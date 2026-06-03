Colombia

Abelardo de la Espriella insistió en su cercanía con Trump: “Nuestras políticas de seguridad están alineadas”, en nuevo mensaje al presidente de EE. UU.

El candidato presidencial colombiano agradeció el respaldo recibido desde Washington, defendió una agenda conjunta contra el narcotráfico y aseguró que ambos países comparten valores políticos y económicos

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Ilustración acuarela de medio cuerpo de Donald Trump y Abelardo De la Espriella, ambos con traje oscuro, de pie en una acera urbana con edificios al fondo.
Tras el espaldarazo del mandatario estadounidense, el aspirante presidencial planteó una alianza basada en la lucha contra el crimen, el crecimiento económico y la defensa de la libertad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella volvió a destacar su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al responder públicamente al respaldo que este le expresó a través de la red social Truth Social. En un nuevo mensaje dirigido al mandatario estadounidense, aseguró que ambos comparten una visión común sobre seguridad, economía y relaciones bilaterales.

“Con la cabeza en alto y el corazón lleno de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor presidente!”, escribió De la Espriella al inicio de su respuesta.

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El aspirante presidencial aseguró que ve en Trump “un líder de verdadera fuerza y convicción” y afirmó que Colombia está siguiendo una senda política similar a la impulsada por el mandatario estadounidense.

“Usted ha abierto el camino para que el pueblo derrote a los poderes enquistados que durante mucho tiempo han ejercido influencia. En Colombia, ahora hemos comenzado a seguir ese mismo camino”, señaló.

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En su respuesta a Donald Trump, Abelardo De la Espriella aseguró que sus políticas de seguridad están “plenamente alineadas” y defendió una mayor cooperación entre Colombia y Estados Unidos - crédito Abelardo de la Espriella/X
En su respuesta a Donald Trump, Abelardo De la Espriella aseguró que sus políticas de seguridad están “plenamente alineadas” y defendió una mayor cooperación entre Colombia y Estados Unidos - crédito Abelardo de la Espriella/X

De la Espriella también resaltó lo que considera una estrecha relación entre ambos países. “Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por nuestro destino compartido de defender la civilización occidental en las Américas. Juntos somos indestructibles”, manifestó.

Asimismo, aseguró que una eventual relación entre ambos gobiernos permitiría fortalecer la cooperación bilateral. “Esta alianza, forjada y fortalecida por dos líderes que se respetan mutuamente y comparten los mismos valores y principios inquebrantables, traerá mayor prosperidad para nuestros pueblos, mayor seguridad para nuestras familias y un futuro más brillante para nuestras naciones”, escribió.

Uno de los apartados más destacados del mensaje estuvo relacionado con la seguridad. “Nuestras políticas de seguridad están plenamente alineadas: el narcoterrorismo es el cáncer que destruye nuestras sociedades y lo enfrentaremos sin descanso, con resolución de hierro y sin disculpas”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

El candidato también sostuvo que comparte con Trump la defensa de la propiedad privada y la libre empresa. “Estamos juntos en la defensa sagrada de la propiedad privada, la libre empresa, el crecimiento productivo y el bienestar de nuestros ciudadanos como el propósito más alto del gobierno”, señaló.

En el mismo mensaje aseguró que ambos mantienen una postura común frente al comunismo. “Defendemos la libertad y presentamos un frente unido contra el comunismo que busca envenenar nuestras repúblicas”, escribió.

Finalmente, De la Espriella se refirió a una eventual nueva etapa en las relaciones entre Bogotá y Washington. “Esperamos la plena normalización de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, construidas sobre el respeto mutuo, la soberanía y el beneficio recíproco”, afirmó.

La publicación de De la Espriella se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara públicamente su respaldo a la candidatura del abogado colombiano a través de Truth Social.

En el mensaje, Trump aseguró que De la Espriella obtuvo una “victoria decisiva” en la primera vuelta presidencial y afirmó que enfrentará en la segunda vuelta a un candidato de izquierda. Asimismo, le otorgó su “respaldo completo y total”, destacando tanto sus logros profesionales como su apoyo político al mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos también se refirió al candidato colombiano como “El Tigre” y lo describió como un líder “inteligente, fuerte y duro”. Según escribió, una eventual llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño contribuiría al crecimiento económico, la generación de empleo, el fortalecimiento del comercio, la lucha contra el narcotráfico y la recuperación del orden público.

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia ubican como ganador al candidato Abelardo de la Espriella en la primera vuelta (31 de mayo) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia ubican como ganador al candidato Abelardo de la Espriella en la primera vuelta (31 de mayo) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Además, Trump afirmó que el resultado de las elecciones presidenciales colombianas será relevante no solo para el futuro del país, sino también para las relaciones entre Bogotá y Washington, vinculando la contienda electoral con asuntos de seguridad, cooperación bilateral y estabilidad regional.

El respaldo de Trump a De la Espriella también generó la reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó la intervención de mandatarios extranjeros en asuntos electorales del país. A través de sus redes sociales, aseguró que “cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad” e hizo un llamado a los ciudadanos a votar “en plena libertad”.

Además, defendió la soberanía nacional y afirmó que Colombia no debe convertirse en “esclava ni colonia de nadie”, en referencia al pronunciamiento del mandatario estadounidense sobre la contienda presidencial.

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