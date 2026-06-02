Bogotá anunció más de 9.000 vacantes para la primera semana de junio: los interesados podrán asistir a dos megaferias de empleo

La convocatoria de empleo en Bogotá prioriza la inclusión de jóvenes, mujeres, mayores de 50 años y personas con discapacidad - crédito Luisa González/REUTERS

Bogotá da inicio a junio con una oferta laboral sin precedentes: 5.906 vacantes en sectores estratégicos como tecnología, transporte, infraestructura, logística, servicios, salud y operación técnica, marcando así un hito en la generación de empleo formal y la dinamización de la economía capitalina.

La convocatoria, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con el Servicio Público de Empleo, refleja la alta demanda actual por perfiles técnicos, profesionales y operativos en la ciudad, y pone el foco en la inclusión de jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años y población con discapacidad.

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Según la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, “esta convocatoria refleja el movimiento que hoy tiene el mercado laboral en sectores como tecnología, movilidad, mantenimiento técnico y servicios. Además, una parte importante de las vacantes están abriendo oportunidades para jóvenes y personas sin experiencia previa, especialmente en perfiles operativos y técnicos que actualmente tienen una alta demanda en Bogotá”.

Puestos como asistente administrativo, desarrollador de software, técnico en gasodomésticos y médico general figuran entre los más demandados en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Las ofertas cubren un amplio espectro de formación: 237 vacantes para universitarios, 214 para técnicos profesionales, 149 para bachilleres y 80 para tecnólogos. Para quienes no cuentan con educación formal, existen 107 vacantes que no exigen nivel educativo. Además, 294 vacantes no requieren experiencia previa, y otras 274 solicitan únicamente seis meses de experiencia, facilitando el acceso al empleo formal para quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral.

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Entre los puestos más demandados están: asistente administrativo con manejo Sigo y Excel, técnicos de gasodomésticos, refrigeración y reparación con moto, desarrolladores de software backend, ingenieros electromecánicos, controladores de operación ferroviaria, ayudantes de obra, operadores de contact center y médicos generales.

Los salarios varían: 419 vacantes ofrecen entre uno y dos salarios mínimos, 146 entre dos y cuatro salarios mínimos, y algunos cargos especializados en ingeniería, mantenimiento industrial y tecnología, entre cuatro y seis salarios mínimos.

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Las ofertas laborales en Bogotá abarcan todos los niveles educativos, incluyendo opciones para quienes no tienen formación formal ni experiencia previa - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Feria de Empleo Incluyente y Diversa será el eje de esta convocatoria, abriendo sus puertas el jueves 4 de junio de 2026 en la sede de Theatron (calle 58 #10-32, Chapinero), de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Para participar, basta con asistir con la hoja de vida actualizada, sin necesidad de intermediarios ni pago de dinero, lo que garantiza transparencia y evita posibles estafas.

A la par, la Alcaldía Local de Usaquén, en articulación con empresas y aliados privados, anunció la Megaferia de Empleo Empleafest 2026, que ofrecerá más de 4.500 vacantes el viernes 5 de junio en el Parque Alcalá (carrera 19 entre calles 134A y 137), de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Esta jornada también será gratuita y de entrada libre para habitantes de toda la ciudad.

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Ambos eventos contemplan oportunidades para todo tipo de perfiles y niveles de experiencia: auxiliares de bodega, cajeros, asesores comerciales, personal logístico, supervisores, auxiliares de servicios generales, docentes, auxiliares de primera infancia, contadores, administradores, abogados, ingenieros, médicos, pasantes y practicantes universitarios.

La Megaferia de Empleo Empleafest 2026 en Usaquén ofrecerá más de 4.500 vacantes el 5 de junio para todo tipo de perfiles y niveles de experiencia - crédito Alcaldía Local de Usaquén

De acuerdo con el alcalde local de Usaquén, Daniel Ortiz, “con esta Megaferia de Empleo no solo estamos dinamizando la economía de Usaquén, sino abriendo las puertas de nuestra localidad a toda Bogotá para conectar el talento de la gente con oportunidades reales y dignas”.

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El contexto laboral de Bogotá muestra signos positivos: el Dane reportó que la tasa de desempleo femenino cayó de 12,2% a 9,2% entre el primer trimestre de 2025 y 2026, una disminución de 3 puntos porcentuales. En términos absolutos, 73.643 mujeres dejaron de estar desempleadas, reflejando el avance en el acceso al empleo para miles de hogares.

La tasa de informalidad laboral también cayó de 38,2% a 34,0%, lo que significó que 166.227 personas pasaron a empleos formales, con mayor seguridad social y mejores condiciones. Bogotá mantiene una informalidad 21,3 puntos porcentuales menor al promedio nacional.

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El mercado laboral de Bogotá reporta una caída significativa del desempleo femenino y juvenil, así como una reducción de la informalidad laboral, según datos del Dane - crédito Alcaldía de Bogotá

El desempleo juvenil también disminuyó: la tasa cayó de 16,6% a 14,9%, sacando a 32.840 jóvenes de la condición de desempleo en el primer trimestre de 2026. Las cifras muestran un giro positivo en el mercado laboral capitalino, donde las ferias de empleo y la articulación público-privada están resultando clave para reducir brechas y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.