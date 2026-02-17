Colombia

La Segura sorprendió a sus fans con un video en el que aclaró rumores sobre su segundo embarazo

La creadora de contenido decidió hablar sobre el motivo detrás del cambio físico que ha tenido

La creadora de contenido sorprendió con un video muy creativo sobre lo que le está pasando - crédito TikTok

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, generó sorpresa en sus redes sociales tras reaccionar a las especulaciones sobre su embarazo. En un video publicado a través de sus plataformas digitales, la exintegrante de La casa de los famosos Colombia 2024 abordó directamente los comentarios surgidos a partir de una grabación reciente junto a su esposo, Ignacio Baladán.

El registro visual mostraba a La Segura vistiendo una bata morada y demostraba un cambio en su abdomen, hecho que desató rumores sobre la existencia de un segundo embarazo. Ante la insistencia de su audiencia, la famosa respondió en un nuevo video: “Voy a ser mamá por segunda vez, amigos”.

Acto seguido, la caleña se apartó de la cámara, se levantó la prenda y expuso su abdomen ante los seguidores. Sin embargo, en el mismo video la propia La Segura desmintió los rumores: “Esto no es cierto, no estoy esperando a mi segundo hijo”, desacreditando así los comentarios sobre un posible embarazo.

La famosa desmintió los rumores
La famosa desmintió los rumores que circulan a través de las redes sociales - crédito La Segura / Instagram

La creadora detalló la causa real de su estado físico: “Estoy enferma del estómago”, y recordó que su hijo también se encontraba en las mismas condiciones. La Segura dio cuenta de un virus gastrointestinal que los afectó a ambos y generó una inflamación visible en su abdomen: “El virus es tan fuerte que no alcancé a llegar al baño en dos ocasiones y me hice en los pantalones”. Del mismo modo, aseguró que la afección podría extenderse “de una a dos semanas”.

La hospitalización de su hijo Lucca

En una serie de actualizaciones posteriores, La Segura abordó la situación de salud de su hijo Lucca, que tan solo tiene 10 meses de nacido. La influenciadora confirmó que su bebé requirió hospitalización tras la aparición de un cuadro viral: “No se los había dicho, pero...”, dijo mientras mostraba un video desde el hospital en el que aparecía el pequeño junto a su padre.

Y es que los dos decidieron llevar al niño después de que presentara vómitos intensos. Allí, recibió la respectiva atención médica y se realizó la observación requerida para prevenir cualquier episodio de deshidratación en el menor.

La Segura relató que prefirió guardar silencio hasta tener claridad sobre el diagnóstico y la evolución de Lucca, que se mostró tranquilo mientras jugaba, lo que generó una sensación de alivio entre los seguidores de la famosa, que mostraron su apoyo y preocupación a través de mensajes.

La Segura vivió un sust
La Segura vivió un sust por la hospitalización de su hijo Lucca - crédito @la_segura/ Instagram

Desde la habitación del hospital, Natalia Segura despejó dudas sobre la condición de su hijo: “Ah, pero él… mami, ni se preocupen por él, que está perfecto”, mientras lo mostraba jugando en la habitación.

Más tarde, indicó que el susto ocurrió de madrugada. “Yo estaba normal y ese día, como a las 5 de la mañana, tocó correr con el gordito, porque se nos puso malito”, señaló la creadora en su comunicación a través de sus redes sociales.

La caleña reveló a sus seguidores los motivos detrás de la ausencia en redes sociales y narró el proceso de recuperación de su hijo tras un episodio viral - crédito @ignaciobaladan11/ TikTok

Finalmente, la pareja, integrada por La Segura e Ignacio Baladán, agradeció el respaldo recibido en redes sociales e informó que Lucca ya se encontraba en el hogar familiar: “El niño sigue mucho mejor, con un poco de reflujo, pero bien”, demostrando así la importancia de llevar a los pequeños a recibir atención médica ante cualquier señal de alarma.

Por su parte, Ignacio Baladán comunicó a sus seguidores la evolución positiva del menor y su interés por aclarar todo lo sucedido después de que se solucionara la urgencia médica: “Quiero agradecerles a todos los lindos mensajitos, mi hijo ya está en mi casa, eso lo subimos cuando ya estaba acá; no fue nada grave, muchas gracias”, afirmó el chef.

