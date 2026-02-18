Colombia

Paloma Valencia armó polémica por opinión sobre la reelección: “No creo que en sí misma sea mala”

La candidata presidencial del Centro Democrático afirmó que existe una “satanización” de esa figura, aunque descartó impulsarla en Colombia, y planteó sus posiciones sobre economía, seguridad y una eventual Constituyente

Paloma Valencia aseguró que la
Paloma Valencia aseguró que la reelección “no es mala en sí misma”, aunque descartó impulsarla en Colombia si llega a la Presidencia- crédito Colprensa/Lina Gasca

La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que la reelección no debe ser vista como un problema en sí mismo dentro del sistema político colombiano, al afirmar que existe una visión exageradamente negativa frente a esa posibilidad.

Durante una entrevista reciente, la dirigente sostuvo que el debate debe darse con mayor serenidad institucional y sin prejuicios automáticos, en medio de la discusión sobre una eventual reforma constitucional o una Asamblea Nacional Constituyente.

Valencia explicó que la figura de la reelección no puede analizarse únicamente desde la desconfianza política, sino también desde la estabilidad que puede ofrecer a los gobiernos que funcionan correctamente.

“Hay una satanización de la reelección más allá de lo debido. Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala”, afirmó, al señalar que existen ciudades y países donde la continuidad en el poder ha permitido consolidar proyectos exitosos y evitar retrocesos institucionales.

La candidata presidencial afirmó que
La candidata presidencial afirmó que el país no necesita reelecciones en este momento y que su objetivo sería hacer un buen gobierno y dejar un sucesor- crédito Lucas Molet/REUTERS

En ese contexto, la aspirante reiteró que, aunque reconoce la utilidad del mecanismo en ciertos escenarios, no considera que sea una prioridad para Colombia en la actualidad, dadas las tensiones políticas existentes.

En entrevista con Blu Radio, sostuvo que el país ya tomó una decisión al eliminar la reelección presidencial y que revertirla implicaría un proceso complejo que podría aumentar la incertidumbre. “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales”, expresó.

La senadora del Centro Democrático también descartó que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, promueva una reforma para beneficiarse personalmente de esa figura.

“Yo no voy a reelegirme. Yo quiero hacer un buen gobierno y dejar un buen sucesor”, afirmó. Según explicó, su prioridad sería garantizar estabilidad y resultados, antes que abrir debates que puedan profundizar la polarización o distraer la atención de los problemas estructurales del país.

Valencia también cuestionó la convocatoria
Valencia también cuestionó la convocatoria de una Asamblea Constituyente y advirtió que podría aumentar la polarización política - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En la conversación, Valencia vinculó este tema con su rechazo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que ha generado controversia en el escenario político. La dirigente aseguró que una nueva Constitución no resolvería los principales desafíos nacionales y advirtió que ese tipo de procesos deben darse en contextos de consenso, no de confrontación. “Las constituciones se hacen para sellar acuerdos, no para abrir heridas”, señaló.

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la situación económica y fiscal del país. Valencia afirmó que el próximo gobierno enfrentará un escenario complejo, con alto endeudamiento y déficit fiscal, por lo que planteó la necesidad de reducir el tamaño del Estado y fomentar el crecimiento económico. En ese sentido, propuso disminuir impuestos y fortalecer la inversión privada como mecanismo para generar empleo y mejorar los ingresos de los colombianos.

Asimismo, lanzó fuertes críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusó de mala gestión y de aumentar significativamente la deuda pública. Según dijo, el país está viviendo una “crisis fiscal de gran magnitud” y advirtió que el déficit podría ubicarse entre el siete y el diez por ciento del producto interno bruto. Para enfrentar ese panorama, insistió en que será necesario aplicar medidas de austeridad y eficiencia administrativa.

La senadora del Centro Democrático
La senadora del Centro Democrático planteó reducir impuestos, combatir la corrupción y fortalecer la seguridad como ejes de su eventual gobierno - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata también se refirió a la seguridad, uno de los temas que considera prioritarios en su eventual gobierno. Sostuvo que es necesario restablecer la autoridad del Estado en regiones afectadas por grupos armados ilegales y combatir el reclutamiento de menores.

“La violencia nunca jamás se justifica”, afirmó, al insistir en que la respuesta debe combinar firmeza institucional con programas sociales que ofrezcan alternativas a las comunidades.

Finalmente, Valencia aseguró que su aspiración presidencial busca ofrecer una alternativa enfocada en resultados concretos y no en discursos. Reiteró que su objetivo es recuperar la confianza ciudadana, impulsar el crecimiento y fortalecer las instituciones.

“La política no es de discursos, la política es de hechos”, dijo, al subrayar que su propuesta se basa en garantizar estabilidad, seguridad y oportunidades para el país en los próximos años.

