Colombia

David Racero feliz con decisión del Consejo de Estado en el caso de su famoso fruver: “Han pretendido destruir mi nombre”

La decisión judicial archivó los cargos por presunta explotación laboral dentro de la UTL del congresista y reforzó su postura de transparencia en medio de la campaña legislativa

Guardar
Consejo de Estado absuelve a
Consejo de Estado absuelve a David Racero, no halló irregularidades en el caso del “fruwer” - crédito Colprensa

El Consejo de Estado emitió un fallo a favor de David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, tras una investigación que se extendió durante 18 meses.

En la decisión, el alto tribunal estableció que Racero no incurrió en irregularidades con su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el caso conocido como el “Fruver”, ocurrido en 2020.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sentencia desestimó los señalamientos que apuntaban a que miembros de su equipo habían sido empleados para labores privadas, cerrando así uno de los procesos judiciales más mediáticos en contra del congresista.

El propio Racero compartió la decisión a través de su red social de X, donde expresó: “El Consejo de Estado falló a mi favor. Después de un año y medio de investigación, determinó que yo no había empleado a ninguno de mis funcionarios de la UTL para que trabajasen en el fruver que tuve por allá en el 2020”.

El alto tribunal determinó que
El alto tribunal determinó que David Racero no utilizó personal de su UTL para actividades privadas - crédito @DavidRacero/X

El dirigente político agregó que, pese a las acusaciones que circulaban en su contra, optó por esperar los resultados de la justicia antes de pronunciarse públicamente sobre el proceso.

La investigación contra el congresista comenzó tras la difusión de denuncias en medios de comunicación y redes sociales, en las que se lo vinculó con presunta utilización indebida de personal público.

Según el relato del propio Racero, esas versiones construyeron “una narrativa violenta, mentirosa” dirigida a desprestigiar su gestión y su nombre.

Fui prudente con la justicia, esperando justamente este momento en que los fallos empezaran a salir, para que quedara demostrado que yo no soy ningún explotador, que no violento a ningún trabajador, que he sido respetuoso con los recursos públicos, que no he cometido ningún acto ilegal, pero que sobre todo he sido leal, consecuente con la lucha de los trabajadores en Colombia”, afirmó el parlamentario.

Justicia desestima acusaciones contra David Racero por uso de su UTL, cierra uno de los procesos más mediáticos - crédito @DavidRacero/X

El caso del “fruver” no fue el único proceso legal al que tuvo que enfrentarse el representante. Según su testimonio, ya se han archivado cerca de siete investigaciones promovidas en su contra, muchas de ellas impulsadas por sectores de la oposición.

“Han querido instrumentalizar la justicia, presionar a jueces y hasta han amenazado a miembros de mi UTL”, denunció el congresista, quien además advirtió sobre el riesgo de que estos procedimientos judiciales sean usados como herramienta para desacreditarlo.

En su publicación, Racero enfatizó que mantuvo una postura reservada a lo largo del proceso, evitando la politización del caso.

Fui absolutamente prudente para no politizar el escenario en la justicia, como han pretendido ellos. Pero ya que se están resolviendo los procesos judiciales, voy a empezar a tomar medidas legales contra todos aquellos de oposición que de manera calumniosa y coordinada se refieren hacia mí como explotador de trabajadores, entre otras”, puntualizó.

El congresista también advirtió sobre la reaparición de informaciones que, según él, buscan impactar en la coyuntura política.

Ahora que estamos a puertas de las elecciones del Congreso, vuelven a sacar refritos de noticias, inventan videos, comentarios, etcétera. No para atacarme a mí, sino para atacar las listas del Pacto Histórico y, por supuesto, al gobierno del presidente Petro”, señaló.

David Racero, absuelto por el
David Racero, absuelto por el Consejo de Estado: no hubo irregularidades en el manejo de su equipo legislativo - crédito @DavidRacero/X

David Racero aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los simpatizantes del Pacto del Progresismo: “Les pido que no se dejen engañar, que no se dejen arrebatar la esperanza, que es lo que ellos quieren, porque un segundo gobierno del cambio se viene abriendo y unas mayorías del pacto se están consolidando”.

El representante agradeció el respaldo recibido por parte de sus seguidores y reiteró su compromiso con la actual campaña electoral: “No nos vamos a dejar distraer y en esta campaña volveremos a vencer”.

En dicha resolución judicial, la situación de Racero se convierte en un caso emblemático sobre la utilización de denuncias en el debate público y la función de la justicia en la vida política de figuras vinculadas al gobierno nacional.

El desenlace favorable para el congresista se produce en vísperas de una nueva contienda legislativa, contexto en el que los señalamientos y las tensiones partidistas continúan ocupando un lugar central en la agenda nacional.

Temas Relacionados

David RaceroConsejo de EstadoDavid Racero FruverFruverUTLExplotación laboralColombia-Noticias

Más Noticias

Petro propuso cambiar la producción agrícola en Valle del Cauca tras protestas por la crisis del etanol: “Por mal uso de la tierra hoy hay hambre”

La advertencia sobre los posibles efectos de la sobreoferta de biocombustibles se produjo tras la movilización de trabajadores en el Cauca, donde se discuten cambios en el uso agrícola y nuevas directrices para el crédito rural

Petro propuso cambiar la producción

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

Fiscalía británica confirmó a las autoridades colombianas la ‘jugadita’ de la defensa de Zulma Guzmán para evitar su extradición

La Fiscalía afirmó que se presentaron recursos que alegan riesgos relacionados con las condiciones carcelarias de la ciudadana colombiana vinculada al caso de envenenamiento con talio en frambuesas consumidas por menores de edad en Bogotá

Fiscalía británica confirmó a las

Procuraduría exige a la Policía explicar el retiro de seguridad al coronel Jorge Mora por amenazas ligadas al caso Ungrd

El ente de control pidió razones jurídicas y fácticas por el desmonte del esquema de protección del exjefe anticorrupción de la Dijín

Procuraduría exige a la Policía

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Un momento de química genuina entre el reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y la presentadora se robó el foco del público, llevando las risas y la complicidad más allá de la conversación en vivo

Jay Torres le hizo sorprendente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Jay Torres le hizo sorprendente

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Juanes anuncia su ‘World Tour 2026’ con más de 50 conciertos internacionales: esta es la fecha en la que estará en Colombia

El final de ‘Desafío Siglo XXI’ barrió en el rating, mientras que ‘La casa de los famosos’ volvió a salir del listado

La rapera estadounidense Cardi B confirmó que viajará a Colombia para someterse a un procedimiento quirúrgico

Esta es la canción de J Balvin y Ryan Castro con la participación estelar del pequeño Río: “No se pueden decir groserías”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Técnico del Zenit destacó el debut de Jhon Jáder Durán con el cuadro ruso: “Sus cualidades son evidentes”

Richard Ríos opinó sobre el comentario racista de Prestianni que denunció Vinicius Jr.: “Esos minutos afectan mucho”

Luis Díaz, hoy figura de la Bundesliga, recordó el día en que un periodista criticó su fichaje por el Bayern Múnich: “Me confrontó por el precio de mi traspaso”

Así fue la insólita expulsión del técnico del Medellín Alejandro Restrepo en la Copa Libertadores: terminó en el piso