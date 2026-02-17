Colombia

Famisanar denuncia facturación a pacientes fallecidos y termina contrato con IPS Rohi

El interventor Germán Darío Gallego informó que el contrato con la IPS Rohi fue finalizado el 31 de diciembre tras hallar evidencias de facturación a pacientes fallecidos y otras presuntas irregularidades

- crédito Famisanar EPS/Facebook
- crédito Famisanar EPS/Facebook

El agente interventor de Famisanar, Germán Darío Gallego, denunció presuntas irregularidades en la IPS Rohi relacionadas con la facturación de servicios de salud, entre ellas cobros a nombre de pacientes fallecidos.

La situación, según explicó, motivó la terminación unilateral del contrato con esa institución el pasado 31 de diciembre, luego de encontrar evidencias documentales que comprometerían su operación.

La información fue revelada por Semana, medio que dio a conocer los detalles del pronunciamiento del funcionario. De acuerdo con lo señalado, los hallazgos incluyen inconsistencias en los procesos de facturación y otros aspectos que, según la intervención, evidenciarían posibles prácticas irregulares dentro de la IPS.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

“Se les encontraron evidencias de facturación a pacientes fallecidos, irregularidades en la facturación y otros temas que muestran que se trata de una IPS involucrada en corrupción“, afirmó el interventor, quien aseguró tener en su poder los soportes que ya fueron puestos en conocimiento de la autoridades judiciales para que adelante las investigaciones correspondientes.

El funcionario explicó que, además de acudir a las autoridades judiciales, la situación fue informada a la Secretaría de Salud departamental con el propósito de que se adelanten auditorías. Estas revisiones buscarán verificar las condiciones de habilitación de la IPS y el cumplimiento de los requisitos exigidos al personal que presta servicios en Cundinamarca y Bogotá.

El contrato con la IPS Rohi fue terminado de manera unilateral tras la detección de presuntas irregularidades en la facturación. Según lo indicado, la decisión se adoptó luego de analizar la documentación recopilada durante el proceso de intervención a la EPS.

En medio de la denuncia pública, el agente interventor manifestó preocupación por su seguridad personal, la de su familia y la de los trabajadores de la entidad. Señaló que ha sido objeto de ataques y señalamientos a través de redes sociales a raíz de las actuaciones emprendidas en el marco de la intervención.

crédito cortesía Famisanar
crédito cortesía Famisanar

“Muchos utilizan las redes para tratarnos de delincuentes, cuando lo que hacemos es combatir la corrupción“, sostuvo el funcionario al referirse a las críticas recibidas. Indicó que las medidas adoptadas buscan eliminar prácticas irregulares y fortalecer el funcionamiento de la EPS intervenida.

El interventor también subrayó que la intervención tiene como objetivo mejorar la prestación del servicio y garantizar una atención más eficiente para los afiliados. En ese contexto, reiteró su intención de continuar denunciando cualquier irregularidad detectada dentro del sistema.

“Hasta el último momento iré en contra de los corruptos“, afirmó, al insistir en que la actual administración mantendrá las acciones necesarias para depurar la entidad y corregir posibles fallas en los procesos internos.

Las actuaciones descritas se enmarcan, según lo señalado por el funcionario, en una política de cero tolerancia frente a la corrupción promovida por el Gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con lo expresado, las instituciones prestadoras de servicios de salud que incurran en prácticas ilegales serán retiradas del sistema.

Famisanar se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de cuestionamientos y denuncias públicas relacionadas con contratos y funcionamiento interno. En este escenario, la administración designada ha indicado que continuará revisando convenios y procesos para identificar posibles inconsistencias.

- crédito Supersalud
- crédito Supersalud

Las evidencias recopiladas fueron remitidas a las autoridades judiciales para que adelante las investigaciones correspondientes. Paralelamente, se espera que las auditorías solicitadas permitan establecer si la IPS Rohi cumple con las condiciones de habilitación y los requisitos exigidos para operar en los territorios mencionados.

