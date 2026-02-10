Colombia

La FAC habilitó proceso de selección en 2026: hay incentivos educativos y laborales para los jóvenes que se incorporen a la institución

Los postulantes que cumplan los requisitos tendrán acceso a procedimientos de incorporación sin pago de inscripción, salario mensual, cursos certificados y otras prestaciones sociales al integrarse a la institución militar aeroespacial

Guardar
La Fuerza Aeroespacial Colombiana realizará
La Fuerza Aeroespacial Colombiana realizará jornadas gratuitas de exámenes en febrero de 2026 para seleccionar soldados de aviación en varias ciudades del país - crédito FAC

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) anunció que durante febrero de 2026 se llevan a cabo jornadas gratuitas de exámenes en diversas ciudades del país para seleccionar a jóvenes interesados en incorporarse como soldados de aviación.

Las pruebas se realizarán el 9 y 13 de ese mes en Barranquilla, en el Colegio Caldas de Soledad; los mismos días en Villavicencio, en la vereda Apiay; el 11 en Yopal y en Melgar (Base Aérea); y el 12, 13 y 24 en Bogotá, en el Distrito Militar No. 8, frente al Estadio Metropolitano de Techo.

Según el comunicado emitido por la FAC, los seleccionados recibirán un salario mensual de $1’750.905, que corresponde al salario mínimo legal vigente en 2026, junto con alimentación, exámenes gratuitos y acceso a una variedad de beneficios adicionales.

Entre los incentivos, la institución también mencionó la posibilidad de finalizar el bachillerato, obtener un bono pensional de hasta 75 semanas de cotización y acceder a cursos certificados tanto por la propia FAC como por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Los exámenes de selección se
Los exámenes de selección se efectuarán en Barranquilla, Villavicencio, Yopal, Melgar y Bogotá en diferentes fechas durante febrero de 2026, según anunció la FAC - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

El proceso está habilitado para colombianos entre 18 y 23 años que no hayan definido su situación militar, carezcan de antecedentes penales y no estén cobijados por las exenciones definidas en la Ley 1861 del 4 de agosto de 2017.

La FAC destacó la exoneración del pago de inscripción para quienes aspiren a ingresar a sus escuelas de formación, la disponibilidad de una línea especial de crédito con el Icetex y la posibilidad de obtener un descuento total en la matrícula académica si son admitidos.

Desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana se señaló que: “Muchos jóvenes están sirviendo al país y ganándose un salario libre al mes. Alimentación, salud, capacitación. Todo incluido”.

Además, informaron que el proceso de incorporación no solo cumple con el servicio militar obligatorio, sino que da acceso a una carrera en el sector aeroespacial y permite asegurar estabilidad laboral a futuro.

Para respaldar la postulación, los jóvenes pueden contactar a los distritos militares en:

  • Puerto Salgar (Cundinamarca): 3173656019.
  • Apiay (Meta): 3173658007.
  • Malambo (Atlántico): 3173637220.
  • Melgar (Tolima): 3174005062.
  • Rionegro (Antioquia): 3173649685.
  • Eje Cafetero: 3175152759.
  • Cali (Valle del Cauca): 3176409340.
  • Bogotá: 3173649737.
  • Madrid (Cundinamarca): 3174391581.
  • Yopal (Casanare):3173649723.

Son los números publicados por la entidad.

La FAC remarcó que esta convocatoria abre un proyecto de vida con posibilidades de formación, ascenso y estabilidad para quienes cumplan con todos los requisitos.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana envía ayuda humanitaria a familias afectadas en Córdoba

Más de 13 mil familias
Más de 13 mil familias resultaron afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba, según el balance de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito FAC

Más de 13 mil familias afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba recibieron apoyo urgente de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que activó un plan de asistencia tras las intensas lluvias de los últimos días.

Entre las medidas implementadas, el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) envió una aeronave C-40 con 10 toneladas de ayuda humanitaria de emergencia desde Bogotá a Montería.

“Se dispuso una aeronave C-295 para trasladar desde Bogotá hasta Montería a personal del Ministerio de Defensa Nacional, Defensa Civil Colombiana, Brigada de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional, para establecer el Puesto de Mando Unificado en el territorio. En la misma aeronave, se transportaron organismos de socorro y equipos de emergencia”, dice el comunicado de la FAC.

El Comando Aéreo de Transporte
El Comando Aéreo de Transporte Militar desplegó desde Bogotá una aeronave C-40 con 10 toneladas de ayuda de emergencia hacia Montería - crédito FAC

Los suministros aportados por el Gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), incluyen alimentos no perecederos, agua potable, kits de aseo, utensilios de cocina, insumos agrícolas y cobijas, destinados a alcanzar a los damnificados con el respaldo de la Defensa Civil y autoridades locales.

Adicionalmente, una aeronave C-295 permitió el traslado de equipos del Ministerio de Defensa Nacional, Defensa Civil Colombiana y la Brigada de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional, quienes establecieron el Puesto de Mando Unificado en la zona para reforzar la respuesta ante la emergencia.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, en trabajo conjunto con el Centro Nacional de Recuperación de Personal (Cenrp), mantendrá el despliegue de recursos logísticos para asistir a la población mientras persistan las consecuencias de las lluvias.

