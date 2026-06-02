Campeón del Mundo con Argentina afirmó que la selección Colombia es favorita en el Mundial 2026

Esta fue la anotación de Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa que ha sido el máximo goleador colombiano este año en Portugal - crédito TD

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de 2026, el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, sorprendió al incluir a Colombia dentro del grupo de selecciones con posibilidades reales de luchar por el título. El entrenador de la vigente campeona del mundo fue consultado sobre los principales candidatos al torneo y no dudó en mencionar a la Tricolor junto a varias de las grandes potencias del fútbol internacional. “Argentina, Francia, España, Brasil, Inglaterra y Colombia pueden pelear el Mundial”, afirmó el también exfutbolista profesional en rueda de prensa.

No se trata de un elogio aislado. Durante las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador argentino ya había mostrado una enorme admiración por el nivel de la selección colombiana. Antes de un enfrentamiento entre ambos equipos en Buenos Aires, aseguró que la posición de Colombia en la tabla no reflejaba lo que realmente mostraba en la cancha. “Ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte”, había expuesto en aquel entonces.

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Así fue la celebración en ese entonces en el Obelisco de Argentina - crédito drone FPV

Scaloni incluso calificó como engañoso el momento que atravesaba el conjunto cafetero en ese entonces, “es un poco una clasificación engañosa”. Más allá de los resultados, el seleccionador argentino dejó claro que considera a Colombia una de las selecciones más fuertes del planeta. “La estadística a veces no dice la verdad”.

Y fue todavía más contundente al momento de valorar el nivel futbolístico del equipo nacional. “Es un buen equipo, diría de los mejores. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo”.

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Las palabras de Scaloni tienen un peso especial por el recorrido que ha construido al frente de Argentina. Desde su llegada al banquillo albiceleste conquistó la Copa América 2021, el Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos de la actualidad. Además, el técnico argentino destacó en su momento las fortalezas colectivas del equipo colombiano, especialmente la calidad de sus futbolistas y la identidad táctica que ha desarrollado bajo el mando de Lorenzo.

“Tiene grandísimos jugadores. Tiene una manera de jugar bastante clara”, siguió diciendo. Colombia llega al Mundial de Norteamérica con una generación liderada por Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Richard Ríos, jugadores que han sido fundamentales para el crecimiento del equipo durante el proceso clasificatorio.

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Las palabras de Lionel Scaloni toman aún más fuerza al revisar el calendario que tendrá la selección Colombia en la Copa del Mundo. La Tricolor integrará el Grupo K y buscará avanzar a las fases definitivas frente a rivales de perfiles muy distintos.

Messi al lado de Scaloni durante la Copa del Mundo 2022 - crédito AFP

Partidos, selección Colombia

Miércoles 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Hora: 9:00 p. m. (Colombia) Estadio: Ciudad de México

Martes 23 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Hora: 11:00 p. m. (Colombia) Estadio: Guadalajara

Sábado 27 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Hora: 6:30 p. m. (Colombia) Estadio: Miami



Precisamente, al observar la nómina convocada por Néstor Lorenzo se entiende por qué Scaloni considera que Colombia puede competir con las mejores selecciones del planeta. El combinado nacional llegará a la cita orbital con una base de futbolistas que actúan en algunas de las ligas más importantes del mundo.

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Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

Jugadores, selección Colombia para el Mundial 2026

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas, México)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, Argentina)

David Ospina (Atlético Nacional, Colombia)

Defensas

Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía)

Jhon Lucumí (Bologna, Italia)

Yerry Mina (Cagliari, Italia)

Willer Ditta (Cruz Azul, México)

Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra)

Santiago Arias (Independiente, Argentina)

Johan Mojica (Mallorca, España)

Deiver Machado (Nantes, Francia)

Volantes

Richard Ríos (Benfica, Portugal)

Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra)

Kevin Castaño (River Plate, Argentina)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, Brasil)

Gustavo Puerta (Racing de Santander, España)

Jhon Arias (Palmeiras, Brasil)

Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil)

Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina)

James Rodríguez (Minnesota United, Estados Unidos)

Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina)

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis, España)

Luis Díaz (Bayern Múnich, Alemania)

Luis Suárez (Sporting CP, Portugal)

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama, Brasil)

Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia)