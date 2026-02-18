Petro está entre los seis presidentes de Latinoamérica con peor imagen, según ranking: su su aprobación no supera el 40%

El presidente Gustavo Petro se ubicó en el puesto 13 del ranking, después del mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

La empresa líder en el estudio del clima social y proyección de escenarios electorales CB Global Data publicó un nuevo ranking de presidentes de Latinoamérica correspondiente a febrero de 2026. La medición contó con la participación de 22.487 personas mayores de edad (entre 2.004 y 2.630 ciudadanos por país), que fueron encuestados entre el 10 y el 15 de febrero de 2026.

Los resultados de las mediciones no son favorables para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se ubicó en el puesto 13 de una lista de 18 mandatarios y mandatarias de América Latina, lo que quiere decir, que se encuentra entre los seis presidentes con peor aprobación en la región.

Petro alcanzó una imagen positiva del 38,3% y una imagen negativa del 58,0%. Le siguen el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con un 36,8% de aprobación y un 59,8% de desaprobación; el jefe de Estado de Guatemala, Bernardo Arévalo, que alcanzó un 34,9% de favorabilidad, frente a un 60,3% de imagen negativa; el presidente de Perú, José Jeri, con un 32,8% de aprobación y un 58,3% de desaprobación.

Posteriormente, se ubica el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, con un 31,6% de respaldo a su gestión, frente a un 64,7% de desaprobación; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con una imagen positiva del 23,7% y una negativa del 72,7%.

La muestra en Colombia fue de 2.578 encuestados. De la totalidad, el 17,2% considera que la imagen del presidente Gustavo Petro es muy buena; el 21,1% cree que es buena; el 25,3% opina que es mala; y el 32,7% considera que es muy mala. El 3,7% aseguró no saber o no respondió a la pregunta.

Contrario al primer mandatario colombiano, hay seis que destacan por tener una alta favorabilidad:

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con una imagen positiva del 72,6% y con una imagen negativa del 24,8%.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con una imagen positiva del 68,5% y con una imagen negativa del 29,9%.

Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con una imagen positiva del 62,1% y con una imagen negativa del 35,1%.

Presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con una imagen positiva del 24,8% y con una imagen negativa del 41,1%.

Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con una imagen positiva del 53,2% y con una imagen negativa del 43,3%.

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con una imagen positiva del 49,2% y con una imagen negativa del 47,5%.

Petro, entre los peores presidentes de Sudamérica, según encuesta

En una anterior medición, correspondiente a diciembre de 2025, el jefe de Estado colombiano también obtuvo un resultado desfavorable en comparación con otros mandatarios. En este caso, las encuestas se enfocaron en perfilar a los presidentes de Sudamérica y Gustavo Petro ocupó el noveno lugar, de una lista de 10 jefes de Estado.

Para entonces, Petro alcanzó una imagen positiva del 34,9%, evidenciando que para febrero de 2026 el porcentaje mejoró, y una imagen negativa del 61,4%. Apenas superó al dictador de Venezuela Nicolás Maduro, que obtuvo un 24,3% de aprobación, frente a un 72,1% de desaprobación.

Maduro ya no figura en los rankings presidenciales porque fue capturado por las autoridades de Estados Unidos en enero de 2026, para responder ante la justicia norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico. Fue reemplazado por Delcy Rodríguez, que en la medición de febrero de 2026 también tuvo el resultado más bajo.

Ahora bien, en diciembre de 2025, el 34,3% de los encuestados (1.193) aseguró que la imagen del presidente de Colombia era muy mala; el 27,1% creía que era mala; el 19,1% consideraba que era buena; y el 15,8% afirmó que era muy buena.