Gustavo Petro felicitó a David Racero tras anunciar que fue archivado su caso del ‘fruver’: “Resultó que no era cierta”

David Racero anunció que el Consejo de Estado archivo su proceso judicial - crédito Colprensa

El Consejo de Estado rechazó la solicitud de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara, David Racero, representante del Pacto Histórico, en el proceso por el llamado caso Fruver.

Durante el proceso, las pruebas se centraron en si los integrantes de la UTL del parlamentario habrían cumplido órdenes orientadas a beneficiar al negocio familiar, en desmedro de su labor en el servicio público.

Sin embargo, el alto tribunal negó el recurso, al considerar que no se cumplieron los requisitos para decretar su salida definitiva del Congreso, por lo que mantendrá su curul en la Cámara de Representantes hasta el final del periodo legislativo, es decir, el 20 de junio de 2026.

La decisión judicial generó varias reacciones en los politicos colombianos. Uno de ellos fue el presidente Gustavo Petro quien catalogó el episodio como una manera de desprestigiar al congresista del oficialismo.

“Después de una inmensa campaña mediática de desprestigio contra David Racero, resultó que no era cierta. David ha sido absuelto por el consejo de estado por su participación en un “fruver” de su propiedad”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En su mensaje, el jefe de Estado colombiano recalcó que el caso judicial de Racero “pasará como la época en donde se usó la prensa tradicional para favorecer el interés político de los más poderosos del país, en uno de los países más desiguales del mundo”.

Por último, envió un mensaje de solidaridad con el representante del Pacto Histórico. “Felicito a David por lograr mantener una acción política libre”, puntualizó.