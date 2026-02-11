La Universidad Nacional construirá un osario donde reposarán los restos del sacerdote Camilo Torres, fallecido en 1966

No existe confirmación oficial sobre la fecha de traslado de los restos - crédito Unal y Colprensa

La Universidad Nacional de Colombia avanza en la construcción de un osario dentro de su capilla con el propósito de recibir los que serían los restos óseos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, figura vinculada a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a la denominada teología de la liberación.

Aunque de manera extraoficial se ha mencionado la posibilidad de un traslado el domingo 15 de febrero, la institución no ha confirmado una fecha de llegada de los restos.

Según explicó Carolina Jiménez, vicerrectora de la universidad, en declaraciones conocidas por El Tiempo, la decisión de intervenir el espacio religioso responde a información pública reciente sobre la posible localización del cuerpo.

“Por eso se dispuso de una placa en la capilla desde el momento de su muerte, esto es, hace 60 años. De ahí que, ante la información de prensa circulada y toda la información pública sobre la alta probabilidad de haber encontrado los restos del padre, se inició una intervención en la capilla”, señaló.

Coordinación con la Unidad de Búsqueda

La universidad prepara el espacio funerario y continúa a la espera de decisiones oficiales sobre sus restos - crédito X

Desde la Universidad Nacional informaron que mantiene contacto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) y que espera que, de confirmarse la identificación, los restos puedan reposar en un lugar que estuvo ligado a la trayectoria académica y pastoral de Torres durante cerca de dos décadas. En ese periodo, el sacerdote estudió en la institución, ejerció como capellán y desarrolló actividades sociales, editoriales y académicas. “Un rol que le permitió ser muy activo en labor social y comunitaria, además de editor de textos académicos, gestor de periódicos de la universidad y fundador de la carrera de sociología”, agregó Jiménez.

La Ubpd, por su parte, no ha anunciado públicamente un traslado de restos y reiteró en un comunicado los avances logrados en la investigación humanitaria. “Los avances técnico científicos logrados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en los últimos años para la búsqueda de las más de 135.896 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, así como los datos recabados con la investigación humanitaria, extrajudicial, neutral e imparcial, han permitido acercarse, en esta oportunidad, a la presunta localización del cuerpo del padre Camilo Torres Restrepo”, indicó la entidad.

La solicitud de búsqueda fue recibida en 2019 y desde entonces se desarrolló un proceso de investigación con contrastación de fuentes, revisión documental, testimonios y aplicación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses. La unidad señaló que continuará verificando las hipótesis para entregar respuestas tanto a los familiares como a quienes han esperado información durante décadas.

Contexto histórico y hallazgo de los restos

Camilo Torres fue cofundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional - crédito Colprensa

El hallazgo de los restos atribuidos a Camilo Torres fue anunciado por el ELN el 22 de enero, pocas semanas antes de cumplirse 60 años de su muerte en combate, ocurrida el 15 de febrero de 1966 en zona rural de San Vicente de Chucurí, en Santander. Desde ese momento, el paradero del cuerpo había permanecido desconocido, convirtiéndose en uno de los casos abiertos más prolongados relacionados con el conflicto armado colombiano.

Torres nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929 y se desempeñó como sacerdote católico, sociólogo y profesor universitario. Fue cofundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y participó en iniciativas de acción social antes de abandonar el sacerdocio en 1965 para integrarse al ELN, organización insurgente influenciada por corrientes de teología de la liberación y pensamiento marxista.

Su incorporación a la guerrilla ocurrió tras la toma de Simacota del 7 de enero de 1965, considerada la primera incursión armada del ELN; sin embargo, el anuncio público de su pertenencia al grupo se realizó el 7 de enero de 1966. Un mes después, durante su primer combate, tropas de la Quinta Brigada abatieron al sacerdote en el corregimiento de Patio Cemento. Su fallecimiento influyó posteriormente en la incorporación de otros religiosos a la lucha armada.

Adecuación del espacio conmemorativo

El osario en la capilla universitaria busca ofrecer un lugar de reposo vinculado a la trayectoria académica y pastoral de Camilo Torres dentro de la institución - crédito X

Mientras continúan los procedimientos de verificación científica, la Universidad Nacional mantiene las obras en la capilla destinadas a albergar un eventual depósito funerario. La intervención se sustenta en la relación histórica entre la institución y el sacerdote, así como en la existencia previa de una placa conmemorativa instalada tras su muerte.

La confirmación definitiva sobre la identidad de los restos y su posible entrega dependerá de los resultados técnicos de la Ubpd y de los protocolos establecidos para la restitución digna a sus buscadores. Entretanto, la universidad avanza en la preparación del espacio previsto, en espera de las decisiones oficiales que se adopten en el marco del proceso humanitario y extrajudicial en curso.