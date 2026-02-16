Colombia

La historia de ‘Terremoto de Manizales’, el único caballo que fue secuestrado, torturado y clonado

El campeón de paso fino que perteneció a Roberto Escobar, alias “el Osito”, fue víctima de la guerra entre narcos en los 90

'Terremoto de Manizales' fue encontrado
'Terremoto de Manizales' fue encontrado en agosto de 1993 - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

En el museo que los hermanos Daniel y Nicolás Escobar Cadavid tienen en el embalse de El Peñol, se exhiben objetos inéditos vinculados a la familia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, fundador del cartel de Medellín. Una de las secciones está dedicada al criadero de caballos que perteneció a su abuelo, conocido en el ámbito criminal como “el Osito”.

En diálogo con Infobae Colombia, Daniel Escobar, hijo de Nicolás Escobar Urquijo, narró detalles de Potrerillo, la empresa de Roberto Escobar que crió a varios caballos que obtuvieron títulos nacionales en los 80 y 90.

En el momento más álgido de la guerra entre carteles, tras la fuga de Pablo Escobar de prisión, Los Pepes —una estructura narcoparamilitar creada para localizar a los miembros del cartel de Medellín— dirigieron ataques a las propiedades de familias antioqueñas como método de intimidación, lo que incluyó el secuestro y tortura de uno de los caballos más valiosos de la época.

El secuestro y la castración de ‘Terremoto de Manizales’

Roberto Escobar, "el Osito", tuvo
Roberto Escobar, "el Osito", tuvo un criadero de caballos llamado Potrerillo - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

“La historia de ‘Terremoto’ es que lo secuestraron en una finca ubicada en Llanogrande, en Rionegro, Antioquia. Ahí secuestraron varios caballos y mataron al montador, a alias el Arabe; él estaba comiendo con su esposa”, narró Daniel Escobar sobre el secuestro de ‘Terremoto de Manizales’, el ejemplar favorito de su abuelo.

La familia Escobar decidió no pagar rescate por Terremoto, por lo que Los Pepes mantuvieron al animal en cautiverio durante más de un mes. Uno de los secuestradores lo castró con tijeras, y, según relató Daniel Escobar, ese individuo fue ejecutado por realizar ese acto sin autorización.

“El caballo estuvo secuestrado 45 días en los que lo pusieron a aguantar hambre. Eso fueron Los Pepes. Lo castró una persona con unas tijeras; él no tenía autorización para hacer eso, entonces nos contaron que a él lo mataron por haberle hecho eso al caballo. Terremoto es el único caballo secuestrado y torturado de la historia”.

El hermano de Pablo Escobar
El hermano de Pablo Escobar tenía afinidad por los caballos - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

El 29 de agosto de 1993 fue encontrado ‘Terremoto de Manizales’ en La Aguacatala, en el sur de Medellín; desde entonces, “el Osito” lo mantuvo resguardado de sus enemigos y, tras la muerte del animal en 2009, Roberto Escobar pagó para que fuera clonado.

“Cuando tenía 14 años comenzó el proceso de clonación. Cuando estaba en el Carmen de Viboral, comenzó eso. Nosotros lo tuvimos dos años y se lo llevaron para clonarlo. El caballo no volvió porque se murió de un cólico; eso es normal en esos animales, más por la edad que tenía”.

Daniel Escobar recordó la importancia que tenía el caballo, que en su momento valía más de un millón de dólares para su abuelo.

“La historia es que era el mejor caballo de paso fino en el país; lo castraron para mostrar que la genética que compró mi abuelo se iba a perder. De ahí nació la idea de clonarlo, porque tenía genes diferentes a los demás, tanto así que en la primera competencia lo hicieron participar con experimentados, con campeones, porque era un potro. El criadero de mi abuelo era grande y Terremoto era la estrella mundial. Ellos pensaban que así hacían patria, porque se los llevaban para otros países y hacían ferias grandes para exponerlos; hablamos de caballos de más de un millón de dólares en los 80 y 90”.

Así se veía 'Terremoto de
Así se veía 'Terremoto de Manizales', el caballo de la familia Escobar que fue clonado - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

De la misma forma, el nieto de “el Osito” recordó que, a pesar de estar castrado, a su abuelo le gustaba mostrar a Terremoto de Manizales".

“Cuando alguien iba a la finca, mi abuelo mostraba a ‘Terremoto’, siempre lo mostró. Después lo tuvimos que esconder. Yo tenía 12 años cuando tuvimos que moverlo. Nos tocaba decir que era carretillero; mis tíos decían que era para nosotros, cuando en realidad llevábamos un caballo de un millón de dólares”

Lejos de sentirse orgulloso de lo que vivió su familia en medio de la guerra, Escobar Cadavid indicó que lo registrado con ‘Terremoto de Manizales’ es un ejemplo de la crudeza que se vivió en esa época contra su familia, recordando que su padre, tíos y primos fueron perseguidos por los enemigos del cartel de Medellín por llevar el apellido del criminal más buscado en la historia de Colombia.

“Uno se pone a pensar, y eso es hasta historia de la humanidad. Esa guerra se vivió hasta límites de tomar animales y secuestrarlos. Tengo una tía que nació sin dedos en las manos y pies; a la mamá la pasaban por rayos X y la niña nació así producto de eso. Las mujeres hablan de la guerra que vivieron por esas cosas; ellas iban con niños viviendo una propia guerra”.

En el museo, los Escobar
En el museo, los Escobar tienen las sillas con las que era montado 'Terremoto de Manizales' - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

