Colombia

Exconcejal de Cali divulgó supuestos chats incitando a actos vandálicos si Iván Cepeda no gana la Presidencia: “Róbese una avioneta y la estrella”

El documento, divulgado por Juan Martín Bravo, atribuye a un chat con más de 500 miembros mensajes sobre atacar el tránsito, derribar fotomultas y guardar munición en un escenario posterior a los comicios en Colombia

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Estas son las imágenes que dejó la jornada de protestas en la ciudad de Cali, en el marco del Paro Nacional convocado en contra de la Reforma Tributaria. (Colprensa-El País)
Imagen de referencia - La denuncia involucra mensajes que incitaban a vandalizar la infraestructura y promover desórdenes en Cali durante el escenario poselectoral - crédito Colprensa

Colombia enfrenta un clima de polarización sin precedentes. Después de la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella (43,74%, 10.361.499 votos) e Iván Cepeda (40,90%, 9.688.361 votos) pasaron a la segunda vuelta, prevista para el domingo 21 de junio de 2026, se registraron reacciones encontradas frente a quien sucederá a Gustavo Petro desde el 7 de agosto.

Sin embargo, entre la población colombiana existe temor y zozobra frente a la posibilidad de que se presenten ataques violentos en varias ciudades del país, en caso de que se presente un resultado inesperado.

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De hecho, el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo Castaño divulgó varios mensajes atribuidos a un grupo de WhatsApp en los que se plantea vandalizar la capital del Valle del Cauca en un escenario poselectoral.

Chats vandalismo en Cali - crédito @juanmartinbc/X
Chats vandalismo en Cali - crédito @juanmartinbc/X

La denuncia apunta al grupo “Garajes de Cali”, con más de 500 integrantes, donde se compartieron llamados a atacar infraestructura y provocar disturbios en el contexto de las elecciones a la Presidencia de la República.

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“Me voy al tránsito de Salomia y le tiro unas cuantas molotov pa’ que se prenda esa mierda”, “Guarden munición pa’ la guerra, menores”, “Lo mejor que podemos hacer es tumbar el tránsito” y “Aprovechen para tumbar fotomultas”, son algunos de los mensajes publicados por el excabildante caleño.

También se incluyeron expresiones vinculadas a un resultado electoral, específicamente con una eventual derrota de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Chats vandalismo en Cali - crédito @juanmartinbc/X
Chats vandalismo en Cali - crédito @juanmartinbc/X

“Si gana Abelardo, me tomo dos pepas, me fumo un bareto y salgo a formar desorden (...) donde Abelardo gane, se forma el desorden (...) Róbese una avioneta y la estrella allá”, se leen en las conversaciones telefónicas.

En las conversaciones se identifican cuatro números telefónicos: tres con indicativo colombiano (+57) y uno con indicativo español (+34).

Juan Martín Bravo Castaño, exconcejal de Cali - crédito Concejo de Cali
Juan Martín Bravo Castaño, exconcejal de Cali - crédito Concejo de Cali

Denuncia penal

Ante esta situación, Bravo Castaño presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presunta instigación a delinquir, incitación a la violencia y promoción de alteraciones del orden público.

En su escrito, el exconcejal pidió al ente acusatorio que active labores de policía judicial para identificar a los titulares y solicitó que se requiera a WhatsApp y a Meta Platforms Inc. la preservación de la información del grupo con fines investigativos.

“Solicito a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que verifiquen el contenido de estos mensajes y adopten las medidas preventivas y legales que correspondan. Cali no puede volver a ser rehén de quienes pretenden imponer sus ideas mediante el caos y la violencia”, recalcó Bravo en su cuenta de X.

- crédito @juanmartinbc/X
- crédito @juanmartinbc/X

Posterior a ello, el excabildante mencionó que las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro han influido en dicha narrativa que podría ahondar en una posible nueva ola de violencia en el país.

Si el presidente, que evidentemente tiene un candidato político, no reconoce los resultados y dice que hubo un robo, todos sus seguidores van a salir replicando ese mensaje (...) Ya pasó un estallido social en 2021 y creo que puede volver a suceder”, indicó en diálogo con Semana.

Posterior a la jornada del 31 de mayo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció y reiteró su compromiso para garantizar la seguridad de los caleños para evitar nuevas alteraciones al orden público. “No vamos a permitir bloqueos en la ciudad”, dijo el mandatario local a los medios de comunicación.

Alejandro Eder, alcalde de Cali - crédito Alcaldía de Cali
Alejandro Eder, alcalde de Cali - crédito Alcaldía de Cali

En abril de 2026, se presentaron múltiples actos de vandalismo, en la que se registraron daños a ocho estaciones del servicio de transporte MIO, y que afectaron a más de 40.000 usuarios.

En su momento, Eder enfatizó en que la violencia no puede ser considerada como forma de protesta. “Una cosa es manifestarse y otra muy distinta es destruir lo que le pertenece a toda la ciudad. He dado la instrucción clara de investigar a fondo estos hechos y dar con los responsables. En Cali se garantizan derechos, pero también se hace respetar la ciudad”, replicó.

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