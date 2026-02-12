Colombia

Disidencias de las Farc serían las responsables del intento de secuestro de la senadora Aida Quilcué, afirmó la Fiscalía

El ente de control confirmó que la legisladora ya presentó una denuncia formal y un fiscal asumió el caso

Guardar
La congresista acudió a la
La congresista acudió a la Fiscalía para tramitar una denuncia. El caso ya está en proceso de investigación - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación comenzó formalmente la investigación por el intento de secuestro del que fue víctima la senadora Aida Quilcué en la vía entre el municipio de Inzá y Popayán, en el departamento del Cauca.

El ente de control informó que, de acuerdo con la indagación, la estructura Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc, estaría detrás del hecho, que ocurrió el martes 10 de febrero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio ocurrió cuando hombres con armas interceptaron el vehículo en el que se desplazaba la congresista.

Ese día, Quilcué permaneció retenida de manera ilegal durante al menos tres horas, junto con su esquema de seguridad. Luego de ser dejada en libertad y ser llevada a Popayán, dijo que “era un grupo fuertemente armado”, por la vestimenta propia de integrantes de estructuras al margen de la ley.

Quilcué habló ante los medios
Quilcué habló ante los medios de comunicación horas después de ser liberada - crédito Ejército Nacional

Como respuesta, la Fiscalía confirmó que la dirigente indígena presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y entregó su versión de los hechos. El personal de la Unidad Nacional de Protección que la acompañaba también rindió testimonio ante el ente acusador.

La institución asignó un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado para liderar la investigación.

El relato del secuestro de Aida Quilcué

La senadora Quilcué contó que fueron ocho los hombres armados que la detuvieron, la obligaron a descender del vehículo y la condujeron a un sitio desconocido.

Relató que horas después “la guardia cerró las vías correspondientes donde nos pudieran llevar, y luego pues también llegó la fuerza pública y yo creo que sintieron la presión y por eso salieron de ahí”, relató la servidora, en entrevista con Caracol Radio.

Más tarde, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la senadora fue encontrada, efectivamente, por la Guardia Indígena en coordinación con las autoridades.

La senadora fue resguardada por
La senadora fue resguardada por el ejército tras ser liberada - crédito Ejército Nacional

La senadora había advertido que las disidencias de las Farc estaban detrás de su secuestro

La líder también detalló que los secuestradores estaban equipados con radios y mantenían comunicación constante con otros miembros del grupo.

Identificó con certeza que los responsables pertenecían a una organización disidente de las Farc, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.

Aunque narró que durante el cautiverio no recibió una identificación explícita de sus captores, señaló que los hombres portaban símbolos posiblemente asociados con la columna Dagoberto Ramos.

Identificó con certeza que los responsables pertenecían a una organización disidente de las Farc, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.

El secuestro, según la legisladora, es reflejo del clima de violencia en aumento y resalta la urgencia de respuestas institucionales. Agradeció las muestras de solidaridad del Gobierno nacional, de la sociedad civil y de representantes de distintos sectores políticos.

Integrantes de la Guardia Indígena
Integrantes de la Guardia Indígena han buscado repeler a la columna Dagoberto Ramos en Caldono, Cauca - crédito Énfasis.co/Facebook

Para Quilcué, la solución exige un enfoque realista que priorice acciones y recursos en los territorios más vulnerables. “Estas decisiones deben tomarlas desde las realidades de la región; si no hay inversión, no se va a desescalar la guerra”, comentó en la entrevista.

En el diálogo, la servidora aprovechó para vincular su situación con la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro. Mostró distancia de quienes la consideran fracasada. Sostuvo, en cambio, que el trabajo en el Cauca requiere no solo normas, sino un proceso de construcción desde la sociedad civil.

Puntualizó la importancia del diálogo humanitario y del fortalecimiento de la inversión social como elementos cruciales para reducir el impacto del conflicto armado en todos sus puntos críticos.

Adicionalmente, Aida Quilcué pidió una revisión de las condiciones de seguridad asignadas para sus desplazamientos en áreas urbanas, y admitió que “la fuerza pública me había ofrecido protección varias veces, pero yo le decía que sería en la ciudad porque constantemente sería muy complicado por las vías que son muy intransitables. Tendría que tomar otras medidas ahora”, declaró.

Temas Relacionados

Aida QuilcuéDisidencias FarcDagoberto RamosFiscalíaInvestigaciónSecuestroColombia-Noticias

Más Noticias

Defensoría de Pueblo emitió una alerta por los riesgos en atención de salud de población privada de la libertad

El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad tomó la decisión de que la Nueva EPS sea el único operador del sistema sanitario de la población carcelaria

Defensoría de Pueblo emitió una

El Sporting Lisboa pierde a Luis Javier Suárez por lesión: preocupación en la selección Colombia

La plantilla deberá ajustar su esquema ofensivo para los próximos partidos en la liga portugal y la Europa League, ante la ausencia del goleador samario

El Sporting Lisboa pierde a

La falta de sueño deteriora la salud cerebral y emocional desde la infancia: 60% de los niños y adolescentes no duerme las horas recomendadas

Datos recientes señalan que la mayoría de la población joven colombiana no cumple con las nueve a diez horas necesarias para un desarrollo cerebral y físico adecuado, lo que implica riesgos para la salud mental y el rendimiento diario

La falta de sueño deteriora

Elena Rose anunció su regreso a Colombia con el esperado ‘Alma Tour’: conozca fecha, lugar y precios

La cantautora venezolana vuelve como solista al país, prometiendo una experiencia cargada de emoción y cercanía junto a sus éxitos más populares y su aclamado álbum debut ‘Bendito Verano’

Elena Rose anunció su regreso

Activista denunció que fue despedido de su trabajo por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Me mandaron la razón con un amigo”

El ciudadano Miguel Zarate aseguró que lo echaron de su empleo por apoyar al candidato y responder a críticas provenientes del Centro Democrático

Activista denunció que fue despedido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Guerra por el territorio tiene

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

Elena Rose anunció su regreso

Elena Rose anunció su regreso a Colombia con el esperado ‘Alma Tour’: conozca fecha, lugar y precios

‘Sábados Felices’ estaría al borde de la desaparición: esto es lo que se dice en redes sociales

Rubén Blades anunció el fin de sus giras en 2027 y su regreso permanente a Panamá “a más tardar en 2028″

Shakira celebró un año del inicio de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con un obsequio de “su hermana”

Clásicos del Reguetón Vol. 2 reveló su cartel con De La Ghetto, Ñengo Flow y más leyendas: conozca fecha, lugar y precios

Deportes

El Sporting Lisboa pierde a

El Sporting Lisboa pierde a Luis Javier Suárez por lesión: preocupación en la selección Colombia

Miguel Ángel Borja reveló el detalle personal que impidió su llegada a Boca Juniors

Linda Caicedo lideró al Real Madrid en la Champions femenina: gol y asistencia ante el París FC

Falcao García marcó y Millonarios celebró su primera victoria en la Liga BetPlay ante Águilas Doradas en El Campín

Independiente Medellín recibió negativa para aplazar partido y enfrentará un calendario apretado