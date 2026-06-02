Ordenan a De la Espriella disculparse por entrevista en la que mostró una foto e instó a una periodista a ver sus partes íntimas

Abelardo de la Espriella fue cuestionado por haberle insistido a una periodista para que viera una foto suya en la que se marcaban sus partes íntimas - crédito Infobae Colombia

El Juzgado 129 Penal Municipal con función de Conocimiento estudió una acción de tutela presentada por la ciudadana Tatiana Echavarría Arango en contra del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, por declaraciones que hizo en el programa Piso 8 FM de Jhovanoty. En la entrevista, el aspirante presionó a una periodista a ver una foto suya y hacer algún comentario sobre sus partes íntimas.

El juzgado tuteló los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad, a la no discriminación, a la participación política en condiciones de dignidad y a vivir una vida libre de violencias basadas en género y ordenó al candidato presidencial disculparse por su comportamiento en el programa.

PUBLICIDAD

“ORDENAR al señor ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión publique una declaración pública dirigida a la ciudadanía en la cual se retracte y se disculpe por las expresiones hechas en el programa piso 8 ya analizadas en este fallo”, detalló.

De igual manera, ordenó que en esas mismas declaraciones públicas reconozca la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral.

PUBLICIDAD

Por su parte, Edwil Jhovany Ramírez Ortega, que dirigió el programa, debe reeditar el contenido de la entrevista, “suprimiendo de manera integral el segmento audiovisual que contiene las expresiones respecto de las cuales se acreditó la vulneración de derechos fundamentales”.

En desarrollo...