millones en comparación con Iván Cepeda, que ocupó el segundo lugar.

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Debido a que en la previa se anticipó que Valencia y Fe la Espriella estaban disputando el lugar del candidato de la derecha para la segunda vuelta, la derrota de la figura del Centro Democrático, que necesitó de una alianza con Juan Daniel Oviedo, que alejó a los políticos de derecha radical, podría representar un cambio drástico en el panorama del partido que encabeza el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En primer lugar, cabe recordar que ésta será la segunda elección presidencial consecutiva en la que la segunda vuelta no tiene un candidato del Centro Democrático, puesto que en 2022 los aspirantes fueron Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (independiente).

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El Centro Democrático apoyará la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito EFE
El Centro Democrático apoyará la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito EFE

El panorama del centro Democrático tras el fracaso en las presidenciales

En diálogo con Infobae Colombia, Juan David Cárdenas, director de la Maestría en Comunicación Política de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, afirmó que el Centro Democrático queda en una posición “complicada” antes de la segunda vuelta.

Deben agradecer haber tenido las elecciones legislativas antes de las presidenciales, porque por lo menos sigue teniendo una bancada importante en el Congreso, de hecho, recordemos que aumentó el número de congresistas; sin embargo, en términos de poder real, desplegado en el territorio y de persuasión electoral, quedó claramente demostrado que Abelardo les ganó la batalla”.

Para el experto, el Centro Democrático perdió a tres de sus figuras más importantes en la misma campaña - crédito Reuters
Para el experto, el Centro Democrático perdió a tres de sus figuras más importantes en la misma campaña - crédito Reuters

Para el experto, decisión de unirse a Juan Daniel Oviedo fue clave para provocar que una gran cantidad de ciudadanos se decantara por las propuestas de Abelardo de la Espriella.

“La estrategia del uribismo acercándose al centro y las decisiones que tomaron los estrategas de Paloma en términos de la fórmula vicepresidencial, el discurso, la narrativa, pero sobre todo, el target al que le apuntaron, los hizo alejarse por completo de lo que es su base electoral y lo que es su estructura de valores y principios ideológicos”.

Además, el docente señaló que en la batalla electoral perdieron a tres figuras relevantes: la candidata Paloma Valencia y las congresistas María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

“Es un sector que sigue teniendo un remanente de poder en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, cada vez menos, que de alguna manera quemó una de sus líderes más importantes a futuro, Paloma Valencia, y perdió a las otras dos que habían competido contra ella en la consulta y que hoy están en la primera fila de la campaña de Abelardo de la Espriella. Es una situación bien compleja para el uribismo”.

Daniel Quintero recordó cuando le dijo a María Fernanda Cabal que desde el uribismo le iban a dar la espalda - crédito @MariaFdaCanal/X
Ademá de la derrota en las presidenciales, para el docente el peor error del Centro Democrático fue exponer las fracturas internas del partido - crédito @MariaFdaCanal/X

Pensando en las elecciones regionales, Cárdenas anticipó que el Centro Democrático debe planificar de una mejor manera sus campañas, puesto que la llegada de nuevas figuras de la derecha ha dividido a los votantes.

“Se ha demostrado que la derecha sufrió una fractura tremenda en esta campaña, queda en evidencia con las posturas que muchos de sus líderes empezaron a tomar, pero sobre todo el uribismo como electorado y como factor de cultura política que parecía tener una perspectiva de largo aliento en Colombia bajo la cabeza de Álvaro Uribe. Se fragmentó y no logró ser un fenómeno al nivel del conservatismo o el liberalismo como en el siglo XX”.

Por último, el experto anticipó que el apoyo del expresidente Uribe ya no representa un factor que marque el camino de triunfo en las elecciones de Colombia. “Claramente, Álvaro Uribe ya no aglutina tantos sectores y tantas personas como antes. Vemos cómo empiezan a surgir unos liderazgos, incluso de una derecha más extrema, que se empieza a posicionar también y se apropia del espectro de la centro-derecha, que eso es bien interesante también”.

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