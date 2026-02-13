El sacerdote de la iglesia de Gustavo Andrés Aponte habló sobre el empresario asesinado en Bogotá: “No lo iban a secuestrar sino a matar”

Él era Gustavo Aponte, el empresario asesinado en Bogotá y que se habría negado a pagar extorsiones - crédito suministradas a Infobae Colombia

El asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y el escolta Luis Gabriel Gutiérrez afuera de un gimnasio Bodytech, en el norte de Bogotá, ha generado conmoción en los sectores empresarial y social de la ciudad.

Sin embargo, más allá de los detalles judiciales que avanzan bajo reserva, las declaraciones del párroco de la iglesia La Inmaculada Concepción, monseñor Alejandro Henao De Brigard, han aportado un ángulo humano y espiritual a un crimen que, según las autoridades, fue ejecutado con precisión y premeditación.

Monseñor Henao fue una de las últimas personas en compartir con Aponte antes del atentado. Horas previas al ataque, el empresario participó en una ceremonia religiosa en la que el empresario fue investido como Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión, un servicio que refleja compromiso activo con la vida parroquial.

“Él no andaba en cosas malas, ni estaba metido en política”, afirmó el sacerdote en declaraciones a El Tiempo, al descartar de manera enfática versiones que apuntaban a posibles motivaciones políticas o a un ajuste de cuentas.

Luis Gabriel Gutiérrez, escolta asesinado, era intendente retirado de la Policía Nacional y tenía más de cuatro años protegiendo al empresario arrocero - crédito X

El párroco relató que, a la luz de las grabaciones conocidas y del modo en que se produjo el ataque, no hay indicios de que se tratara de un intento de secuestro.

“No le habían hecho daño a ninguna persona, a él directamente no lo iban a secuestrar sino a matar”, señaló, subrayando que la forma en que actuaron los responsables evidencia una intención directa de acabar con su vida.

Las palabras del sacerdote contrastan con la frialdad de los hechos reconstruidos por la Policía Metropolitana de Bogotá. Según lo informado por el general Giovanni Cristancho Zambrano, el grupo implicado habría estado conformado por al menos tres personas.

Un “campanero” vigiló durante más de quince minutos los movimientos de Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, antes de que un hombre disfrazado de ejecutivo se acercara al vehículo y disparara a corta distancia. Las víctimas fueron trasladadas a la Clínica del Country, pero ingresaron sin signos vitales.

Gustavo Ándrés Aponte Fonnega salía de un reconocido gimnasio cuando fue atacado junto a su escolta - crédito Ecsi

El sacerdote también afirmó que no tenía conocimiento de amenazas previas. “No tenía ningún conocimiento de que hubiese recibido amenazas”, sostuvo, reforzando la percepción de sorpresa que ha marcado a familiares y allegados.

Las cámaras de seguridad en la zona

De acuerdo con la información revelada por la Policía, los investigadores han analizado más de cincuenta horas de grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la zona de la calle 85 con carrera Séptima.

Ese material permitió confirmar la coordinación del grupo y establecer posibles rutas de escape. Las autoridades indicaron que la operación tuvo un nivel de planeación que descarta improvisación y que apunta a un seguimiento previo de la rutina del empresario.

La Sijín de Bogotá mantiene abiertas varias líneas investigativas. Entre ellas se encuentra la revisión de las actividades empresariales de Aponte Fonnegra, quien lideraba Flexo Spring SAS, compañía dedicada a soluciones de envases plásticos.

Además, ejercía cargos en la Empresa Colombiana de Soplado e Inyección (Ecsi) y compartía la propiedad de Arroz Sonora, con presencia comercial en Casanare y Tolima.

En el entorno empresarial, colegas han señalado que su trayectoria estuvo marcada por la expansión de negocios en el sector industrial. También fue fundador de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, enfocada en iniciativas de bienestar infantil, lo que lo posicionó como una figura reconocida en ciertos círculos sociales y productivos.

La muerte violenta de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su acompañante frente a un gimnasio fue registrada en cámaras de seguridad, lo que ha motivado una intensa respuesta de las autoridades en busca de los responsables - crédito captura de pantalla cámaras de seguridad / Blu Radio

Por su parte, la familia del escolta también expresó desconcierto. Luis Gabriel Gutiérrez, exoficial de la Policía retirado en 2021, llevaba cerca de cinco años trabajando con el empresario. Sus allegados aseguraron que nunca mencionó riesgos recientes ni advertencias que hicieran prever un desenlace violento.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Policía continúa recolectando testimonios y verificando información relacionada con movimientos financieros, relaciones comerciales y posibles conflictos derivados del entorno competitivo. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado un móvil definitivo.