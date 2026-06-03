Formularios E-14 que están circulando en redes están manipulados con IA para hablar de fraude, aseguró la Registraduría

El organismo electoral identificó la publicación de documentos alterados en redes sociales y reiteró el llamado a los entes de control para que continúen la supervisión del proceso presidencial - crédito Luisa González/REUTERS/Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó sobre la aparición en redes sociales de formularios E-14 modificados con inteligencia artificial, que no corresponden a las actas reales de las mesas de votación del domingo 31 de mayo de 2026.

El organismo indicó que esta situación refuerza discursos sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.

“Tenemos evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial que no corresponden a las verdaderas actas electorales de las mesas de votación del pasado domingo”, señaló el organismo electoral.

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La Registraduría indicó que esta situación refuerza discursos sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral - crédito Registraduría

Desde la Registraduría se recordó que los avances en la organización de las elecciones presidenciales han sido socializados en reuniones técnicas con representantes de las organizaciones políticas.

En estos espacios, también participaron el Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, así como distintos órganos de control y misiones de observación electoral. De acuerdo con el organismo, dichas reuniones cuentan con respaldo documental en actas y videos.

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“Es deber de los auditores de sistemas de las diferentes campañas políticas interpretar y comunicar de manera rigurosa la información técnica suministrada, con el fin de evitar conclusiones erróneas o interpretaciones imprecisas, como al parecer de manera injustificada y peligrosa se está haciendo”, indicó la Registraduría.

El proceso de escrutinio avanzó a nivel nacional bajo la supervisión de los jueces de la República, gracias a la participación de los jurados de votación en cada mesa. Según la comunicación oficial, el conteo de votos se realizó bajo parámetros de transparencia y los resultados quedaron consignados en las actas correspondientes.

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La Registraduría aseguró que las reclamaciones presentadas por los testigos electorales de las campañas políticas fueron mínimas durante el conteo de votos y el escrutinio. Esta situación, afirmó el organismo, se atribuye a la labor realizada por los jurados en cada mesa y a la actuación de los jueces de la República.

“Es de recordar que fueron mínimas las reclamaciones presentadas en las mesas de votación y en el escrutinio por parte de los testigos electorales de las campañas políticas, dada la manera eficiente y rigurosa como se realizó el proceso de conteo de mesa por parte de los jurados de votación y de escrutinio por parte de los jueces”, aseveró el organismo electoral.

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El comunicado del ente electoral advierte sobre la presencia de documentos falsos en plataformas digitales y alerta sobre la manipulación digital de los formularios. La entidad enfatizó que cuenta con evidencias sobre la publicación de estos documentos apócrifos, elaborados mediante herramientas de inteligencia artificial, que no guardan relación con las actas oficiales.

La Registraduría advierte sobre la presencia de documentos falsos en plataformas digitales y alerta sobre la manipulación digital de los formularios - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría invitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, órganos de control que acompañan el proceso electoral, a continuar con las labores de vigilancia y control durante la segunda vuelta presidencial.

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Recientemente, el ente electoral confirmó que el escrutinio de las votaciones presidenciales a cargo de los jueces de la República alcanzó el 99,98% sin ninguna novedad.

El organismo electoral señaló que el proceso, desarrollado en todo el país, mantiene un nivel de coincidencia de 99,94% con los datos del preconteo difundidos oficialmente.

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Según la entidad, al cierre de la jornada solo quedan pendientes 33 mesas por escrutar de un total superior a 122.000 instaladas en el territorio nacional. Esta situación obedece a dificultades climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales.

La Registraduría confirmó que el escrutinio de las votaciones presidenciales a cargo de los jueces de la República alcanzó el 99,98% sin ninguna novedad - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El registrador Nacional, Hernán Penagos, indicó: “Al cierre de la noche de ayer, el escrutinio realizado en todo el territorio nacional por los jueces de la República presenta un avance del 99,98%. Quedan pendientes treinta y tres mesas de las más de ciento veintidós mil instaladas en el país, debido a circunstancias climáticas que han dificultado el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales”.

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