Colombia

Renunció el viceministro TIC, Andrés López, en medio de cuestionamientos por presunta participación en política

La salida del funcionario se conoce el mismo día en que la Procuraduría adoptó medidas disciplinarias contra otros servidores del Gobierno por hechos relacionados

Guardar
Google icon
López estuvo en el centro de una controversia en marzo de 2026 por mensajes relacionados con la campaña presidencial de Iván Cepeda - crédito @Ministerio_TIC/X
López estuvo en el centro de una controversia en marzo de 2026 por mensajes relacionados con la campaña presidencial de Iván Cepeda - crédito @Ministerio_TIC/X

El viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Andrés López, presentó su renuncia al cargo en la mañana del martes 2 de junio.

Aunque hasta el momento no se han informado oficialmente las razones de su salida, el exfuncionario había sido mencionado en una controversia surgida a finales de marzo de 2026 por mensajes enviados en un grupo oficialista relacionados con la campaña presidencial de Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

La dimisión ocurre en un contexto marcado por decisiones recientes de la Procuraduría General de la Nación frente a varios funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro por presuntos hechos de participación indebida en política. Hasta ahora, no se ha conocido una decisión oficial del organismo de control que vincule disciplinariamente a López ni la apertura de una investigación formal en su contra.

De acuerdo con la información conocida, López habría instado en un chat grupal a influenciadores cercanos al Gobierno a movilizarse en respaldo de la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Ese episodio lo ubicó en el centro del debate sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos durante el proceso electoral.

PUBLICIDAD

La renuncia se produce dos días después de la jornada electoral en la que el candidato oficialista fue derrotado por Abelardo de la Espriella, resultado que ha generado diversas reacciones dentro del Ejecutivo y entre sectores políticos afines al Gobierno.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Andrés LópezViceministro TICRenuncia de Andrés LópezParticipación indebida en políticaIván CepedaColombia-NoticiasProcuraduría

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Los dos mejores equipos del primer semestre del fútbol colombiano se enfrentarán en los primeros 90 minutos de la final que definirá al campeón de mitad de año

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Aclaran si un presidente en Colombia puede renunciar para hacer campaña política: esto dicen los expertos

Infobae Colombia consultó con abogados constitucionalistas para conocer las medidas previstas en la Constitución y la ley ante la eventual renuncia de un presidente con fines electorales

Aclaran si un presidente en Colombia puede renunciar para hacer campaña política: esto dicen los expertos

Habló la hermana de joven que se ahogó en el embalse de Guatapé mientras sus amigos seguían de fiesta: “Pedía ayuda y nadie lo auxiliaba”

Con indignación y tristeza, la familia cuestionó la indiferencia de los testigos y pidió a la comunidad que recuerde el caso para evitar que un hecho similar se repita

Habló la hermana de joven que se ahogó en el embalse de Guatapé mientras sus amigos seguían de fiesta: “Pedía ayuda y nadie lo auxiliaba”

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

La separación de la pareja de creadores de contenido sigue generando debate digital, luego de que surgieran rumores sobre la mudanza y la supuesta retirada de objetos del hogar, incluido un aire acondicionado

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA

La Tricolor, de seis presentaciones en la Copa del Mundo, solamente en tres ha superado la fase de grupos y en una llegó hasta los cuartos de final

Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

Habrá concierto de ‘La reina del flow’ en Bogotá: seguidores se preguntan si Carolina Ramírez estará presente

Anthony Zambrano sorprendió a su pareja con una emotiva propuesta matrimonial: el momento quedó en video

Revelaron nuevos detalles de la salud de María Angélica Mallarino y cuánto dinero ha recaudado la campaña para su tratamiento médico

Sheila Gándara negó rumores de infidelidad a Juanda Caribe: “Ya no saben qué inventar”

Deportes

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA

Dinamarca vs. RD Congo: hora y dónde ver el amistoso del rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

El superordenador de Opta simuló 10.000 veces el Mundial 2026 y reveló a sus favoritos: así quedó Colombia

Técnico de Costa Rica habló sobre la agresión de jugador ‘tico’ a Santiago Arias en el partido contra la selección Colombia: “Lo vamos a ayudar”