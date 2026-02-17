Icetex abre 11 becas para maestrías en Inglaterra: requisitos y cómo postularse paso a paso

- crédito Colprensa

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior abrió una convocatoria para que profesionales colombianos accedan a estudios de maestría en el Reino Unido.

Según informó Caracol Radio, la entidad publicó en su sección de becas en el exterior una nueva oportunidad académica dirigida a quienes deseen cursar programas en la University of Salford, en Inglaterra.

La convocatoria está orientada a brindar apoyo económico mediante descuentos en el valor de la matrícula para distintos programas de posgrado. De acuerdo con la información oficial, el propósito es facilitar que profesionales del país puedan adelantar estudios en una institución reconocida por su enfoque en innovación y su relación con el sector productivo.

El Icetex detalló que la oferta académica aplica únicamente para programas específicos de maestría y no para la totalidad de la oferta de la universidad. La institución extranjera será la encargada de definir el proceso de admisión, así como los criterios académicos exigidos para cada aspirante.

Entre las áreas disponibles se encuentran arte, diseño y tecnología creativa, cine y medios digitales, música y danza, acústica y audio, salud, finanzas y tecnología financiera, arquitectura, entorno construido, negocios, ciencia de datos, ingeniería, periodismo, relaciones internacionales, psicología, deporte y ciencias ambientales, entre otras. Dentro de la lista se incluyen programas como MA Animation, MSc Artificial Intelligence, MSc Cyber Security, MSc Data Science, MSc Financial Technology (FinTech), MSc Project Management, MSc Sustainable Buildings y MA International Journalism for Digital Media, entre múltiples opciones adicionales.

En el área de negocios se destacan maestrías como MSc Management, MSc Digital Marketing, MSc International Business y MSc Managing Innovation and Information Technology. En ingeniería y aviación aparecen alternativas como MSc Aerospace Engineering y MSc Advanced Mechanical Engineering. También se contemplan programas en salud pública, biotecnología, seguridad, relaciones internacionales y psicología aplicada.

Los requisitos para participar establecen que la persona aspirante debe tener más de 21 años y menos de 65 años al momento del cierre de la convocatoria. Además, debe contar con título profesional debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente.

Otro de los criterios exigidos es un promedio acumulado ponderado mínimo de 3,7/5,0 en los estudios de pregrado. Este promedio debe estar certificado mediante documento oficial expedido por la institución de educación superior correspondiente. La convocatoria especifica que no se aceptarán promedios inferiores a 3,7/5,0 en ninguna circunstancia.

Asimismo, el aspirante debe contar con admisión definitiva al programa académico elegido al momento de postularse. El proceso de admisión es determinado exclusivamente por la University of Salford, incluyendo los requisitos particulares de cada maestría.

También se exige experiencia profesional relacionada con el programa seleccionado. La persona interesada deberá acreditar al menos 12 meses de experiencia laboral posteriores a la obtención del título universitario y vinculada con el área de la maestría que desea cursar.

En total, la convocatoria contempla 11 becas. De estas, una cubre el 100 % del valor de la matrícula y será asignada al aspirante con mayor puntaje en el proceso de preselección adelantado por el Icetex. Las otras 10 becas corresponden a reducciones de £5,000 cada una sobre el costo total del programa académico.

Para postularse, el interesado debe ingresar al enlace habilitado en la página oficial del Icetex correspondiente a la convocatoria de febrero de 2026 para descuentos en maestrías de la University of Salford. Una vez dentro del portal, deberá desplazarse hasta la parte inferior y seleccionar la opción “Ingresa para postularte”.

Posteriormente, el sistema solicitará iniciar sesión y completar el formulario siguiendo las indicaciones establecidas en la plataforma. El proceso se realiza de manera virtual y requiere adjuntar la documentación solicitada para validar el cumplimiento de los requisitos académicos y profesionales establecidos en la convocatoria.

La iniciativa forma parte del frente de ayudas que adelanta la entidad para facilitar el acceso de colombianos a estudios en el exterior. En esta oportunidad, la oferta se concentra en programas de maestría en Inglaterra, con beneficios económicos que se aplican directamente sobre el valor de la matrícula según el tipo de beca obtenida.