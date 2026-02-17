Colombia

Secretario de Transparencia afirmó que “es probable que se haya cometido una injusticia” con el general Edwin Urrego tras ser apartado de la Policía

Andrés Idárraga afirmó que no tuvo responsabilidad en la denuncia anónima que derivó en el retiro del general Edwin Urrego de la Policía y consideró que el procedimiento pudo estar marcado por una injusticia

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia,
Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, aseguró que la salida del general Edwin Urrego de la Policía se basó en una denuncia anónima - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla/Colprensa

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, afirmó que “es probable que se haya cometido una injusticia” con el general Edwin Urrego tras su retiro de la Policía Nacional.

El Gobierno nacional retiró de la Policía Nacional de Colombia al general Edwin Urrego tras las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto intento de complot en su contra.

En entrevista con Caracol Radio, Idárraga aseguró que no tuvo responsabilidad en la información que recibió el presidente sobre el retiro de Urrego.

“No tengo responsabilidad en la desinformación que le entregaron al presidente de la República”, dijo.

Andrés Idárraga aseguró que no
Andrés Idárraga aseguró que no tuvo responsabilidad en la información que recibió el presidente sobre el retiro de Urrego - crédito Colprensa

Explicó cómo funciona el Portal Anticorrupción de Colombia, conocido como Paco. “El portal anticorrupción de Colombia, conocido como Paco, es un sistema de información desarrollado por la Secretaría de Transparencia desde 2021, que agrupa información de contratación, sanciones, reportes y noticias sobre posibles hechos de corrupción, además de ser un canal seguro para la denuncia ciudadana”, señaló.

Idárraga afirmó al citado medio de comunicación que el correo electrónico creado para Paco solo sirve para recibir denuncias y no para canalizarlas dentro del Gobierno.

“Este correo se utiliza exclusivamente para conectar el formulario de denuncias y remitirlas a la dependencia correspondiente, pero no soy quien distribuye ni asigna las denuncias dentro del gobierno”, aclaró.

Según Idárraga, los mensajes anónimos recibidos por el portal se remiten automáticamente a la Presidencia. “Cuando llega un anónimo al portal, automáticamente se remite a contactopresidencia, que es la correspondencia de Palacio de Nariño, y ellos hacen el reparto. Por eso, ese anónimo no pasó por la Secretaría de Transparencia en estricto sentido”, sostuvo en Caracol Radio.

El secretario de Transparencia expresó que nunca pasó por sus manos la denuncia que derivó en el retiro del general Urrego.

Oficiales en retiro calificaron de
Oficiales en retiro calificaron de injusta la salida del brigadier general Edwin Urrego y resaltaron sus más de 30 años de servicio a Colombia - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

Andrés Idárraga dijo en la entrevista con el citado medio que conoce a Urrego desde que estuvo al frente de la Dijín y que le sorprendió la noticia de su retiro.

“Conozco al general Urrego desde que estuvo al frente de la Dijín y condujo investigaciones delicadas. Por eso me sorprendió la situación”, indicó.

El funcionario manifestó su preocupación por la forma en que se gestionó la denuncia anónima.

“Ante un informe que sale a la luz pública, me pregunto qué veracidad y consistencia puede tener una denuncia anónima que conlleve la salida de un general de la República, a quien conozco”, expresó a Caracol Radio.

Idárraga señaló que la Secretaría de Transparencia ha remitido casi dos mil denuncias a la Fiscalía y a los entes de control. Explicó que todo lo que ha recibido la dependencia se ha trasladado a las autoridades competentes.

Sobre el informe de inteligencia que circuló en este caso, fue enfático: “Respecto al informe de inteligencia, estoy completamente de acuerdo en que no tiene ninguna sustentación ni consistencia. No tengo idea de dónde salió esa presentación, pero la Secretaría de Transparencia no fue la fuente, ni yo entregué esa información al presidente. No hablé este caso con él”.

El secretario de Transparencia reiteró en Caracol Radio que espera que la justicia y el debido proceso aclaren el caso de Urrego.

“Espero que la justicia y el debido proceso lleguen a la verdad, porque establecer responsabilidades a partir de un anónimo es muy grave. Si el general Urrego no es culpable, la justicia debe investigar de dónde vino ese anónimo y quiénes están detrás de esto”, manifestó.

Andrés Idárraga que espera que
Andrés Idárraga que espera que la justicia y el debido proceso aclaren el caso de Urrego. - crédito Colprensa

Idárraga también se refirió a las presiones que ha recibido por sus denuncias de corrupción. “La presión que ejercen algunos poderosos afectados por mis denuncias de corrupción es colosal y fácilmente se puede invertir todo, haciendo ver que lo incorrecto es denunciar y pedir avances en investigaciones. Ese es el precio por no ser parte de los círculos de corrupción. Defiendo la transparencia y la justicia en este país”, dijo al citado medio.

Cerró afirmando que existen inconsistencias en los tiempos del caso. “Es probable que se haya cometido una injusticia, sobre todo porque en el tiempo no corresponden los hechos. Un anónimo del mes de octubre se trae a discusión muchos meses después y no encuentro la concordancia. Esto seguramente tiene a alguien en común detrás y es lo que debe investigarse”, concluyó.

