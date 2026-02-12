Disidencias de las Farc serían las responsables del intento de secuestro de la senadora Aida Quilcué, afirmó la Fiscalía

La congresista acudió a la Fiscalía para tramitar una denuncia. El caso ya está en proceso de investigación - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación comenzó formalmente la investigación por el intento de secuestro del que fue víctima la senadora Aida Quilcué en la vía entre el municipio de Inzá y Popayán, en el departamento del Cauca.

El ente de control informó que, de acuerdo con la indagación, la estructura Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc, estaría detrás del hecho, que ocurrió el martes 10 de febrero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio ocurrió cuando hombres con armas interceptaron el vehículo en el que se desplazaba la congresista.

Ese día, Quilcué permaneció retenida de manera ilegal durante al menos tres horas, junto con su esquema de seguridad. Luego de ser dejada en libertad y ser llevada a Popayán, dijo que “era un grupo fuertemente armado”, por la vestimenta propia de integrantes de estructuras al margen de la ley.

Quilcué habló ante los medios de comunicación horas después de ser liberada - crédito Ejército Nacional

Como respuesta, la Fiscalía confirmó que la dirigente indígena presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y entregó su versión de los hechos. El personal de la Unidad Nacional de Protección que la acompañaba también rindió testimonio ante el ente acusador.

La institución asignó un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado para liderar la investigación.

El relato del secuestro de Aida Quilcué

La senadora Quilcué contó que fueron ocho los hombres armados que la detuvieron, la obligaron a descender del vehículo y la condujeron a un sitio desconocido.

Relató que horas después “la guardia cerró las vías correspondientes donde nos pudieran llevar, y luego pues también llegó la fuerza pública y yo creo que sintieron la presión y por eso salieron de ahí”, relató la servidora, en entrevista con Caracol Radio.

Más tarde, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la senadora fue encontrada, efectivamente, por la Guardia Indígena en coordinación con las autoridades.

La senadora fue resguardada por el ejército tras ser liberada - crédito Ejército Nacional

La senadora había advertido que las disidencias de las Farc estaban detrás de su secuestro

La líder también detalló que los secuestradores estaban equipados con radios y mantenían comunicación constante con otros miembros del grupo.

Identificó con certeza que los responsables pertenecían a una organización disidente de las Farc, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.

Aunque narró que durante el cautiverio no recibió una identificación explícita de sus captores, señaló que los hombres portaban símbolos posiblemente asociados con la columna Dagoberto Ramos.

Identificó con certeza que los responsables pertenecían a una organización disidente de las Farc, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.

El secuestro, según la legisladora, es reflejo del clima de violencia en aumento y resalta la urgencia de respuestas institucionales. Agradeció las muestras de solidaridad del Gobierno nacional, de la sociedad civil y de representantes de distintos sectores políticos.

Integrantes de la Guardia Indígena han buscado repeler a la columna Dagoberto Ramos en Caldono, Cauca - crédito Énfasis.co/Facebook

Para Quilcué, la solución exige un enfoque realista que priorice acciones y recursos en los territorios más vulnerables. “Estas decisiones deben tomarlas desde las realidades de la región; si no hay inversión, no se va a desescalar la guerra”, comentó en la entrevista.

En el diálogo, la servidora aprovechó para vincular su situación con la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro. Mostró distancia de quienes la consideran fracasada. Sostuvo, en cambio, que el trabajo en el Cauca requiere no solo normas, sino un proceso de construcción desde la sociedad civil.

Puntualizó la importancia del diálogo humanitario y del fortalecimiento de la inversión social como elementos cruciales para reducir el impacto del conflicto armado en todos sus puntos críticos.

Adicionalmente, Aida Quilcué pidió una revisión de las condiciones de seguridad asignadas para sus desplazamientos en áreas urbanas, y admitió que “la fuerza pública me había ofrecido protección varias veces, pero yo le decía que sería en la ciudad porque constantemente sería muy complicado por las vías que son muy intransitables. Tendría que tomar otras medidas ahora”, declaró.