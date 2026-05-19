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Marcela Gallego confirmó a sus seguidores que cerrará su cuenta de X: “Hay mucha tensión por acá”

La actriz generó comentarios entre sus fanáticos tras mostrar su reacción al notar que no era sencillo cerrar la red social y pedir ayuda para poder salir de la plataforma

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La actriz habló de su experiencia en el reality culinario de RCN y sus proyectos profesionales - crédito Jesús Aviles / Infobae
La actriz quiere ausentarse de X por la tensión que se siente previo a las elecciones presidenciales en Colombia - crédito Jesús Aviles / Infobae

Marcela Gallego anunció que cerrará temporalmente su cuenta de X y explicó su decisión con una frase directa: “Hay mucha tensión”.

La actriz publicó el mensaje el 18 de mayo de 2026 en su perfil de X. Allí escribió: “Queridos seguidores y seguidoras de esta cuenta, les comunico que voy a cerrar mi cuenta de X por ahora”. En el mismo texto, añadió que la situación le impedía permanecer en la red social en este momento.

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Gallego comparó su salida con la decisión de irse de un lugar por el ambiente que lo rodea. “Es algo así como cuando uno dice me voy a vivir a otra parte porque este barrio está complicado”, escribió. Luego agregó: “Por ahora no puedo convivir con esa tensión”.

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La actriz reveló que se quiere alejar de la red social debido al momento de tensión que se vive - crédito @marcela_gallego/X

El mensaje fue publicado por la exparticipante de Masterchef Celebrity en medio de un clima de discusión política alrededor de las elecciones -que no son mencionadas en el contexto aportado-. En la captura compartida, la actriz no menciona candidatos ni hechos puntuales, pero sí atribuye su decisión a un escenario de tensión.

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El post cierra con una despedida breve: “Abracitos!!”. Este mensaje de la actriz, recordada por producciones como El man es Germán, provocó una serie de reacciones entre sus seguidores quienes respaldaron su decisión de mantenerse al margen.

Sin embargo, la actriz también provocó risas entre sus seguidores, pues habían pasado apenas unos minutos desde su anuncio y, algo que muchos tomaron en broma por su edad, confirmó que no había podido cerrar oficialmente su cuenta en X.

“Cómo se cierra la cuenta de X? No encuentro cómo cerrar mi cuenta”, fue el mensaje que escribió Gallego, acompañado de varios emojis de carcajadas, pues a ella le parecía también divertido que a pesar de su advertencia, no lograba concretar la idea.

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Marcela Gallego no había podido cerrar su cuenta a pesar del deseo de hacerlo - crédito @marcela_gallego/X

Para completar la publicación, Marcela Gallego escribió otro post: “Sáquenme de aquí”, con un gif de la Rana René con un gesto de angustia y ansiedad en su rostro.

Las reacciones no tardaron en aparecer y comentarios como: “Los de mi edad sabemos lo que se siente cuando no sabes todo en redes sociales”; “Soy Marcela Gallego, el tema es que después no me acuerdo de la contraseña”; “El dilema del cierre es que después si no tiene anotada la contraseña, no vuelve es nunca”, entre otros.

Cómo se puede suspender una cuenta de X

La suspensión temporal de una cuenta en X representa una alternativa para quienes desean alejarse de la red social sin eliminar de inmediato su perfil. Al elegir esta opción, la plataforma otorga un lapso de 30 días para que los usuarios decidan si desean regresar o dejar que su cuenta desaparezca por completo.

Durante ese plazo, el perfil deja de ser visible tanto en la web como en las aplicaciones móviles. Si el usuario no reactiva el acceso antes del vencimiento, la cuenta se elimina definitivamente y el nombre de usuario queda libre en la plataforma.

Así puede suspender su cuenta de X - crédito REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Así puede suspender su cuenta de X - crédito REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Para iniciar el proceso de suspensión, la persona debe dirigirse al menú de configuración, seleccionar la opción “Tu cuenta” y luego “Desactiva tu cuenta”. Tras leer los puntos clave proporcionados por la plataforma, bastará con confirmar la decisión e ingresar la contraseña para completar el trámite.

Reactivar la cuenta es un proceso sencillo si se realiza dentro de los 30 días establecidos. Basta con ingresar nuevamente a la plataforma y confirmar la reactivación tras introducir las credenciales. En ese caso, la totalidad de los contenidos, seguidores, mensajes directos y demás información se mantiene intacta.

Cabe destacar que si la cuenta está vinculada a aplicaciones de terceros y se accede a través de ellas, la reactivación ocurre automáticamente, por lo que se recomienda desvincular estos servicios antes de suspender el perfil.

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