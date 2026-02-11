“Que empiece el show”: la respuesta de Firmes por la Patria a la denuncia de David Murcia Guzmán contra De la Espriella

El abogado fue acusado por el fundador de DMG - crédito AFP/prensaAbelardodelaEspriella

El 11 de febrero se confirmó que el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue denunciado disciplinariamente por el fundador de DMG, David Murcia Guzmán, recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá.

En el documento de la denuncia se informa que Murcia Guzmán señala que el jurista incurrió en faltas graves a los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza, además de haberse apropiado de 5.000 millones de pesos.

En diálogo con Infobae Colombia, la abogada de David Murcia Guzmán, Sondra Macollins, entregó detalles de las declaraciones que hizo el condenado contra el abogado en una entrevista que será publicada el 12 de febrero por el periodista Daniel Coronell.

“Él siempre ha tenido miedo, tiene mucho miedo de lo que pueda hacerle Abelardo de la Espriella, le tiene literalmente pánico. Sabía que tenía mucho dinero para hacer cualquier cosa y mucho poder desde la sombra, pero tiene más miedo a que se convierta en presidente de los colombianos, porque así el poder no solamente es económico, sino infinito. La segunda razón es porque David Murcia Guzmán se convirtió al cristianismo y está muy indignado con que una persona como Abelardo, que sabe que es atea, que siempre lo fue, siempre lo dijo, ahora utilice el nombre de Dios para coger incautos”, declaró Macollins sobre el tiempo que tardó Murcia Guzmán para denunciar a Abelardo de la Espriella.

Horas después de que se conoció la denuncia por parte de David Murcia Guzmán, Firmes por la Patria divulgó un comunicado en el que se afirma que todo lo relacionado con el fundador de DMG y sus acusaciones contra el abogado de la Espriella hacen parte de un “show”.

“Que empiece el show... Eligieron como fondo la cárcel para dar su primicia. La abogada y desconocida candidata presidencial Sondra Macollins, con un botón de su logo de campaña bien puesto en la solapa, habló en exclusiva con el periodista y accionista de medios de comunicación Daniel Coronell. ¿La noticia? El condenado estafador David Murcia Guzmán, cliente de la abogada Macollins, denunciaba disciplinariamente a Abelardo de la Espriella por supuestos hechos ocurridos hace 18 años”.

En el comunicado también se menciona la presunta responsabilidad de la abogada Sondra Macollins, a quien acusan de buscar escándalos para que su candidatura a la presidencia tenga relevancia.

“La candidata Macollins no registra intención de voto en encuestas ni es reconocida por la opinión pública. Sin duda, su candidatura tiene como fin promover escándalos mediáticos como el de hoy. Nada más que eso”.

Por último, también cuestionó la credibilidad del periodista Daniel Coronell, al que acusan de atacar de manera constante a Abelardo de la Espriella desde que comenzó la recolección de firmas para inscribir su candidatura a la Presidencia de la República.

“La chiva con 18 años de retraso es de Daniel Coronell, accionista de Cambio y líder de un grupo de periodistas y opinadores que decidieron convertirse en bodega del establecimiento para atacar a Abelardo de la Espriella de forma sistemática y sincronizada”.

¿Qué dirá David Murcia Guzmán sobre Abelardo de la Espriella?

En la entrevista con Infobae Colombia, la abogada de David Murcia Guzmán anticipó los temas que fueron tratados en la entrevista, que será divulgada el 12 de febrero, incluyendo la presunta participación de Abelardo de la Espriella en la distribución de dinero de DMG tras la captura del condenado que sigue recluido en la cárcel La Picota.

“Él contó cuál fue la relación real con el abogado. Dijo que, aparte de cobrarle los honorarios por la defensa personal y la defensa de la entidad de la empresa, cobró honorarios para hacer un estudio contable, una auditoría contable, pero luego salió a decir que abandonaba el caso precisamente porque había una contabilidad que no conocía. Otra cosa que dijo es que hay más dinero que se perdió de DMG porque la empresa DMG tuvo que abrir otra empresa que se llama Transval para hacer el transporte del dinero en efectivo, ya que los bancos le cerraron todas las puertas, hecho que conocía perfectamente el abogado (Abelardo de la Espriella) y reveló cuál es la cifra, que es grande, que se perdió de las bodegas de Transval”.