Colombia

Defensora del Pueblo advierte riesgos en la suspensión de órdenes de captura de cabecillas de grupos armados

Iris Marín advirtió que, aunque la ley otorga al presidente Gustavo Petro la facultad de decretar estas zonas, la medida implica serios riesgos para la protección de la población civil y la integridad del proceso de paz

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Iris Marín, Defensora del Pueblo, abordó los requisitos legales para la suspensión de órdenes de captura para miembros de grupos armados trasladados a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). También se refiere a la protección de los derechos de las víctimas y la seguridad de la población civil durante este proceso. Este es un comunicado oficial o una intervención pública - crédito Defensoría del Pueblo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la suspensión de órdenes de captura para facilitar el traslado de miembros de grupos armados a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) solo puede adoptarse si se cumplen rigurosos requisitos legales y con salvaguardas que garanticen los derechos de las víctimas.

Marín señaló que, aunque la ley otorga al Presidente la facultad de decretar estas zonas, la medida entraña serios riesgos para la protección de la población civil y la integridad del proceso de paz.

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La representante de la Defensoría del Pueblo destacó que el presidente de la República puede solicitar la suspensión de órdenes de captura y de extradición de quienes se vayan a concentrar en las ZUT, siempre que la información aportada por los grupos armados sea recibida de buena fe y de acuerdo con listados oficiales. Esta prerrogativa presidencial ha sido utilizada en Colombia desde 1998 bajo la ley de orden público en sucesivos gobiernos. No obstante, Marín recalcó que el ejercicio de esta facultad no es discrecional, sino reglado por condiciones constitucionales y legales.

Iris Marín, defensora del pueblo de Colombia - crédito Colprensa
Iris Marín, defensora del pueblo de Colombia - crédito Colprensa

En la última revisión jurídica, la defensora precisó que una decisión sobre ZUT requiere motivación suficiente sobre delimitaciones temporales, territoriales, personales y mecanismos de control y verificación. La implementación debería darse solo en estados avanzados del proceso de paz, lo que, según Marín, ocurre cuando el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil ya son viables, no meramente posibles en términos generales.

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Iris Marín, como defensora del pueblo, expuso que los riesgos identificados en la política actual de ZUT incluyen la falta de claridad sobre garantías para las víctimas, la generación de expectativas en los grupos armados en un contexto de transición gubernamental y electoral, la persistencia de riesgos de seguridad para comunidades aledañas, y la insuficiente protección de los derechos de pueblos étnicos.

Al referirse al caso más reciente, mencionó que “hasta el momento se ha realizado la consulta previa en la zona de Mayamba, Nariño, en relación con la ZUT del Frente Comuneros del Sur, pero no así con otras que tienen presencia y están en lugares con comunidades étnicas”.

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