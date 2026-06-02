El peso colombiano sigue dando buenas noticias por los resultados de las elecciones y alcanza su mejor desempeño frente al dólar desde 2021

Durante mayo de 2026, el peso colombiano registró fuertes fluctuaciones. El dólar se movió en un rango que fue desde $3.631 hasta superar los $3.800 a mitad de mes, influido por factores internacionales y la incertidumbre en los mercados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El optimismo se instaló en los mercados cambiarios colombianos después de la primera vuelta de elecciones presidenciales que se efectuó el 31 de mayo, lo que impulsó una apreciación importante del peso colombiano y una caída pronunciada en la cotización del dólar.

El liderazgo de Abelardo de la Espriella, candidato de perfil promercado, fue interpretado como una señal favorable para la inversión y la estabilidad fiscal, lo que desencadenó una respuesta positiva en los inversionistas.

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Ahora, el peso colombiano se posiciona como una de las monedas más valoradas entre los mercados emergentes, impulsado por el resultado electoral y un atractivo diferencial de tasas de interés respecto de Estados Unidos. En lo que va de 2026, la moneda colombiana acumula una revaluación de 9,5% frente al dólar, apoyada por la demanda de activos locales y la expectativa sobre la evolución económica y política del país. Dicho fortalecimiento del peso colombiano luego de la primera vuelta presidencial se debe a una combinación de factores internos y externos.

Imagen de archivo de una persona con dólares. EFE/SEBASTIÃO MOREIRA

El día posterior a la votación, el dólar cayó $118,18 y cerró en $3.559,97, nivel que no se registraba desde 2021. Se hicieron 1.858 transacciones por un total de USD 1.553 millones. Durante la sesión, el dólar tocó un mínimo de $3.550. La dinámica refleja la renovada confianza en la economía local y la importancia del contexto electoral en los movimientos del mercado cambiario.

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El peso colombiano lidera la revaluación en América Latina

A nivel regional, el peso colombiano sobresalió por encima de otras monedas latinoamericanas. Global66 destaca que “el peso colombiano ha sido la moneda de mejor desempeño de la región, muy por encima de sus pares”. El avance acumulado del 9,5% en 2026 supera al peso chileno (5,6%), al peso mexicano (5%) y al sol peruano (3,5%), mientras que el real brasileño es la única moneda regional que ha mostrado una depreciación, de cerca de 1,2% en lo que va del año.

Las razones de este desempeño, explica la compañía, incluyen “el diferencial de tasas a favor de Colombia (11,25% frente a tasas mucho más bajas en la región), la mayor sensibilidad del peso a las fluctuaciones internacionales del petróleo y la entrada significativa de capital extranjero interesado en los activos locales”. Al ser la moneda con mayor revaluación acumulada de la región, el peso colombiano también mantiene un mayor margen frente a posibles ajustes si el entorno global cambia.

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De esta manera, la solidez de la moneda nacional volvió a poner a Colombia en el radar de los inversionistas externos, que se mantienen atentos al desenlace de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.

Qué explica el repunte del peso luego de las elecciones

Diversos elementos contribuyeron a la apreciación del peso luego de la primera vuelta. A nivel doméstico, la política monetaria restrictiva del Banco de la República resultó como un factor determinante. El banco central mantiene la tasa de interés en 11,25%, lo que incentivó los flujos de capital hacia Colombia. Dicha política responde tanto a las perspectivas energéticas como a una inflación persistente, lo que confirma el diferencial frente a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que mantiene tasas en un rango entre 3,50% y 3,75%.

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“En condiciones normales, el diferencial de tasas debería favorecer al peso”, señalaron los especialistas de Littio. Añadieron que “el premio, sin embargo, se neutraliza cuando el mercado percibe una prima de riesgo país elevada, reflejada en el comportamiento de los títulos de deuda pública”. Así, la apreciación del peso podría revertirse si aumentan las percepciones de riesgo político o fiscal.

Precisamente, el director financiero de Littio, Iván Torroledo, destacó la importancia de la certeza institucional. “Lo relevante no es el color político del resultado, sino el grado de certeza que ofrezca sobre la trayectoria fiscal y monetaria del país. Mientras esa certeza no llega, la prima de riesgo se traslada directamente a la tasa de cambio, y eso lo paga el bolsillo de cualquier familia que importe, viaje, estudie afuera o reciba ingresos del exterior”, dijo.

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A nivel internacional, el precio del petróleo y la posición de la FED continúan siendo determinantes. “El precio del petróleo y la política monetaria han sido los principales impulsores”, expuso Global66. El informe añadió que “la FED mantuvo tasas en 3,50%–3,75%, pero el tono más restrictivo tras los datos de inflación de abril y la llegada de Kevin Warsh elevó las probabilidades de un alza, fortaleciendo tácticamente al dólar”.

Abelardo de la Espriella superó los 10 millones de votos - crédito Registraduría

Los escenarios que definirán el rumbo del peso colombiano

La segunda vuelta prevista para el 21 de junio genera dos trayectorias posibles para la moneda local, cada una con distintos riesgos y oportunidades. Global66 anticipa que, si Abelardo de la Espriella consolida su ventaja y obtiene la Presidencia, el mercado leerá esto como una confirmación de continuidad institucional, mayor apertura a la inversión y una política favorable al sector de hidrocarburos.

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De materializarse el escenario, se prevé una apreciación estructural y un posible descenso del dólar a niveles de $3.400 o $3.500, no vistos desde 2020.

Por el contrario, una victoria de Iván Cepeda podría provocar una depreciación inmediata del peso, con el dólar superando los $3.900. El informe de Global66 advierte sobre la “incertidumbre relativa a la continuidad del modelo actual, salida de flujos de portafolio de corto plazo y una mayor prima de riesgo país en los activos colombianos”.

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En el mediano plazo, no se descarta que el dólar alcance la zona de $4.200, en especial, si la política de hidrocarburos se restringe o se percibe un enfriamiento en la relación entre el Gobierno y el Banco de la República.

El Banco de la República mantiene independnecia pese a presiones del Gobierno Petro - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Dentro de los factores clave que los inversionistas seguirán con atención luego de la elección están:

Postura del nuevo gobierno frente a la exploración petrolera.

Disciplina fiscal.

Respeto a la independencia del banco central.

La inversión extranjera directa será fundamental para el comportamiento del peso, siempre que se mantenga la confianza en la estabilidad jurídica y la visión de Colombia como un destino atractivo para los capitales internacionales.

A pesar de la tendencia positiva, los analistas advierten que la volatilidad podría regresar mientras no se despeje la incertidumbre sobre la orientación económica del próximo gobierno. La diferencia de apenas 2,8 puntos entre los principales candidatos mantiene la tensión y la sensibilidad del mercado ante movimientos en encuestas, adhesiones y señales de política.

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