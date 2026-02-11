El conmovedor mensaje que le dedicó la hermana de Yeison Jiménez al cantante al cumplirse un mes de la tragedia: “Te extraño todos los días”

Entre oraciones, flores y mensajes llenos de amor, la familia y los fans del artista se reunieron en el sitio del accidente y en un concierto homenaje para mantener vivo su legado - crédito linajimenez.g / Instagram

El 10 de febrero de 2026, cuando se cumplió un mes del accidente aéreo que causó la muerte de Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo en Paipa, Boyacá, la familia del artista volvió al lugar del siniestro para rendirle homenaje.

Allí, su hermana Lina Jiménez compartió un mensaje público que profundizó el impacto de la tragedia y evidenció el vacío que la ausencia del cantante dejó en su entorno más cercano. La ceremonia incluyó la instalación de coronas de flores con los nombres de las seis víctimas y una oración presidida por un sacerdote.

En sus redes sociales, Lina publicó la última fotografía que se tomó junto a su hermano, acompañada de un mensaje que sintetiza el duelo que enfrenta la familia: “Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte”.

Lina Jiménez, hermana del artista, compartió emotivas palabras y la última foto junto a Yeison Jiménez en redes sociales, mostrando el profundo duelo familiar - crédito linajimenez.g / Instagram

La carta abierta de Lina Jiménez recogió recuerdos de sus 34 años junto al artista, y subrayó la relación de complicidad y apoyo mutuo que compartieron: “Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar”. También agradeció los momentos vividos y expresó: “Te extraño todos los días y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero”.

Ceremonias y homenajes a un mes de la tragedia

A los 30 días del accidente, la familia organizó una conmemoración en la vereda Romita, cerca de Paipa, en el mismo punto donde la aeronave cayó. Participaron familiares, amigos cercanos y seguidores, que depositaron flores y elevaron oraciones por las víctimas.

Lina Jiménez compartió imágenes del acto en sus redes sociales y reiteró: “Nunca los vamos a olvidar. Cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida. Todos nos duelen”. Cabe recordar que, entre las víctimas también se encontraban Óscar Marín, Jefferson Osorio, Waisman Mora, Juan Manuel Rodríguez y el piloto, l capitán Fernando Torres.

La familia de Yeison Jiménez regresó al lugar del accidente en Paipa, Boyacá, para honrar su memoria a un mes de la tragedia - crédito linajimenez.g / Instagram

El ambiente de duelo se manifestó también en la actividad virtual de Lina Jiménez, que ha publicado recuerdos y mensajes dirigidos tanto a su hermano como a sus seguidores. En una de estas publicaciones, escribió:

“Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón”. Los mensajes de la hermana de Yeison Jiménez se convirtieron en un punto de encuentro para quienes buscan expresar su apoyo y compartir el legado del artista.

“Lo acompañé durante 34 años de su vida y tuve la fortuna de verlo por última vez aquel 10 de enero te amo y te amo para siempre”, finalizó.

El 31 de enero de 2026, la familia y el equipo de trabajo del cantante realizaron el concierto homenaje Mi Promesa 2.0, originalmente planeado por Yeison Jiménez para el mes de marzo. El evento, transmitido en vivo, reunió a colegas y seguidores, y finalizó con la presentación de la última canción grabada por el artista, Dime que sí, cuyo lanzamiento se adelantó para honrar su memoria.

La carta abierta de Lina Jiménez rememoró sus 34 años junto al artista y reforzó el apoyo y vínculo entre los hermanos - crédito @linajimenez.g/ Instagram

El legado de Yeison Jiménez y la investigación en curso

La música de Yeison Jiménez experimentó un aumento en reproducciones desde su fallecimiento, consolidando su lugar en la cultura popular colombiana. Los homenajes y la difusión de su obra han mantenido presente su figura en la industria musical.

Mientras la comunidad artística y su familia continúan rindiendo tributo a su vida y obra, las autoridades siguen trabajando para esclarecer las causas del accidente. La Aerocivil informó que la investigación se mantiene activa y que se divulgarán los resultados una vez se cuente con la información definitiva.