La hija de Yeison Jiménez reveló las reglas del ‘reality’ para buscar la nueva voz de la banda del Aventurero: “Alguien que también cante bonito”

Thaliana Jiménez, hija menor de Yeison Jiménez, aclaró que la búsqueda de nuevas voces para la banda no busca reemplazar al cantante, sino darle continuidad a su legado - crédito @bandadelaventurero/ Instagram

La banda de Yeison Jiménez, conocida como “El Aventurero”, atraviesa una etapa clave en la búsqueda de nuevas voces que mantengan vivo el legado musical del reconocido artista.

En medio de la polémica generada por la convocatoria de un concurso para elegir al próximo cantante, la hija menor de Yeison, Thaliana Jiménez, tomó la palabra y aclaró el verdadero objetivo del proceso, disipando los rumores sobre un supuesto reemplazo.

PUBLICIDAD

“Mi papá cantaba muy bonito, y la banda de él está buscando a alguien que también cante bonito para seguir cantando sus canciones, no para reemplazar a nadie, sino para unirse a ellos”, afirmó Thaliana en un video publicado en las redes oficiales de la agrupación.

Este mensaje, acompañado de la imagen de la menor escuchando la música de su padre con audífonos y una sonrisa, conmovió a los seguidores y trajo calma al seno de la banda.

PUBLICIDAD

“Si tú cantas bonito, entra al link de la biografía, inscríbete y participa o entra a bandadelaventurero.com. A mi papá le gustaría que su música siguiera sonando en todas partes”, agregó Thaliana, invitando a los interesados a sumarse al reality.

Thaliana Jiménez aclara el concurso para elegir al próximo cantante de la banda de Yeison Jiménez - crédito @bandadelaventurero/ Instagram

La convocatoria, liderada por Rafael Muñoz, mánager de la agrupación, establece que el proceso de selección es gratuito y estará abierto hasta el 21 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Los aspirantes deben grabar un video de máximo un minuto interpretando una canción de Yeison Jiménez, publicarlo en TikTok e Instagram etiquetando a @bandadelaventurero y usando el hashtag #BandadelAventureroReality. Además, deben completar un formulario en el sitio oficial de la banda, incluyendo los enlaces de ambas publicaciones. “Llegó el momento de encontrar las nuevas voces del legado de Yeison Jiménez”, señaló la agrupación en su anuncio.

El reality se desarrollará con audiciones presenciales en Bogotá y busca integrar no solo a una voz principal, sino a dos nuevos talentos que aporten su estilo y energía a la agrupación. La organización hizo énfasis en que las cuentas desde donde se publiquen los videos deben estar en modo público para facilitar la verificación del material. Asimismo, advirtió a los participantes sobre posibles estafas, recordando que la inscripción no tiene ningún costo.

PUBLICIDAD

La familia de Yeison Jiménez, especialmente sus hijas y su esposa Sonia Restrepo, ha estado muy activa en redes sociales, impulsando diferentes iniciativas para preservar la memoria del artista.