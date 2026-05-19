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Un arquero de 43 años fue incluido en la lista de 26 convocados de la selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El combinado europeo regresa a una copa del mundo tras 28 años de ausencia y enfrentará a Brasil, Haití y Marruecos

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El video presenta una campaña promocional que combina escenas de edificios residenciales y un estadio con tomas de una persona joven realizando actividad deportiva. La secuencia finaliza con una pantalla gráfica que revela la plantilla de Escocia para la Copa Mundial FIFA 2026 - crédito selección de Escocia

El seleccionador Steve Clarke presentó este martes 19 de mayo de 2026 la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a la selección de Escocia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El regreso, esperado durante casi tres décadas, está marcado por el liderazgo de Scott McTominay y John McGinn, así como por la histórica inclusión de Craig Gordon, el arquero de 43 años que será el segundo jugador de mayor edad en la historia de la Copa del Mundo.

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Con este anuncio, Escocia se prepara para disputar su primer Mundial desde Francia 1998, con la misión de reeditar la gesta que le permitió liderar el grupo clasificatorio ante Dinamarca, Grecia y Bielorrusia.

El caso de Gordon, que había generado incertidumbre a raíz de una lesión en el hombro sufrida en enero, se transforma ahora en el suceso más singular del torneo: la convocatoria convierte al guardameta del Hearts, habitual suplente en su club y titular indiscutido en la selección desde 2004, en la segunda figura más longeva en jugar un Mundial, solo por detrás de Essam El Hadary, quien en 2018 defendió el arco de Egipto con 45 años.

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En palabras del propio Gordon, pronunciadas al recibir la noticia: “Durante 21 años le he dado todo a este país. Cada parada, cada contratiempo, cada año... todo vale la pena. Para que ese sueño finalmente se haga realidad... El sueño que he tenido desde que tengo memoria.”

Scott McTominay, de Escocia, celebra con sus compañeros de equipo después de que Kenny McLean anotara su cuarto gol en el juego de fútbol de clasificación Europea para la Copa del Mundo de 2026 - crédito Andrew Milligan/PA vía AP
Scott McTominay, de Escocia, celebra con sus compañeros de equipo después de que Kenny McLean anotara su cuarto gol en el juego de fútbol de clasificación Europea para la Copa del Mundo de 2026 - crédito Andrew Milligan/PA vía AP

Escocia llega al Mundial con un plantel que mantiene la base del equipo que consiguió la clasificación y cuya alineación apenas presenta novedades relevantes. Scott McTominay, que este año cambió el Manchester United por el Nápoles, se consolidó durante la fase previa como referente en la medular, mientras que McGinn, pieza clave en el Aston Villa —que este miércoles buscará la Europa League—, acapara junto a Andy Robertson el centro de mando del equipo, respaldados por el goleador Lawrence Shankland, autor de 20 tantos en la última temporada con el Hearts.

En la nómina final, destaca además la aparición del joven Findlay Curtis, de 19 años, surgido en el Rangers, y de Ross Stewart, delantero del Southampton que suma once goles en la campaña y completa la línea ofensiva. Oliver McBurnie, otro posible citado, quedó relegado de la convocatoria ante su inminente final por el ascenso a la Premier League con Hull City.

La selección de Clarke ha quedado ubicada en el Grupo C y tiene programado su debut contra Haití el 14 de junio en Foxborough. Posteriormente, enfrentará a Marruecos el 19 de junio y, finalmente, a Brasil el 24, en una fase avanzada que podría definir las aspiraciones escocesas en el torneo. Como preparación, Escocia disputará amistosos ante Curaçao y Bolivia.

Estos son los 26 convocados a la selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la lista de 26 jugadores convocados por Steve Clark a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Scotland
Esta es la lista de 26 jugadores convocados por Steve Clark a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Scotland
  • Craig Gordon
  • Angus Gunn
  • Liam Kelly
  • Grant Hanley
  • Jack Hendry
  • Aaron Hickey
  • Dom Hyam
  • Scott McKenna
  • Nathan Patterson
  • Anthony Ralston
  • Andy Robertson
  • John Souttar
  • Kieran Tierney
  • Ryan Christie
  • Findlay Curtis
  • Lewis Ferguson
  • Ben Gannon-Doak
  • Billy Gilmour
  • John McGinn
  • Kenny McLean
  • Scott McTominay
  • Ché Adams
  • Lyndon Dykes
  • George Hirst
  • Lawrence Shankland
  • Ross Stewart

Estos serán los partidos de la selección de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Escocia clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como líder de su grupo en la Eliminatoria Europea, superando a Dinamarca - crédito Action Images via Reuters/Lee Smith/File Photo
Escocia clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como líder de su grupo en la Eliminatoria Europea, superando a Dinamarca - crédito Action Images via Reuters/Lee Smith/File Photo

Haití vs. Escocia

  • Fecha: Sábado, 13 de junio 2026- 9:00 p. m (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).
  • Estadio: Gillette - Boston, Estados Unidos.

Escocia vs. Marruecos

  • Fecha: Viernes, 19 de junio 2026 - 6:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).
  • Estadio: Gillette - Boston, Estados Unidos.

Brasil vs. Escocia

  • Fecha: Miércoles, 24 de junio 2026 - 6:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).
  • Estadio: Hard Rock - Miami, Estados Unidos.

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