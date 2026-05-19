Esta fue la millonada que se gastaron los cinco senadores más votados de Colombia en 2026: superaron los $1.000 millones

Pese a que el CNE estableció topes claros para gastos de campaña, las cinco campañas más votadas rozaron el límite legal permitido - crédito Luisa González/Reuters

Las cinco campañas más votadas al Senado de Colombia en las elecciones realizadas el 8 de marzo de 2026 presentaron reportes de ingresos y gastos al Consejo Nacional Electoral (CNE) por sumas millonarias.

Empresas privadas, familiares y aliados políticos encabezaron la financiación de estos procesos, marcando la relevancia de los aportes privados en la competencia legislativa, de acuerdo con un informe revelado por El Espectador.

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En las elecciones colombianas, las candidaturas más votadas financiaron sus campañas mediante donaciones de empresas y familiares, créditos de partidos y aportes propios de los candidatos.

Los informes oficiales muestran que, en algunos casos, los movimientos de fondos superaron los 1.000 millones de pesos, lo que subraya el peso de los recursos privados en estas campañas.

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La presidenta de la colectividad aseguró que las reformas sociales del Gobierno Petro causarán mayores dificultades para los colombianos - crédito @soyconservador/X

Según los reportes avalados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la conservadora Nadia Blel obtuvo la mayor votación en lista abierta, con 176.812 votos, respectivamente.

La senadora reportó ingresos de alrededor de 1.118 millones de pesos, cantidad casi idéntica a la gastada en su campaña. Más de 358 millones provinieron de donaciones familiares, y cerca de 627 millones de aportes realizados por terceros.

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Posteriormente, se encuentra el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal (que tuvo 173.671 votos), con ingresos de 1.295 millones y gastos superiores a 1.280 millones. García aportó 300 millones de su patrimonio, mientras que los restantes 995 millones correspondieron a donaciones, aportes y créditos de terceros.

- crédito @SenadoGovCo/X

Entre los mayores donantes figura la empresa de marketing ATM Soluciones Cartagena SAS, que transfirió 280 millones a la campaña. Además, el exalcalde Rafael Valle Ramos colaboró mediante un crédito de 156 millones.

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La tercera campaña más competitiva fue la de Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, de Alianza Verde (158.917 votos), que reportó ingresos de 1.155 millones de pesos.

El congresista contribuyó con 393 millones propios, mientras que la colectividad respaldó la candidatura con créditos por 733 millones, según el reporte del CNE citado por el diario bogotano. También recibió una donación en especie de Sergio Augusto Galvis Jaime, figura destacada en el entorno universitario.

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Jota Pe Hernández, senador de la república - crédito Prensa Senado

El cuarto lugar lo ocupó el senador Yessid Enrique Pulgar (145.488 votos), hermano del exsenador Eduardo Pulgar, quien invirtió cerca de 1.090 millones en su campaña. La mayoría de sus fondos provinieron de terceros, destacando el apoyo de Morad y de Ronald Emil Padilla Acuña, exalcalde con vínculos familiares, conforme a los registros oficiales.

El análisis de los reportes evidencia la importancia de los aportes familiares y los créditos internos de partidos en las candidaturas más exitosas. También resalta el papel de las empresas privadas, cuyos aportes incrementaron los fondos operativos de varios aspirantes.

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Un caso relevante es el de Norma Hurtado del Partido de la U (135.615 votos), quien gastó más de 1.083 millones en su reelección legislativa. Hurtado aportó cerca de 349 millones de manera individual, reportó 130 millones en donaciones del partido y recibió recursos de empresas como Gran Coomoepal SAS (180 millones) y Branch Of Inversoft Group Colombia LLC SAS (100 millones).

Muchas veces los colombianos gastan de más solo por aparentar, señaló Torres - crédito Policía Nacional | archivo Colprensa

Cabe señalar que el CNE estableció un tope de $1.334.914.066,1 para gastos en Senado en listas abiertas, mientras que las listas cerradas debían operar bajo el límite de $132.156.492.546.

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Los reportes entregados por las cinco campañas más votadas reflejan una tendencia a agotar casi todo el presupuesto permitido, con ingresos y egresos que oscilan apenas por debajo del umbral.

Reportes por partidos

Entre los reportes colectivos, el Pacto Histórico notificó ingresos por más de 14.311 millones y gastos de 18.884 millones de pesos, siendo la exministra Carolina Corcho la beneficiaria individual con mayor inversión, con un gasto reportado de 2.140 millones.

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Por su parte, el Centro Democrático informó ingresos y gastos superiores a 30.680 millones de pesos para sus listas, sobresaliendo las campañas de Claudia Margarita Zuleta, Christian Munir Garcés y Esteban Quintero.

- crédito Colprensa y VisualesIA

El examen de los documentos revela diferencias en la presentación de recursos entre listas abiertas y cerradas. En los informes agregados de listas cerradas, la trazabilidad de los ingresos y gastos individuales resulta limitada.

En algunos movimientos, como Salvación Nacional, la ausencia de reportes completos en la plataforma oficial dificulta la transparencia sobre el origen de los fondos. También se detectan campañas con ingresos que superan los topes legales o con recursos cuyo origen no se detalla explícitamente.

Los reportes financieros señalan que familiares, aliados políticos y empresas vinculadas a los candidatos actúan como donantes o prestamistas privados de los fondos. Esta situación genera cuestionamientos sobre la independencia de los legisladores respecto a quienes impulsan económicamente sus campañas.

El balance general expone las vías de movilización de financiamiento privado —mediante donaciones personales, créditos de partidos y aportes empresariales—, mientras la falta de registros completos mantiene vigente el desafío de una transparencia total en la política colombiana.