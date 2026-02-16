Colombia

Ciudadana chilena sorprendida por cómo es salir de fiesta en Colombia: “Tienen mesas y sillas”

La mujer resaltó las habilidades de baile que tienen los nacionales, además del uso de sillas para descansar y otros elementos típicos de la rumba colombiana

Guardar
La mujer quedó sorprendida por el ambiente, la música y las mesas - crédito _soymaryii / TikTok

Una turista chilena relató en su cuenta de TikTok el asombro que le provocó la vida nocturna en Colombia, especialmente lo vivido en la ciudad de Neiva, departamento de Huila.

Según explicó, su primera experiencia en una discoteca del país resultó una mezcla de curiosidad y sorpresa ante la forma en que los asistentes disfrutan de la fiesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Llegué a una disco colombiana por primera vez. La verdad es que es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. La gente bailaba merengue, salsa y yo así...”, compartió en uno de sus videos.

Al describir el ambiente, la joven remarcó el contraste con lo que vive en Chile. “Pagamos el VIP con mi hermana. Nos costó 15.000 pesos de acá, que son como 4.000 pesos chilenos, porque hoy día venía un DJ no sé cuánto”, detalló. La diferencia de precios, así como la oferta de música en vivo, le llamaron la atención desde el inicio de la velada.

La mujer gradó lo más
La mujer gradó lo más interesante de la noche para poder explicarlo - crédito composición fotográfica

Mientras se adaptaba al entorno, confesó sentirse fuera de lugar por no saber bailar los géneros predominantes. “Mi hermano y yo estuvimos sentados todo el rato del inicio porque no sabíamos bailar. A mí no me dieron clases de merengue ni de bueno, de salsa. Sé el pasito básico en una...”, admitió. Esta falta de pericia para el baile la llevó a observar más que a participar en los primeros momentos.

Según su experiencia, al llegar el local estaba casi vacío, pero eso cambió rápidamente: “Más encima, al inicio llegamos y estaba pelada. Bueno, nos tomamos una Red Bull porque yo decidí no tomar algo, y estuvimos ahí conversando un rato mientras se empezó a llenar”.

Con la llegada de otros familiares, el ambiente se animó aún más. Mencionó la presencia de una bebida típica y su peculiaridad: “Después, llegaron más familiares de nosotros, así que se prendió y empezaron a tomar guaro. El guaro es un trago de acá, no sé de qué base está hecho porque no lo probé. Olía dulce”.

La música fue otro factor determinante en su vivencia. La aparición del reguetón cambió por completo la atmósfera de la fiesta: “Ya después pusieron reguetón y pusieron Reykon, el líder. Bailamos todo el rato mientras habían canciones de reguetón”, relató.

La moda de los hombres
La moda de los hombres colombianos fue algo que crítico la mujer - crédito composición fotográfica

Uno de los puntos que más le sorprendió fue el estilo de los hombres: “En cuanto a los hombres, ¡agh!, usaban unos pantaloncitos nada que ver. Yo creo que por eso no me llamó mucho la atención los hombres de acá. Se me hace muy matapasiones. Pero bueno, en gustos no hay nada escrito”, comentó.

Además notó un aspecto que consideró negativo: “Lo único mal es que la cierran temprano, como a las 2 de la mañana. Así que igual fue corto el rato”, lamentó, acostumbrada quizás a otros horarios en Chile.

Algo que le pareció curioso fue la disposición del espacio: “Y también hay mesas y sillas. O sea, la gente está como que se sientan a tomar. Después, cuando ponen como pistas buenas, van a bailar y toman descanso y se sientan. Eso lo encontré bien interesante porque en Chile hay como una pista, o sea, muy poquitos lugares en donde hay mesas”. Esta diferencia en la organización de los espacios le resultó muy positiva.

La joven chilena dejó en claro que la interacción con los hombres en la pista de baile es mucho más directa que en su país. “Yo ni siquiera hacía contacto visual con los hombres, porque acá los hombres son intensos. Al tiro te van a buscar”, explicó. Esta percepción fue uno de los puntos más comentados en su publicación.

Sus seguidores le recomendaron probar
Sus seguidores le recomendaron probar el aguardiente y viajar a otras ciudades - crédito captura de pantalla / TikTok

En los comentarios, los usuarios colombianos no tardaron en responder, aclarando y matizando sus impresiones. Algunos le señalaron sobre la tradición de las fiestas locales: “Cierran a las 2 pero de ahí sigues para el amanecedero hasta las 6 y las mesas y sillas siiii, yo estoy en Chile y no sé como aguantan toda la noche de pie sin sillas”.

Incluso hubo quienes opinaron sobre la moda: “Esos pantalones noooo ni por el berraco pues, ese man nos dejó mal parados”.

Respecto a la percepción sobre el baile, algunos aclararon: “Amiga el hecho de que te saquen a bailar no quiere decir que quieran contigo! Muchos hacen contacto visual más para tener pareja de baile”. Otros defendieron la variedad musical: “Si solo baila reguetón grave, hay más intelecto musical en Bogotá, así que aprender a bailar más géneros muy necesario...”.

Finalmente, hubo quien alentó a disfrutar la experiencia sin preocuparse por la técnica: “No tienes necesidad de saber bailar súper bien, solo hacerse un buen ambiente e ir dispuesta a pasarla bien”.

Temas Relacionados

ChilenaFiesta ColombianaSalsaMerengueBarDiscotecair de fiestaColombia-Noticiaas

Más Noticias

Gobierno le estaría buscando remplazo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras anuncio de Fiscalía: estos serían los candidatos a remplazarlo

Varios dirigentes políticos han solicitado la renuncia de Roa, asegurando que su presencia podría ocasionar un daño reputacional y administrativo considerable a Ecopetrol

Gobierno le estaría buscando remplazo

Qué es el salario mínimo móvil: la nueva propuesta de Gustavo Petro que podría aumentar aún más el sueldo de los trabajadores

La propuesta fue dicha por el presidente Gustavo Petro en la alocución presidencial, realizado el domingo 15 de febrero de 2026, luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional el decreto que aumento el salario mínimo para 2026

Qué es el salario mínimo

Ataque con cuchillos desató pánico en una zona comercial en Bogotá: vendedora defendió con un palo a un hombre que iba a ser apuñalado

La agresión registrada obligó a transeúntes a huir, mientras la intervención de una vendedora impidió una lesión grave

Ataque con cuchillos desató pánico

Fue rescatado un ciudadano estadounidense que por más de 20 horas estuvo atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta

El extranjero padeció deshidratación e insuficiencia pulmonar severa por exposición prolongada a condiciones extremas, por lo que requirió atención en cuidados intensivos en la capital samaria

Fue rescatado un ciudadano estadounidense

Yina Calderón insinuó que no ingresaría a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Las colombianas somos mucho calibre”

La ‘influencer’ habría realizado el anuncio durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde sus seguidores le consultaron por qué seguía en Colombia y no en México

Yina Calderón insinuó que no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón insinuó que no

Yina Calderón insinuó que no ingresaría a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Las colombianas somos mucho calibre”

La ‘Barbie colombiana’ aseguró que, si hubiera ingresado a ‘La casa de los famosos’, la habrían ‘funado’: “No tengo filtro”

El prometido de Alexa Torrex participó en el ‘congelado’ de ‘La casa de los famosos’ y arremetió contra JuanDa Caribe: “Le falta tener los de un hombre”

Jay Torres es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3′ con solo el 6,55% de apoyo de sus fans

Jhonny Rivera y Jenny López confirman detalles exclusivos de su boda y luna de miel

Deportes

Colombia vs. Ecuador - EN

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Cayó el cuarto técnico de la Liga BetPlay 2026: Boyacá Chicó anunció el despido de Flabio Torres

Tras el triunfo del Deportivo Cali ante Nacional Gamero le respondió a sus críticos: “No se preocupen tanto por cuándo me voy”

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich