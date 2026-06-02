Renunció el viceministro TIC, Andrés López, en medio de cuestionamientos por presunta participación en política

López estuvo en el centro de una controversia en marzo de 2026 por mensajes relacionados con la campaña presidencial de Iván Cepeda - crédito @Ministerio_TIC/X

El viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Andrés López, presentó su renuncia al cargo en la mañana del martes 2 de junio.

Aunque hasta el momento no se han informado oficialmente las razones de su salida, el exfuncionario había sido mencionado en una controversia surgida a finales de marzo de 2026 por mensajes enviados en un grupo oficialista relacionados con la campaña presidencial de Iván Cepeda.

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La dimisión ocurre en un contexto marcado por decisiones recientes de la Procuraduría General de la Nación frente a varios funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro por presuntos hechos de participación indebida en política. Hasta ahora, no se ha conocido una decisión oficial del organismo de control que vincule disciplinariamente a López ni la apertura de una investigación formal en su contra.

De acuerdo con la información conocida, López habría instado en un chat grupal a influenciadores cercanos al Gobierno a movilizarse en respaldo de la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Ese episodio lo ubicó en el centro del debate sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos durante el proceso electoral.

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La renuncia se produce dos días después de la jornada electoral en la que el candidato oficialista fue derrotado por Abelardo de la Espriella, resultado que ha generado diversas reacciones dentro del Ejecutivo y entre sectores políticos afines al Gobierno.

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