Bloqueo de conductores en Soacha dejó más de 34.000 ciudadanos afectados: anunciaron nueva jornada de protesta

El bloqueo de transportadores en el municipio de Soacha, en la autopista Sur durante la jornada del martes 17 de febrero, afectó a 34.000 usuarios sin acceso al sistema Transmilenio y causó congestiones vehiculares al sur de Bogotá.

Conductores del servicio colectivo impidieron el paso en ambos sentidos a la altura del puente de Terreros, generando una cadena de afectaciones que se extendió a varias estaciones del sistema Transmilenio.

La protesta, impulsada por conductores de servicio colectivo, tuvo como detonante la preocupación por la seguridad y la incidencia de delitos en la zona, especialmente durante la noche.

Esta situación obligó a centenares de ciudadanos a transitar largas distancias a pie y provocó, además, el cierre temporal de estaciones como San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa.

Al cierre de la jornada, el alcalde de Soacha, Julián Perico, se pronunció a través de su cuenta de X para anunciar una convocatoria a los transportadores. “He convocado para mañana a las 3:00p. m. una nueva reunión con los transportadores de la ciudad, quienes a esta hora mantienen bloqueos intermitentes en la Autopista Sur”, manifestó Perico.

El mandatario local destacó el enfoque de su administración frente a los reclamos del sector: “Nuestra administración se caracteriza por solucionar las diferentes problemáticas a través del diálogo y la concertación. Con los transportadores mantenemos mesas de trabajo permanentes y hemos actuado con determinación frente a los hechos de inseguridad que afectan al sector”.

En la mañana del miércoles 18 de febrero habrá nuevos bloqueos en el corredor que conecta a Bogotá con el sur de Cundinamarca. Por el momento, se reporta normalidad en la movilidad del sector.

Protesta de conductores

En la tarde del 17 de febrero, miles de pasajeros y conductores quedaron atrapados en un monumental embotellamiento sobre la Autopista Sur, luego de que transportadores bloquearan la vía en protesta por la creciente inseguridad en Soacha.

El colapso vehicular obligó a muchos a buscar rutas alternativas para poder regresar a sus casas, en medio de una jornada marcada por la congestión y el cansancio.

El sistema de transporte masivo TransMilenio confirmó que los bloqueos interrumpieron la movilidad de más de 34.473 ciudadanos hasta las 11:00 p. m., dejando sin servicio varias de sus estaciones clave en la zona sur.

La protesta estalló tras el asesinato de Agustín González, conductor de transporte público, ocurrido el fin de semana anterior.

Según los manifestantes, el crimen no se trató de un robo, sino de una represalia por negarse a pagar extorsiones exigidas por bandas criminales que operan en la zona. La indignación se agudizó cuando, además, circularon panfletos amenazantes dirigidos a los trabajadores del sector.

Uno de los mensajes intimidatorios, difundido en redes sociales y dejado dentro de los vehículos de servicio público, afirmaba: “La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”. Esta frase encapsula el temor y la presión constante que experimentan los transportadores, quienes han denunciado ser víctimas de amenazas y extorsiones de manera reiterada.

Durante la primera semana de febrero, los conductores recibieron panfletos de grupos ilegales que operan en el municipio. Hasta ahora, las autoridades no han emitido declaraciones públicas sobre estos hechos, lo que incrementa la sensación de abandono y vulnerabilidad entre los trabajadores del transporte.

Los transportadores justificaron los bloqueos argumentando que la inseguridad los afecta principalmente en las noches y reclamaron acciones inmediatas de la Fuerza Pública y la administración municipal.

Las demandas incluyen mayor presencia policial, controles y respuestas concretas ante la ola de delitos que, según ellos, no ha sido atendida con la urgencia necesaria. La afectación se sintió especialmente entre los usuarios que, ante la falta de transporte público, optaron por caminar durante kilómetros. Cientos de personas avanzaron a pie por la autopista o tomaron cualquier medio posible que les permitiera acercarse a su destino final, enfrentando una noche caótica y de largas distancias.