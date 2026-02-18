Ministerio de Salud anunció nueva planta de producción de medicamentos con una inversión de más de $420.000 millones

El ministro Jaramillo aseguró que una de las metas de la nueva planta es que Colombia produzca sus propios medicamentos- crédito Ministerio de Salud

El Gobierno nacional anunció la construcción de una nueva planta pública para la producción de medicamentos esenciales en la ciudad de Medellín, Antioquia.

El proyecto de infraestructura resultó de un convenio firmado entre el Ministerio de Salud y Protección Social, la Universidad de Antioquia (UdeA) y el Instituto Nacional de Salud para edificar, dotar y poner en marcha la nueva infraestructura, cuya inversión de 423.613 millones de pesos colombianos.

Se trata del avance de una de las iniciativas de la agenda definida por el Conpes 4170 de Soberanía Sanitaria 2026–2035, de acuerdo con la información emitida desde la cartera.

La Universidad de Antioquia pondrá a disposición del Gobierno su Planta de Medicamentos Esenciales - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA

La ejecución del proyecto se extenderá por siete años en los que la Planta de Medicamentos Esenciales de la UdeA actual, que también está ubicada en Medellín, será abastecida con nuevos equipos y tecnología, mientras avanza la construcción de la nueva instalación en el campus de El Carmen de Viboral.

Para este efecto, el Ministerio de Salud confirmó un aporte de 350.000 millones de pesos, distribuidos en vigencias futuras hasta 2032, mientras que la Universidad de Antioquia contribuirá con el terreno para la nueva planta, la infraestructura existente y su capacidad académica y científica.

La intención del Gobierno es depender menos de otros países para el suministro de medicinas

Voceros oficiales de la cartera de Salud informaron que la intención no es reemplazar la existente planta sanitaria de la UdeA, que tiene más de tres décadas de experiencia en la fabricación de medicamentos estratégicos para enfermedades como malaria, VIH y otras patologías desatendidas.

En especial, porque la actual planta fue habilitada como proveedora oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de acuerdo con las declaraciones de Claudia Marcela Vargas Peláez, directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud.

La nueva sede de la Planta de Medicamentos Esenciales será en el campus de El Carmen del Viboral - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que se trata de “recursos históricos para fortalecer la producción pública de medicamentos en Colombia”.

No obstante, de acuerdo con las declaraciones del funcionario, el proyecto le apunta a una estrategia de autonomía sanitaria no solo para “mejorar el acceso a tratamientos” para los colombianos, sino para “la reducción de la dependencia externa en medicamentos prioritarios para la salud pública del país”.

Asociaciones de pacientes de Colombia denunciaron al ministro de Salud por crisis en la entrega de medicamentos

En jornada del 18 de febrero de 2026 se conoció una denuncia tramitada ante la Fiscalía General de la Nación en contra del ministro de Salud, tras la muerte del niño de siete años, Kevin Acosta, que murió esperando su tratamiento para la hemofilia.

La organización Pacientes Colombia, respaldada por 202 asociaciones, denunció que Guillermo Jaramillo habría incurrido en presunto fraude a resoluciones judiciales, y en el incumplimiento de manera reiterada de varias órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la Sentencia T-760 de 2008, especialmente sobre la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Esta es la denuncia presentada contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo - crédito Pacientes Colombia

Según el documento presentado por Pacientes Colombia, el ministro habría omitido la expedición de actos administrativos fundamentales, realizado pagos insuficientes y tardíos y establecido el valor de la UPC sin estudios técnicos completos, pese a las advertencias explícitas de la Corte Constitucional.

Para la organización, estas conductas han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios.

“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país”, advirtió Denis Silva, vocero y líder de Pacientes Colombia. La organización pidió medidas cautelares urgentes, la protección de denunciantes y testigos, y la suspensión temporal de las funciones del ministro en lo relacionado con la definición de la UPC y el giro de recursos mientras avanza la investigación.