Tebi Bernal se refirió a la confesión de Alejandro Estrada sobre no compartir el premio: “Prefiero el valor de la amistad”

El finalista del 'reality' confesó que la relación con su compañero está bien y respeta su decisión - crédito Infobae Colombia

La decisión de Alejandro Estrada de no compartir, por ahora, el premio de La casa de los famosos Colombia no derivó en una disputa pública con Tebi Bernal. El finalista aseguró que nunca le pidió dinero, priorizó la amistad y sostuvo que el conflicto dentro de la casa estudio no giró en torno a la plata, mientras que el actor fijó su postura antes de iniciar su gira de medios.

Estrada había endurecido esa posición en una entrevista con Buen día, Colombia, donde sostuvo que no repartirá el dinero con ninguno de sus excompañeros. El actor explicó que la decisión tomó forma después de una reunión de 12 horas con su equipo de trabajo, en la que revisó cómo se construyó el apoyo que recibió fuera del programa.

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Ese fue el dato que ordenó su lectura del resultado. Según contó al medio, ese encuentro estuvo dedicado a revisar afirmaciones sobre quién impulsó su triunfo y a poner a prueba las versiones que, tras su salida del reality, atribuían ese respaldo a grupos distintos de su entorno cercano.

La respuesta de Tebi Bernal

El modelo se ha robado todas las miradas en la competencia por su sentido dle humor - crédito Canal RCN Prensa

Consultado por Infobae Colombia sobre lo que pensaba de ese giro, Tebi Bernal eligió correrse del eje económico. “Es que yo nunca le pedí plata”, dijo Bernal al recordar que esa posibilidad ya había sido planteada dentro de la casa por otro participante.

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El paisa habló después de que Estrada ratificara en televisión que, “al día de hoy”, no compartirá el premio. Agregó que no interpreta esa decisión como una ruptura personal y que toma las declaraciones de su compañero “de la mejor manera”, mientras intenta evitar que los recortes virales y las lecturas parciales alteren el vínculo entre ambos.

Aunque la pregunta apuntaba al dinero, Bernal desplazó el centro de la discusión hacia el valor del lazo construido en el programa.

Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

En su respuesta a este medio de comunicación, recordó que incluso antes de la discusión instalada en torno al reparto, su conflicto no estaba puesto en la parte económica.

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“Sin problemas por dinero, pues prefiero el valor de la amistad”, dijo Bernal a Infobae Colombia. En la misma respuesta agregó que el dinero es importante y necesario, pero marcó distancia de la idea de que fuera un punto indispensable para definir su lectura del vínculo con Estrada.

La postura de Alejandro Estrada

Ante una segunda repregunta, el actor sostuvo la misma definición y solo dejó abierta una salida eventual.

“Al día de hoy mi respuesta es no por el momento. Y créanme que si llega a suceder algo extraordinario, ustedes lo van a poder saber. Este es un proyecto que ustedes van a conocer, el ‘team zorro’, todo lo que ustedes hicieron fue lo que me trajo acá”, dijo Estrada a Buen día, Colombia.

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El ganador de 'La casa de los famosos Colombia' tuvo una conversación con su equipo de trabajo durante 12 horas antes de tomar la decisión - crédito @bless47831/X

La clave de ese razonamiento estuvo en cómo reordenó las responsabilidades por su llegada hasta esa instancia del reality. Según explicó en la entrevista televisiva, al salir se encontró con múltiples personas adjudicándose el resultado, y eso lo llevó a pedir pruebas, detalles y explicaciones sobre el origen del apoyo que recibió.

“Mi equipo de trabajo hizo un trabajo extraordinario. O sea, me decían cualquier cosa y yo les decía: ‘No, pero muéstrenme’”, dijo Estrada al matutino de RCN. En ese tramo de la conversación relató que escuchó frases como “mi team te puso ahí, ganamos”, pero rechazó esa lectura cuando no coincidía con lo que, según él, había ocurrido en la campaña externa.

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De esa revisión surgió la conclusión que terminó por sostener su negativa a repartir el dinero. “Entonces todos me hicieron ganar, más mi equipo. Entonces, yo digo, minimizaron lo que yo hice adentro de la casa. Y creo que le tengo que dar valor a eso, a mi equipo de trabajo y a mi fandom”, dijo Estrada a Buen día, Colombia.

El efecto de los recortes y las redes

La tensión sube en 'La casa de los famosos Colombia 3' tras una nueva controversia entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN

Bernal, en cambio, planteó que el mayor riesgo no está en la decisión de Estrada sino en la circulación pública de interpretaciones que desordenan el sentido de lo dicho. Explicó que la relación con Alejo está “superbién” y que eso es lo que, al menos entre ellos, sienten hoy.

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También advirtió sobre el efecto de las lecturas partidarias en redes y entrevistas recortadas. “Lo que estamos tratando de evitar es ser afectados por esta desinformación”, dijo Bernal, antes de señalar que muchas veces se toman “clips”y formas de decir las cosas de manera tendenciosa.

El exfinalista añadió que varias personas que lo apoyan le enviaron fragmentos de entrevistas para alertarlo sobre lo que habría dicho Estrada. Su respuesta fue otra: “A mí lo único que me interesa es lo que piensa él de mí y lo que yo pienso de él”, concluyó Bernal a Infobae Colombia.

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