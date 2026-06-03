Westcol cancelaría la transmisión en vivo con el candidato presidencial Iván Cepeda: cuál es la razón

La decisión se tomó tras el cruce con el congresista Santiago Osorio, quien cuestionó el origen de unos vuelos privados y, según el streamer, se sumó a incumplimientos del entorno político - crédito @wreals_comunidad/Instagram

El creador de contenido Westcol dijo el martes 2 de junio que cancelaría, o dejaría de buscar, una entrevista en vivo con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, porque, según explicó en una transmisión, los señalamientos del congresista Santiago Osorio sobre presuntos pagos de vuelos privados y los incumplimientos del equipo del aspirante volvieron inviable una conversación que llevaba meses intentando concretar.

La controversia estalló después del diálogo de Westcol con Abelardo de la Espriella, realizado un día antes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

PUBLICIDAD

Ese mismo día, hacia las 2:00 p. m., Santiago Osorio escribió en redes sociales: “Ayer, en el streaming de Westcol, dijo varias veces que lo que él hacía era orgánico, natural y, sobre todo, que no existía plata de por medio. Vamos a creerle, pero no sin antes preguntarle: ¿quién pagó los vuelos privados en los que se movió?”.

Westcol, cuyo nombre es Luis Fernando Villa Álvarez, respondió en su directo titulado “Martes de galería sin filtros” que esa insinuación fue una de las razones por las que dejó de insistir en concretar un espacio con Cepeda.

PUBLICIDAD

El creador de contenido afirmó que buscaba el en vivo con Cepeda desde marzo, pero se frustró por incumplimientos del equipo del candidato - crédito @westcol/Instagram

“Resulta que un congresista del Pacto Histórico, del equipo personal de Cepeda, me acusa y me dice que soy un ladrón, que a mí me pagaron un jet privado; me lo estoy ganando a pulmón, a mí no me importa si me dice vendido, pero yo vengo del lodo, a mí nadie me puede decir que me pagaron algo cuando no he recibido un centavo de nadie de la política”, afirmó el creador de contenido.

Según su versión, la conversación con Cepeda “ha sido muy difícil concretarla” por cancelaciones, aplazamientos y cambios de agenda del equipo del candidato.

El creador de contenido dijo que llevaba buscando esa entrevista desde cuando estaban confirmados los espacios con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. “Yo llevo buscando ese stream como si me fueran a pagar”, afirmó, al explicar que quería mostrarles a sus seguidores esa posición política y escucharla como había hecho con otros entrevistados de distintos sectores.

PUBLICIDAD

Westcol sostuvo que su intención era tratar a Cepeda con el mismo criterio con el que entrevistó a Petro, al expresidente Álvaro Uribe y a De la Espriella. Tras el cruce con Osorio y lo que describió como un choque con personas cercanas al entorno del candidato, dijo que la posibilidad de hacer ese espacio en segunda vuelta se veía cada vez más lejana.

También recordó que ya había cancelado un espacio con Paloma Valencia porque, según explicó, ella hacía campaña con otro creador de contenido con el que mantiene diferencias. “Ahora imagínese con alguien que me está insultando directamente. Lo siento, pero es que yo también tengo mi ego; aquí todos somos personas, somos hombres, es lo que es”, dijo.

PUBLICIDAD

Santiago Osorio cuestionó públicamente que Westcol habría recibido pagos por vuelos privados para concretar entrevistas políticas - crédito Santiago Osorio/Facebook

En el mismo mensaje en el que cuestionó los vuelos privados, Osorio también atacó a De la Espriella: “El histriónico Abelardo demostró ser un cuentero sin límites, un misógino sin pudor, que puso a niñas de 15 años a bailar con adultos en uno de los actos más asqueantes de un candidato que ya de por sí produce rechazo”.

Sobre ese episodio, Westcol dijo en su transmisión que sí se sintió incómodo, pero que nunca lo vio como un acto “asqueante”. Añadió que el problema al describirlo de esa manera, según su lectura, lo tenía el congresista.

PUBLICIDAD

A las 6:00 p. m., Westcol contestó a Osorio en redes sociales: “Trabaje papi para que vea cómo se paga un jet privado sin tener que recibir un centavo de la política. Esas patadas de ahogado, no, mi parcero”. Más tarde insistió en que empezó a entrevistar políticos para que respondieran preguntas de los jóvenes y que nadie, “ni siquiera el presidente Petro”, le había dado dinero para hacerlo porque prefería pagarse todo.

Osorio volvió a responder cerca de una hora después con otro mensaje: “Yo trabajo hace mucho, lo que sí no soy capaz es de servirle a un machista, misógino, maltratador de animales y defensor de la mafia que lo trató a usted como un estudiante de primaria”.

PUBLICIDAD

Unos 10 minutos más tarde, Westcol replicó: “De primaria, pero con trabajo honesto y honrado. Desde abajo y a pulmón, ¿usted, señor, cuánta plática se ha robado en la política? Ya que si piensa que todo el que está con políticos le pagan es porque debe estar bastante untadito”.

El creador de contenido añadió que no nació con privilegios, que no recibió una formación adecuada de sus padres y que le tocó estudiar con lo que tenía, incluso después de haber sido desplazado por la guerrilla.

PUBLICIDAD

En otra parte de su respuesta, reprochó a Osorio por presuntamente insinuar que carecía de educación: “Pero eso no lo vas a entender, ustedes se creen muy intelectuales por leer libros y tener buena educación, se creen superiores, pero cuando los de abajo cogemos pista, su primer argumento de defensa es nuestra falta de educación, lo que supuestamente apoyan”.

Westcol mostró además en su transmisión el mensaje de Osorio y dijo que le había molestado mucho. “Es gente que viene untada, posiblemente, y cree que porque están untados todo el mundo es así”, afirmó.

PUBLICIDAD

Luego agregó que creen que pueden “irrespetar a alguien o criticar a alguien porque sí” y cuestionó que, cuando él respondió, “ahí sí se ocultan y se bajan porque no volvió a responder nada”.

Hasta el momento, ni Iván Cepeda ni su equipo habían confirmado cambios en la agenda anunciada previamente, aunque la disputa en redes sociales dejó en duda la realización del espacio que hacía parte de la serie de entrevistas políticas de Westcol.