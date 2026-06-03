Colombia

Formularios E-14 que están circulando en redes están manipulados con IA para hablar de fraude, aseguró la Registraduría

A través de un comunicado, el organismo electoral informó que cuenta con evidencias sobre la manipulación de formularios en redes sociales

Guardar
Google icon
Registraduría - crédito Luisa González/REUTERS/Registraduría
El organismo electoral identificó la publicación de documentos alterados en redes sociales y reiteró el llamado a los entes de control para que continúen la supervisión del proceso presidencial - crédito Luisa González/REUTERS/Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó sobre la aparición en redes sociales de formularios E-14 modificados con inteligencia artificial, que no corresponden a las actas reales de las mesas de votación del domingo 31 de mayo de 2026.

El organismo indicó que esta situación refuerza discursos sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.

“Tenemos evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial que no corresponden a las verdaderas actas electorales de las mesas de votación del pasado domingo”, señaló el organismo electoral.

PUBLICIDAD

Registraduría - crédito Registraduría
La Registraduría indicó que esta situación refuerza discursos sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral - crédito Registraduría

Desde la Registraduría se recordó que los avances en la organización de las elecciones presidenciales han sido socializados en reuniones técnicas con representantes de las organizaciones políticas.

En estos espacios, también participaron el Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, así como distintos órganos de control y misiones de observación electoral. De acuerdo con el organismo, dichas reuniones cuentan con respaldo documental en actas y videos.

PUBLICIDAD

“Es deber de los auditores de sistemas de las diferentes campañas políticas interpretar y comunicar de manera rigurosa la información técnica suministrada, con el fin de evitar conclusiones erróneas o interpretaciones imprecisas, como al parecer de manera injustificada y peligrosa se está haciendo”, indicó la Registraduría.

El proceso de escrutinio avanzó a nivel nacional bajo la supervisión de los jueces de la República, gracias a la participación de los jurados de votación en cada mesa. Según la comunicación oficial, el conteo de votos se realizó bajo parámetros de transparencia y los resultados quedaron consignados en las actas correspondientes.

La Registraduría aseguró que las reclamaciones presentadas por los testigos electorales de las campañas políticas fueron mínimas durante el conteo de votos y el escrutinio. Esta situación, afirmó el organismo, se atribuye a la labor realizada por los jurados en cada mesa y a la actuación de los jueces de la República.

“Es de recordar que fueron mínimas las reclamaciones presentadas en las mesas de votación y en el escrutinio por parte de los testigos electorales de las campañas políticas, dada la manera eficiente y rigurosa como se realizó el proceso de conteo de mesa por parte de los jurados de votación y de escrutinio por parte de los jueces”, aseveró el organismo electoral.

El comunicado del ente electoral advierte sobre la presencia de documentos falsos en plataformas digitales y alerta sobre la manipulación digital de los formularios. La entidad enfatizó que cuenta con evidencias sobre la publicación de estos documentos apócrifos, elaborados mediante herramientas de inteligencia artificial, que no guardan relación con las actas oficiales.

La Registraduría advierte sobre la presencia de documentos falsos en plataformas digitales y alerta sobre la manipulación digital de los formularios - crédito Registraduría Nacional
La Registraduría advierte sobre la presencia de documentos falsos en plataformas digitales y alerta sobre la manipulación digital de los formularios - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría invitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, órganos de control que acompañan el proceso electoral, a continuar con las labores de vigilancia y control durante la segunda vuelta presidencial.

Recientemente, el ente electoral confirmó que el escrutinio de las votaciones presidenciales a cargo de los jueces de la República alcanzó el 99,98% sin ninguna novedad.

El organismo electoral señaló que el proceso, desarrollado en todo el país, mantiene un nivel de coincidencia de 99,94% con los datos del preconteo difundidos oficialmente.

Según la entidad, al cierre de la jornada solo quedan pendientes 33 mesas por escrutar de un total superior a 122.000 instaladas en el territorio nacional. Esta situación obedece a dificultades climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales.

crédito archivo Mariano Vimos/Colprensa
La Registraduría confirmó que el escrutinio de las votaciones presidenciales a cargo de los jueces de la República alcanzó el 99,98% sin ninguna novedad - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El registrador Nacional, Hernán Penagos, indicó: “Al cierre de la noche de ayer, el escrutinio realizado en todo el territorio nacional por los jueces de la República presenta un avance del 99,98%. Quedan pendientes treinta y tres mesas de las más de ciento veintidós mil instaladas en el país, debido a circunstancias climáticas que han dificultado el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales”.

Temas Relacionados

Formularios E-14RegistraduríaInteligencia artificialElecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juanda Caribe reveló cómo se preparó para enfrentar su nueva vida con Sheila y su hija: “La hora de la verdad”

El segundo finalista de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’ compartió con Infobae Colombia detalles sobre su nueva vida tras su salida del programa y abordó las críticas que recibió en redes sociales por distintas situaciones ocurridas durante el ‘reality’

Juanda Caribe reveló cómo se preparó para enfrentar su nueva vida con Sheila y su hija: “La hora de la verdad”

Alcalde de Medellín pidió reubicar el puesto de votación del centro comercial San Diego luego de su traslado al piso 11

La petición fue enviada a la Registraduría Nacional para que, en la segunda vuelta del 21 de junio, se cambie el lugar utilizado el 31 de mayo

Alcalde de Medellín pidió reubicar el puesto de votación del centro comercial San Diego luego de su traslado al piso 11

Así se reparten los apoyos y las críticas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en redes sociales

Un análisis de 28 millones de interacciones en X examinó el comportamiento de los usuarios frente a los dos aspirantes presidenciales y reveló diferencias en alcance, participación y percepción digital

Así se reparten los apoyos y las críticas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en redes sociales

Santiago Osorio le respondió a Westcol y puso el foco en la transparencia de su entrevista con Abelardo de la Espriella

En un video publicado en sus redes sociales, el congresista del Pacto Histórico-Verde dijo que recibió información sobre la aeronave usada para ir a una entrevista con Abelardo de la Espriella y pidió transparencia

Santiago Osorio le respondió a Westcol y puso el foco en la transparencia de su entrevista con Abelardo de la Espriella

Tebi Bernal se refirió a la confesión de Alejandro Estrada sobre no compartir el premio: “Prefiero el valor de la amistad”

Tras las declaraciones del ganador del ‘reality’, su excompañero se salió del debate económico, negó cualquier reclamo y aseguró que entre los dos la relación sigue bien pese al ‘ruido’ en redes sociales

Tebi Bernal se refirió a la confesión de Alejandro Estrada sobre no compartir el premio: “Prefiero el valor de la amistad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Crudo Means Raw fue criticado por expresar su apoyo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella: “No le copio”

Crudo Means Raw fue criticado por expresar su apoyo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella: “No le copio”

Juanda Caribe reveló cómo se preparó para enfrentar su nueva vida con Sheila y su hija: “La hora de la verdad”

Tebi Bernal se refirió a la confesión de Alejandro Estrada sobre no compartir el premio: “Prefiero el valor de la amistad”

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Camilo cerrará su gira internacional en Bogotá con grandes éxitos y una experiencia más cercana con sus fans: fecha, lugar y precios

Deportes

Las polémicas arbitrales de la final entre Junior FC vs. Atlético Nacional: los verdolagas reclamaron una tarjeta roja y un penalti

Las polémicas arbitrales de la final entre Junior FC vs. Atlético Nacional: los verdolagas reclamaron una tarjeta roja y un penalti

Técnico del Junior lanzó advertencia para la vuelta de la final en la Liga BetPlay ante Atlético Nacional: “No nos sobró nada”

Ni la goleada evitó los disturbios: enfrentamientos entre hinchas opacaron la final entre Junior y Atlético Nacional

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: cuándo es la final vuelta de la Liga BetPlay 2026-1