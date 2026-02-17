Colombia

Muerte de Kevin Acosta: David Luna recordó mensaje sobre la reforma a la salud y el riesgo de que “salga más barato que un paciente muera”

El candidato presidencial, que hará parte de La Gran Consulta por Colombia, recapituló la entrevista que en marzo de 2024 había hecho a Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, que en ese entonces lanzó una dura sentencia que, tras la muerte del menor Kevin Acosta, se habría hecho realidad

En sus redes sociales, el exsenador y candidato presidencial David Luna compartió la entrevista que hizo en marzo de 2024 a Sergio Robledo, presidente de la Liga de Hemofílicos de Colombia, sobre los riesgos de que se registraran muertes de pacientes por la reforma a la salud de Gustavo Petro - crédito @LunaDavid/X

La muerte de Kevin Arley Acosta, ocurrida en Bogotá tras una serie de demoras atribuidas al sistema de salud, desató una fuerte polémica frente a las consecuencias de las reformas que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro al sistema. Un tema en el que se atizaron aún más los señalamientos hacia el Ejecutivo luego de las infortunadas declaraciones del jefe de Estado, y de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el mediático caso.

Entre las voces de indignación está la de David Luna, que había entrevistado dos años antes al presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, Sergio Robledo, y tras este deceso trazó un parangón inquietante entre el presente y las advertencias del pasado: “Lo que estamos viendo es inaceptable: pareciera que al Estado le resulta más barato que un paciente con hemofilia, que podría salvarse con el tratamiento adecuado, termine muriendo”, dijo entonces Robledo.

En marzo de 2024, el entonces senador David Luna entrevistó a Sergio Robledo, Presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, que advirtió las consecuencias que tendría una reforma a la salud en estos pacientes - crédito @LunaDavid/X

En efecto, el titular de esta asociación, en diálogo que se hizo público el 9 de marzo de 2024, parece haber resumido con un sentido premonitorio lo que sucedería. Y es que ante la consulta de Luna, en ese entonces senador, sobre el impacto de la reforma a la salud, Robledo no dudó en mostrar su preocupación, al señalar que la administración del sistema, con los cambios propuestos por el Ejecutivo, traería consecuencias que resultarían devastadoras.

“Podemos pensar que la reforma a la salud pone en riesgo a los pacientes con hemofilia”, le preguntó aquella vez el excongresista, a lo que Robledo respondió sin titubeos. “Pone en riesgo porque si el (ente) responsable es territorial y tiene un límite de dinero y ese dinero no lo puede compensar, entonces resulta que un hemofílico termina siendo más barato que se muera, porque es que es muy costoso”, expresó en esta entrevista el defensor de pacientes.

Kevin Acosta sufrió demoras de más de 24 horas y falta de acceso al medicamento vital durante traslados por tres hospitales entre La Plata, Pitalito y Bogotá - crédito Redes sociales

Robledo no se limitó a las finanzas públicas, sino al posible abandono de los que viven con esta condición. “¿Y qué va a pasar si cambia el sistema? ¿Se van a continuar o no? En ninguna parte se ha discutido eso como tal, porque tiene que ser un punto. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se va a seguir el sistema? Porque ya la persona tiene un derecho adquirido. Entonces, atendemos a los enfermos y los nuevos enfermos, si no hay plata, entonces, que se jodan”, expuso.

La muerte de Kevin Acosta, un niño que conmocionó a todo un país

El fallecimiento del menor causó impacto no solo por su causa médica sino por la cadena de omisiones señalada por sus allegados. El niño, de siete años, padecía hemofilia A severa y falleció luego de un trauma craneoencefálico con hemorragias tras una caída en bicicleta. “Lo de Kevin no puede convertirse en una cifra más. Su caso tiene que sacudirnos, abrirnos los ojos y obligarnos a actuar”, sostuvo Luna en su mensaje en X, que generó reacciones.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que el niño “sufrió un accidente” y recalcó la necesidad de investigar el caso - crédito Presidencia

Katherine Pico, madre del niño muerto, junto con la Defensoría del Pueblo, acusaron a la Nueva EPS, la entidad encargada de su atención, de no entregar durante dos meses el medicamento indispensable para el tratamiento. Tras el accidente en Huila, Kevin fue llevado a un hospital local y después remitido al Hospital de la Misericordia en Bogotá, donde falleció el 13 de febrero de 2026 luego de estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Esto no es un debate técnico. Es un debate humano. Y es urgente”, enfatizó el candidato frente a este caso, en el que se habrían registrado una cadena de fallas que terminaron ocasionando la muerte del menor. Como era de esperarse, la discusión adquirió otro nivel luego de que el presidente Petro y el ministro Jaramillo señalaron a la mamá del menor por permitir que Kevin, con hemofilia severa, montara en bicicleta; pese a que venía haciéndolo sin que registrara novedades.

