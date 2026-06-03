Abelardo de la Espriella recordó cuando dijo que quemaba gatos y afirmó que es un animalista: “Esa fue una muy mala broma”

Bienestar animal: Abelardo de la Espriella explicó su propuesta y desmintió rumores - crédito 132nn.p/TikTok - Semana

La noche del 2 de junio de 2026, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a las críticas y cuestionamientos sobre su relación con el bienestar animal.

En un espacio conducido por periodistas de la revista Semana, el aspirante a la Casa de Nariño abordó directamente los cuestionamientos que ha recibido en redes sociales por unas declaraciones que dio en 2014 al programa The Suso’s Show, de Caracol Televisión, donde afirmó que en su niñez fue travieso y realizó diferentes “fechorías”, las cuales no comparte, sin embargo, llegó a quemar gatos con pólvora.

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Tras lo anterior y por las fuertes críticas que ha recibido, De la Espriella rechazó recientemente las versiones que lo señalan como hostil hacia los animales y afirmó: “Eso lo he aclarado muchas veces, esa fue una muy mala broma. Punto, lo he aclarado diez veces".

El aspirante detalló su vínculo personal con los animales, al asegurar que en su casa conviven cuatro gatos y seis perros.

Abelardo de la Espriella defendió su compromiso con el bienestar animal - crédito Sergio Acero/REUTERS

De la Espriella explicó que su familia comparte un fuerte apego hacia las mascotas y subrayó: “Me encantan los animales porque quien respeta la naturaleza y vive conforme a la naturaleza entiende el verdadero sentido de la vida”. Además, mencionó que su hija menor, Francesca, mantiene un compromiso especial con la protección animal.

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Durante la entrevista, el abogado y candidato recalcó que su propuesta política incorpora el bienestar animal como uno de los ejes principales.

“La única campaña que tiene como punto fundamental en el milagro número trece el bienestar animal es la mía”, sostuvo, detallando que entre las iniciativas contempladas se encuentran operativos para recoger animales en situación de calle, campañas de esterilización, búsqueda de hogares adoptivos y la creación de infraestructura destinada a familias con recursos limitados y sus mascotas.

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La importancia de la protección animal fue resaltada por De la Espriella al citar estadísticas sobre la presencia de mascotas en los hogares colombianos. “Más de 13 millones de hogares colombianos tienen una mascota”, expresó.

De acuerdo con el candidato, esos animales frecuentemente adquieren el carácter de miembros familiares, lo que exige una respuesta institucional adecuada desde el Estado. “En muchos casos, esas mascotas se convierten en hijos para esas personas, en seres muy queridos y miembros de la familia. Yo eso lo respeto y en consecuencia vamos a actuar con un programa muy claro de bienestar animal”, afirmó De la Espriella al medio citado.

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Abelardo de la Espriella respondió a críticas animalistas y presentó su plan para mascotas - crédito captura de pantalla DE LA ESPRIELLA STYLE / YouTube

El plan presentado por De la Espriella prevé la articulación de esfuerzos entre autoridades, expertos y defensores de los animales. El candidato precisó que para la formulación de las políticas se ha rodeado de profesionales y activistas del sector, con el fin de garantizar soluciones concretas y sostenibles.

La propuesta buscaría, según el propio candidato, no solo proteger a los animales, sino también generar impactos positivos en el entorno social. “Cuando hay buen bienestar animal, hay también bienestar de las personas y eso tenemos que trabajarlo”, declaró en la entrevista.

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Esmeralda Hernández cuestionó a Abelardo de la Espriella por quemar gatos con pólvora: “Va de mentira en mentira”

El pasado 5 de mayo de 2026, Esmeralda Hernández, representante del Pacto Histórico y defensora de los animales, cuestionó la coherencia de Abelardo de la Espriella en materia de protección animal.

En un video, difundido en la red social X, recopiló fragmentos de una reciente entrevista donde el abogado expuso su postura sobre el tema.

Esmeralda Hernández cuestionó el compromiso de Abelardo de la Espriella con la protección animal - crédito @EsmeHernandezSi/X

Hernández acusó a De la Espriella de falsear compromisos y recordó su confesión sobre el uso de pólvora contra gatos en el pasado.

“Va de mentira en mentira buscando votos”, sostuvo la congresista, quien también señaló la contradicción del candidato al litigar contra el entonces exalcalde y ahora presidente de Colombia Gustavo Petro por la suspensión de corridas de toros en Bogotá y por admitir su afición previa a la caza: “Sí, lo fui”, reconoció De la Espriella, citado por Hernández.

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La representante advirtió además que el programa del abogado carece de medidas para animales silvestres y no rechaza prácticas consideradas crueles. Hernández defendió la propuesta de crear un Viceministerio de los Derechos de los Animales y resaltó el liderazgo del aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda en defensa ambiental.