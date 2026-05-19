Alcalde Galán se pronunció sobre la desaparición de Yulixa Toloza y anunció operativos de control sobre clínicas estéticas en Bogotá: “Son altamente peligrosos”

El pronunciamiento de Carlos Fernando Galán fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa/Yulixa Toloza

Desde el 13 de mayo de 2026 se desconoce el paradero de Yulixa Toloza, quien acudió al local clandestino Beauty Laser en Bogotá para someterse a una lipólisis láser y, tras el procedimiento, no se volvió a tener información sobre ella.

Por este motivo, el alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, se pronunció en su cuenta oficial de X y aseguró que, desde que se conoció la desaparición de la mujer de 52 años, las secretarías de Salud y Seguridad han colaborado con la justicia para encontrarla y dar con los responsables.

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“Desde el 13 de mayo, cuando recibimos la alerta de la desaparición de Yulixa Toloza, las secretarías de Seguridad y Salud han apoyado a las autoridades en la investigación para encontrarla y para dar con los responsables (sic)“, expresó Galán.

Carlos Fernando Galán aseguró que, desde que se conoció la desaparición de la mujer de 52 años, las secretarías de Salud y Seguridad han colaborado con la justicia para encontrarla y dar con los responsables - crédito Alcaldía de Bogotá

El mandatario de la capital colombiana señaló que la investigación avanza en la Sijín, el Gaula y el CTI. Precisó que el objetivo primordial es encontrar a Yulixa Toloza.

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“Actualmente, la investigación avanza por parte de la Sijín, el Gaula y el CTI. La prioridad, desde el primer momento, ha sido encontrar a Yulixa, y es el propósito que guía la investigación (sic)”, aseveró el alcalde.

El alcalde Galán aseguró que los establecimientos no registrados como prestadores de servicios de salud representan un riesgo y destacó el trabajo de la Secretaría de Salud en 2025 y lo que va de 2026.

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“Los establecimientos no registrados como prestadores de servicios de salud son altamente peligrosos. Por eso, en 2025 la Secretaría de Salud realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026 ya se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias (sic)”, afirmó Carlos Fernando Galán.

Así las cosas, el mandatario de Bogotá le solicitó a la Secretaría de Salud y a las alcaldías locales incrementar controles a establecimientos de salud no registrados.

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“Así mismo, le he pedido a la Secretaría de Salud y a las alcaldías locales reforzar los operativos de control a clínicas para verificar documentación, cumplimiento de normas y legalidad de su actividad comercial (sic)”, aseguró el alcalde de Bogotá en su cuenta oficial de X.

Carlos Fernando Galán le solicitó a la Secretaría de Salud y a las alcaldías locales incrementar controles a establecimientos de salud no registrados - crédito @CarlosFGalan/X

Detalles de los hechos

Dos personas que habían sido detenidas en Cúcuta por su presunta vinculación con la desaparición de Yulixa Toloza fueron liberadas tras 36 horas bajo custodia, luego de que sus capturas no fueran legalizadas.

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El martes 19 de mayo de 2026 recuperaron la libertad, aunque ambas siguen vinculadas al proceso según detalles difundidos por Noticias Caracol. Entre los liberados se encuentra el tío de la esteticista señalada como implicada en el caso.

La investigación sobre la desaparición de Toloza continúa, y aunque los detenidos gozan de libertad temporal, están bajo vigilancia y a la espera de la decisión de un juez de la República respecto a su situación jurídica. El vehículo Chevrolet Sonic gris, placa UCQ-340, que se utilizó para trasladar a Toloza desde una clínica estética en el sur de Bogotá, permanece en análisis por parte de la Sijín, que busca pistas importantes en su interior.

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El automóvil fue localizado el lunes 18 de mayo en una vivienda de la urbanización La Campiña, municipio de Los Patios, en la vía Pamplona–Cúcuta. De acuerdo con la Policía, el hallazgo del vehículo se logró a través de labores de inteligencia e investigación criminal en el área metropolitana de Cúcuta. Investigadores forenses examinaron el auto y recogieron material probatorio para esclarecer cómo se realizó el traslado de la víctima.

Los equipos forenses analizan las manchas en el Chevrolet Sonic para esclarecer detalles sobre el paradero de Yulixa Toloza - crédito Redes sociales

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el paradero ni el estado de salud de Yulixa Toloza. Su familia ha intensificado la búsqueda. El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, declaró a Caracol Radio: “Sí, en las próximas horas vamos posiblemente a capturar cinco personas involucradas en la desaparición de la señora Yulixa Toloza, hechos sucedidos en la ciudad de Bogotá el pasado 13 de mayo. Algunas de estas estarían en Venezuela. Ya estamos coordinando con las autoridades venezolanas la captura de estos presuntos delincuentes”.

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Noticias Caracol divulgó imágenes del vehículo donde presuntamente fue trasladada la mujer desde la clínica clandestina Beauty Láser, ubicada en Venecia. El auto presenta manchas verdes en la carrocería, las cuales se analizan como posible evidencia material.