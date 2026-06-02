Colombia

Álvaro Uribe acusó a Gustavo Petro de tener la capacidad de fabricar pruebas falsas, tras nuevas denuncias de supuesto fraude electoral

En su enérgica respuesta a los señalamientos del jefe de Estado, el exmandatario advirtió que la democracia colombiana necesita una respuesta clara de las autoridades electorales para blindar la legitimidad de la jornada del 31 de mayo

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Álvaro Uribe Vélez en primer plano, con traje oscuro y corbata roja. Detrás, Gustavo Petro con traje y camisa rosa, sobre un fondo oscuro con humo.
Álvaro Uribe rechazó los señalamientos de Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las denuncias del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la aparente ilegalidad de las elecciones del 31 de mayo de 2026, ameritaron en la tarde del martes 2 de junio una dura respuesta del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que a través de las redes sociales se despachó contra el primer mandatario y lo acusó, según lo dicho, de tener la capacidad de fabricar las pruebas con las que el gobernante pretende deslegitimar la contienda efectuada en el territorio nacional.

En efecto, con un duro comentario en la red social X, el exjefe de Estado afirmó que el mandatario y el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, tienen la facultad para sembrar dudas sobre el sistema electoral colombiano, después de que Petro sostuvo que hubo cambios en el software electoral y que ese ajuste, a su parecer, habría alterado el censo, los puestos y las mesas de votación antes de la jornada, en la que ganó Abelardo de la Espriella.

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Álvaro Uribe Vélez reaccionó a mensaje de Gustavo Petro
Con este mensaje en las redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a mensaje del mandatario Gustavo Petro sobre la presunción de fraude electoral - crédito @alvarouribevel/X

En su hilo en la misma plataforma digital en la que Uribe enfiló baterías contra el proceso electoral, Petro hizo énfasis en cómo se habría manipulado el censo electoral dispuesto para la primera vuelta, que de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil fue de 41.421.973 colombianos, pero que el 26 de mayo de 2026, primero a la 1.21.35 p. m. y luego a las 7.21.13 p.m., habría sido elevado a 42.307.373, con una diferencia de 885.409 cédulas.

Frente a esto, Uribe respondió en la red social X con un planteamiento que trasladó la discusión desde el terreno técnico al político. “Petro como Cepeda tiene toda la capacidad de fabricar pruebas falsas. Nuestra democracia necesita que las autoridades electorales se anticipen a explicarle a la opinión esta denuncia de Petro sobre fraude. El gran fraude es la imposición terrorista de votar por Cepeda”, afirmó el expresidente, frente a lo expuesto por el gobernante.

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Según Petro, está dispuesto a entregar sus hallazgos a las autoridades y vinculó su denuncia con el funcionamiento del sistema de preconteo. “Presento las bases comprobadas del posible fraude, que puedo entregar a autoridad competente”, expresó el jefe de Estado en su extenso pronunciamiento, antes de insistir en que no reconoció los datos entregados por la Registraduría porque contaba con información sobre el software usado en la contienda electoral.

En desarrollo...

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